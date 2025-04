ETV Bharat / bharat

వివాహమైన 15రోజులకే భార్యను వదిలేసి- ముగ్గురు పిల్లల తల్లిని పెళ్లాడి! - YOUTH HAS TWO MARRIAGE IN 15DAYS

Man Married Constable Of After 15 Days His Marriage ( Social Media )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 22, 2025 at 11:06 AM IST 2 Min Read

Man Married Constable Of After 15 Days His Marriage : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని హాపుడ్​ జిల్లాలో ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. పెళ్లైన 15 రోజులకే భార్యను వదిలేశాడు ఓ భర్త. అనంతరం ముగ్గురు పిల్లల తల్లిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మొదటి భార్య కేసు పెట్టడంతో ఈ విషయం బయటకు వచ్చింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అసలేం జరిగిందంటే? పోలీసుల వివరాల ప్రకారం

బాబుగఢ్ పోలీస్ స్టేషన్​ పరిధిలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన మహిళకు గజల్​పుర్​కు చెందిన నవీన్​తో వివాహం జరిగింది. 2025 ఫిబ్రవరి 16న హిందూ సంప్రదాయల ప్రకారం పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి జరిగిన రెండు రోజులకే నవీన్​కు వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు బాధితురాలికి తెలిసింది. ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న కానిస్టేబుల్​ నిర్మలతో సంబంధం ఉన్నట్లు తెలిసింది. వీరిద్దరికి 2025 మార్చి 1న రెండో పెళ్లి జరిగినట్లు తేలింది.

అనంతరం బాధితురాలిని హాపుడ్​లోని ఇంటికి తీసుకువచ్చి నిర్మలతో కలిసి ఉండాలని నవీన్​ ఒత్తిడి తీసుకువచ్చాడు. ఇద్దరిలో ఒకరిని మేరఠ్​లో మరొకరిని గ్రామంలో ఉంచుతానని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి నిర్మలను భార్యగా అంగీకరించాలంటూ బాధితురాలిని బెదిరిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఏప్రిల్ 16న రాత్రి 9గంటలకు మొహల్లా సాకేత్​ కాలనీలోని ఓ ఇంట్లో వీరిద్దరిని బాధితురాలు పట్టుకుంది. అనంతరం పోలీసులను ఆశ్రయించింది బాధితురాలు. వీరిద్దరిపై ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు చెప్పారు. దీంతో నిర్మలను హఫీజ్​పుర్​ పోలీస్ స్టేషన్​కు అటాచ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా వీరిద్దరి ఫోటొలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో వివాహేతర సంబంధాల కేసులు ఈ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. కొన్ని సార్లు అయితే ప్రియుడి మోజులో భర్తలను చంపిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం వివాహేత‌ర సంబంధానికి అడ్డొస్తాడని భావించిన ముస్కాన్‌ అనే మహిళ, ప్రియుడితో కలిసి భర్త సౌరభ్​ను కిరాత‌కంగా చంపింది. అనంతరం సౌరభ్ మృతదేహాన్ని సిమెంటుతో నింపిన డ్రమ్ములో వేసి సీల్ వేయించింది. ఆ తర్వాత ప్రియుడితో కలిసి విహార యాత్రకు వెళ్లింది.