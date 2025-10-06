సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్పై దాడి- అడ్డుకున్న న్యాయవాదులు
ఇలాంటి బెదిరింపులు నన్ను ప్రభావితం చేయలేవన్న సీజేఐ జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్
Published : October 6, 2025 at 1:17 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 1:25 PM IST
Man Attack CJI BR Gavai : సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్కి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓ కేసులో వాదనలు వింటున్న జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్పై దాడి చేసేందుకు ఓ న్యాయవాది యత్నించారు. ఇది గమనించిన భద్రతా సిబ్బంది, మిగతా న్యాయవాదులు సదరు లాయర్ను అడ్డుకుని బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఈ ఘటనతో కోర్టులో ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది.
సోమవారం ఉదయం ఓ కేసు విచారణ జరుగుతోంది. ఆ సమయంలో జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ ఉన్న వేదిక వద్దకు వెళ్లి బూటు విసిరేందుకు యత్నించారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఆ న్యాయవాదిని అడ్డుకుని బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో సనాతన ధర్మానికి అవమానం జరిగితే సహించేది లేదని ఆ న్యాయవాది గట్టిగా నినాదాలు చేశారు. సీజేఏ ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా కోర్టులో ఉన్న న్యాయవాదులను తమ వాదనలు కొనసాగించమని కోరారు. ఇలాంటి బెదిరింపులు తనను ప్రభావితం చేయలేవని జస్టిస్ గవాయ్ తేల్చి చెప్పారు. అయితే దాడి యత్నం నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు వద్ద పలువురు న్యాయవాదులు ఆందోళన చేశారు.
విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి సంబంధించిన ఓ కేసు పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల కొట్టివేసిన నేపథ్యంలో ఈ దాడి యత్నం జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ ఖజురహోలోని జవారీలో ఏడడుగుల విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని పునర్నిర్మించి, తిరిగి ప్రతిష్ఠించేందుకు ఆదేశాలివ్వాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. ఆ సమయంలో ఇది ప్రచార ప్రయోజన పిటిషన్గా ఉందనీ, వెళ్లి ఏదో ఒకటి చేయాలని మీ దేవుడినే అడగండని సీజేఐ పేర్కొన్నట్టు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం జరిగింది. ఈ ప్రచారాన్ని సీజేఐ జస్టిస్ గవాయ్ తోసిపుచ్చారు. తాను అన్ని మాతాలను గౌరవిస్తానని ఆ సమయంలో పేర్కొన్నారు.