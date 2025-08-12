Man Fined For Taking Photo With Elephant : సెల్ఫీ మోజులో పడి తమ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్న ఘటనలు ఇటీవల బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రమాదకర రీతిలో ఫొటోలు తీసుకొని, వాటిని సోషల్ మీడియాల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత లైక్ల కోసం వెంపర్లాడుతున్నారు. అలాంటి ఘటనే కర్ణాటకలో జరిగింది. ఓ వ్యక్తి ఏకంగా ఏనుగుతో ఫొటో దిగడానికి ప్రయత్నించి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకున్నాడు. తృటిలో ప్రమాదం తప్పడంతో అతని ప్రాణాలు నిలిచాయి. అయితే ఇది కాస్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవడంతో అటవీశాఖ అధికారులు అతనికి రూ.25,000 జరిమానా విధించింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నంజన్గుడ్కు చెందిన బసవరాజ్ అనే వ్యక్తి, తమిళనాడులోని ఊటీ నుంచి గుండ్లుపేట్ వైపు వెళుతూ, రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఏనుగును చూశారు. దాంతో సెల్ఫీ దిగడానికి ప్రయత్నించారు. ఆ సమయంలో ఆహారం కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన ఆ ఏనుగు, పక్కనే లారీలో ఉన్న క్యారెట్లను తినడం మొదలుపెట్టింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఓ కారు వేగంగా దాని పక్కనుంచి వెళ్లింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఏనుగు కారుపై దాడి చేయడానికి పరిగెత్తింది.
కానీ అదే సమయంలో పక్కనే సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి వచ్చిన బసవరాజ్ కనిపించడంతో ఆయన్ని వెంబడించింది. దీనితో ఆయన పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కిందపడడంతో ఏనుగు కాలుతో తొక్కడానికి ప్రయత్నించింది. అదృష్టవశాత్తు బసవరాజ్ స్వల్ప గాయాలతో తప్పించుకున్నారు. అయితే ఈ తతంగం అంతా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. అది కాస్తా అటవీశాఖ అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో బందీపుర్ అటవీశాఖ అధికారులు బసవరాజ్కు రూ.25,000 జరిమానాను విధించారు.
ఎవరూ ఇలాంటి పనులు చేయవద్దు!
ప్రమాదానికి గురైన బసవరాజ్ ఈ ఘటనపై స్పందించారు. తాను బందీపుర్లోని ఓ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా ఏనుగును చూశానని తెలిపారు. సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో అది తనపై దాడి చేసిందని, అయితే తృటిలో తప్పించుకున్నాని చెప్పారు. ఇకపై తనలా ఎవరూ చేయకండని విజ్ఞప్తి చేశారు.
