రాత్రిపూట నా భార్య నాగినిగా మారుతోంది - కాపాడండి ప్లీజ్: భర్త వేడుకోలు

అధికారులను ఆశ్రయించిన భర్త- విచారణకు ఆదేశించిన అధికారులు

Woman As Nagin At Night Time
Woman As Nagin At Night Time (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 8:00 PM IST

Woman As Nagin At Night Time : తన భార్య రాత్రిపూట పాము(నాగిని)గా మారి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందని ఓ వ్యక్తి అధికారులను ఆశ్రయించాడు. రాత్రి సమయంలో బుసలు కొడుతూ భయపెడుతుందని, తాను నిద్రపోలేకపోతున్నానని బాధను వ్యక్తం చేశాడు. అందుకే తనకు రక్షణ కల్పించాలని మొరపెట్టుకున్నాడు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని సీతాపుర్​లో ఇటీవల జరిగిందీ వింత సంఘటన.

అసలేం జరగిందంటే?
జిల్లాలోని మహ్ముదాబాద్ మండలంలోని లోధాసా గ్రామానికి చెందిన ఫిర్యాదుదారుడు మెరాజ్ అక్టోబర్ 4న జరిగిన 'సమాధాన్ దివాస్' (ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార రోజు)కు హాజరయ్యాడు. ఆ సమయంలో జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అభిషేక్ ఆనంద్ ముందుకు మెరాజ్ వెళ్లాడు. తన భార్య నసిమున్ మానసికంగా అస్థిరంగా ఉందని తెలిపాడు. నాగిన్ (ఆడ పాము)గా మారి రాత్రులు భయపెడుతోందని తెలిపాడు.

మెరాజ్ ఫిర్యాదుతో అధికారులు షాక్!
బుసలు కొడుతూ తనను భయపెడుతుందని మెరాజ్ చెబుతున్నాడు. స్థానిక పోలీసులను పదే పదే సహాయం కోరినప్పటికీ, వారు ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదని తెలిపాడు. దీని వల్ల తాను జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి సహాయం కోరుతున్నానని చెప్పాడు. ఈ మేరకు ఫిర్యాదు అందించాడు. దీంతో ఫిర్యాదుల పరిష్కార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అధికారులు మెరాజ్ ఫిర్యాదుతో ఆశ్చర్యపోయారని తెలుస్తోంది.

విచారణకు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ ఆదేశం
అయితే జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ పోలీసులను మెరాజ్ ఫిర్యాదును పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. తమకు ఫిర్యాదు అందిందని, దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత పూర్తి విషయాలు వెల్లడిస్తామని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, కొద్ది రోజుల క్రితం ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఇద్దరు ఫాలోవర్స్​ తగ్గారంటూ భర్తపై ఓ మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఝార్ఖండ్​లో జరిగిందీ ఘటన. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హాపుర్​ జిల్లాలోని పిల్ఖువా పోలీస్​స్టేషన్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళ, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్‌లోని దాద్రికి చెందిన యువకుడిని కొద్ది రోజుల క్రితం వివాహం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత భర్తతో పలు కారణాల వల్ల ఇంట్లో గొడవపడి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఇటీవల తన భర్తపై పిల్ఖువా పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది. భార్యాభర్తలిద్దరినీ కౌన్సిలింగ్​కు పోలీసులు పిలిపించారు. అప్పుడు ఆమె చెప్పిన మాటలకు వారు షాకయ్యారు!

తన భార్య ఇంటి పనులు చేయకుండా, ఎప్పుడు రీల్స్​ చేస్తూ బిజీగా ఉంటుందని భర్త పోలీసులకు తెలిపాడు. సోషల్​ మీడియాలో తన ఫాలోవర్స్​ తగ్గినప్పుడు ఆహారం పెట్టడం లేదని చెప్పాడు.​ అదే విధంగా తన భర్త ఎప్పుడు ఇంటి పనులు చెబుతూనే ఉంటాడని, ఆ సమయంలో తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఇద్దరి ఫాలోవర్స్​ను కోల్పోయానని తెలిపింది. అలా 3-4 గంటలపాటు కౌన్సిలింగ్ జరిగింది. చివరకు సోషల్​ మీడియాలో రోజూ రెండు రీల్స్​ షేర్​ చేస్తానని భార్య చెప్పడంతో భర్త అంగీకరించాడు. ఇద్దరూ కలిసి వెళ్లిపోయారు. ఈ మేరకు పోలీసులు అధికారులు తెలిపారు. ఇద్దరూ తమ తప్పులను అంగీకరించి ఒకరితో ఒకరు రాజీపడి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పనులు చేయనని హామీ ఇచ్చారని పోలీసులు చెప్పారు.

