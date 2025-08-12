ETV Bharat / bharat

ఏనుగుతో సెల్ఫీ- రూ.25,000 జరిమానా విధించిన అధికారులు! - MAN FINED 25000

ఏనుగుతో సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసిన వ్యక్తి- కోపంతో దాడి చేసిన గజేంద్రుడు- సోషల్​ మీడియాలో వీడియో వైరల్​- భారీ జరిమానా విధించిన అటవీశాఖ అధికారులు

Man Fined For Taking Photo With Elephant
Man Fined For Taking Photo With Elephant (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read

Man Fined For Taking Photo With Elephant : సెల్ఫీ మోజులో పడి తమ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్న ఘటనలు ఇటీవల బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రమాదకర రీతిలో ఫొటోలు తీసుకొని, వాటిని సోషల్​ మీడియాల్లో అప్లోడ్​ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత లైక్​ల కోసం వెంపర్లాడుతున్నారు. అలాంటి ఘటనే కర్ణాటకలో జరిగింది. ఓ వ్యక్తి ఏకంగా ఏనుగుతో ఫొటో దిగడానికి ప్రయత్నించి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకున్నాడు. తృటిలో ప్రమాదం తప్పడంతో అతని ప్రాణాలు నిలిచాయి. అయితే ఇది కాస్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ అవడంతో అటవీశాఖ అధికారులు అతనికి రూ.25,000 జరిమానా విధించింది.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నంజన్​గుడ్​కు చెందిన బసవరాజ్​ అనే వ్యక్తి, తమిళనాడులోని ఊటీ నుంచి గుండ్లుపేట్​ వైపు వెళుతూ, రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఏనుగును చూశారు. దాంతో సెల్ఫీ దిగడానికి ప్రయత్నించారు. ఆ సమయంలో ఆహారం కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన ఆ ఏనుగు, పక్కనే లారీలో ఉన్న క్యారెట్​లను తినడం మొదలుపెట్టింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఓ కారు వేగంగా దాని పక్కనుంచి వెళ్లింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఏనుగు కారుపై దాడి చేయడానికి పరిగెత్తింది.

కానీ అదే సమయంలో పక్కనే సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి వచ్చిన బసవరాజ్​ కనిపించడంతో ఆయన్ని వెంబడించింది. దీనితో ఆయన పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కిందపడడంతో ఏనుగు కాలుతో తొక్కడానికి ప్రయత్నించింది. అదృష్టవశాత్తు బసవరాజ్​ స్వల్ప గాయాలతో తప్పించుకున్నారు. అయితే ఈ తతంగం అంతా సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అయ్యింది. అది కాస్తా అటవీశాఖ అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో బందీపుర్​ అటవీశాఖ అధికారులు బసవరాజ్​కు రూ.25,000 జరిమానాను విధించారు.

Man Fined For Taking Photo With Elephant
బసవరాజ్​పై దాడిచేస్తున్న ఏనుగు (ETV Bharat)

ఎవరూ ఇలాంటి పనులు చేయవద్దు!
ప్రమాదానికి గురైన బసవరాజ్​ ఈ ఘటనపై స్పందించారు. తాను బందీపుర్​లోని ఓ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా ఏనుగును చూశానని తెలిపారు. సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో అది తనపై దాడి చేసిందని, అయితే తృటిలో తప్పించుకున్నాని చెప్పారు. ఇకపై తనలా ఎవరూ చేయకండని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Man Fined For Taking Photo With Elephant
గాయపడ్డ బసవరాజ్​ (ETV Bharat)

అమరావతిలో గత 111ఏళ్లుగా కుస్తీ పోటీల్లో శిక్షణ- అంతర్జాతీయ గుర్తింపు సొంతం!

పిల్లికి రెసిడెన్స్​ సర్టిఫికేట్​ కోసం దరఖాస్తు​- 'క్యాట్​ కుమార్​'కు తల్లి, తండ్రి, అడ్రస్​ కూడా!

Man Fined For Taking Photo With Elephant : సెల్ఫీ మోజులో పడి తమ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్న ఘటనలు ఇటీవల బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రమాదకర రీతిలో ఫొటోలు తీసుకొని, వాటిని సోషల్​ మీడియాల్లో అప్లోడ్​ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత లైక్​ల కోసం వెంపర్లాడుతున్నారు. అలాంటి ఘటనే కర్ణాటకలో జరిగింది. ఓ వ్యక్తి ఏకంగా ఏనుగుతో ఫొటో దిగడానికి ప్రయత్నించి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకున్నాడు. తృటిలో ప్రమాదం తప్పడంతో అతని ప్రాణాలు నిలిచాయి. అయితే ఇది కాస్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ అవడంతో అటవీశాఖ అధికారులు అతనికి రూ.25,000 జరిమానా విధించింది.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నంజన్​గుడ్​కు చెందిన బసవరాజ్​ అనే వ్యక్తి, తమిళనాడులోని ఊటీ నుంచి గుండ్లుపేట్​ వైపు వెళుతూ, రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఏనుగును చూశారు. దాంతో సెల్ఫీ దిగడానికి ప్రయత్నించారు. ఆ సమయంలో ఆహారం కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన ఆ ఏనుగు, పక్కనే లారీలో ఉన్న క్యారెట్​లను తినడం మొదలుపెట్టింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఓ కారు వేగంగా దాని పక్కనుంచి వెళ్లింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఏనుగు కారుపై దాడి చేయడానికి పరిగెత్తింది.

కానీ అదే సమయంలో పక్కనే సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి వచ్చిన బసవరాజ్​ కనిపించడంతో ఆయన్ని వెంబడించింది. దీనితో ఆయన పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కిందపడడంతో ఏనుగు కాలుతో తొక్కడానికి ప్రయత్నించింది. అదృష్టవశాత్తు బసవరాజ్​ స్వల్ప గాయాలతో తప్పించుకున్నారు. అయితే ఈ తతంగం అంతా సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అయ్యింది. అది కాస్తా అటవీశాఖ అధికారుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో బందీపుర్​ అటవీశాఖ అధికారులు బసవరాజ్​కు రూ.25,000 జరిమానాను విధించారు.

Man Fined For Taking Photo With Elephant
బసవరాజ్​పై దాడిచేస్తున్న ఏనుగు (ETV Bharat)

ఎవరూ ఇలాంటి పనులు చేయవద్దు!
ప్రమాదానికి గురైన బసవరాజ్​ ఈ ఘటనపై స్పందించారు. తాను బందీపుర్​లోని ఓ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా ఏనుగును చూశానని తెలిపారు. సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో అది తనపై దాడి చేసిందని, అయితే తృటిలో తప్పించుకున్నాని చెప్పారు. ఇకపై తనలా ఎవరూ చేయకండని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Man Fined For Taking Photo With Elephant
గాయపడ్డ బసవరాజ్​ (ETV Bharat)

అమరావతిలో గత 111ఏళ్లుగా కుస్తీ పోటీల్లో శిక్షణ- అంతర్జాతీయ గుర్తింపు సొంతం!

పిల్లికి రెసిడెన్స్​ సర్టిఫికేట్​ కోసం దరఖాస్తు​- 'క్యాట్​ కుమార్​'కు తల్లి, తండ్రి, అడ్రస్​ కూడా!

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT ATTACK IN BANDIPUR FORESTMAN FINED ELEPHANT CONFLICTMAN FINED ELEPHANT SELFIEMAN SELFIE WITH ELEPHANTMAN FINED 25000

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.