వరకట్నం కోసం భార్యకు నిప్పు- మెర్సిడెస్ బెంజ్, డబ్బు కోసం వేధింపులు- 9 ఏళ్లుగా అక్కాచెల్లెళ్లకు టార్చర్​ - GREATER NOIDA DOWRY DEATH

యూపీలో దారుణం- అదనపు కట్నం కోసం భార్యకు నిప్పు- - భర్త, అత్త అరెస్ట్​- కస్టడీ నుంచి తప్పించుకునే నిందితుడు ప్రయత్నం- కాలిపై కాల్చిన పోలీసులు

Police carry the accused husband Vipin (centre) after he was shot in leg while attempting to escape custody
Police carry the accused husband Vipin (centre) after he was shot in leg while attempting to escape custody (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 9:30 PM IST

Greater Noida Dowry Death : ఉత్తరప్రదేశ్, గ్రేటర్ నోయిడాలో ఘోరం జరిగింది. అదనపు వరకట్నం కోసం ఓ 26 ఏళ్ల మహిళను దారుణంగా నిప్పు పెట్టి హతమార్చారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన అత్తను ఇప్పటికే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడు (బాధిత మహిళ భర్త) పారిపోవడానికి ప్రయత్నించగా, పోలీసులు అతని కాలిపై కాల్చారు. తరువాత అతడిని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు.

కట్నం కోసం వేధింపులు
"2016లో నిక్కీ, విపిన్ భాటిలకు వివాహం అయ్యింది. ఆ సమయంలో మేము వరుడికి స్కార్పియో కారు, మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చాం. అయినప్పటికీ అదనంగా రూ.36 లక్షల కట్నం తేవాలంటూ, మా బిడ్డ నిక్కీని హింసించడం మొదలు పెట్టారు" అని బాధితురాలి కుటుంబం ఆరోపించింది.

బాధిత మహిళకు నిప్పు పెట్టిన వీడియో, నిక్కీ కుమారుడు, సోదరి ఇచ్చిన సాక్షాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఆ వీడియోల్లో బాధిత మహిళను నిందితుడు విపిన్ భాటి, అతని తల్లి జట్టుపట్టుకొని లాగడం, తరువాత నిప్పు పెట్టడం, బాధిత మహిళ మంటల్లో కాలిపోతూ మెట్ల మీద నుంచి కిందకు వస్తూ కుప్పకూలిపోవడం లాంటి దారుణ దృశ్యాలు ఉన్నాయి. దారుణంగా కాలిపోయిన ఆమెను ఇరుగుపొరుగువారు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఆమె అప్పటికే మరణించిందని వైద్యులు తెలిపారు. బాధితురాలు 70శాతానికి పైగా కాలిపోయిందని వారు చెప్పారు.

Deceased woman Nikki and her husband Vipin
బాధిత మహిళ నిక్కీ (భార్య), నిందితుడు విపిన్ భాటి (నిందితుడు) (ETV Bharat)

నిందితుడు అరెస్ట్
"శనివారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు నిందితుడు విపిన్ భాటిని అదుపులోకి తీసుకోవడానికి పోలీసులు వెళ్లగా, అతను పారిపోయే ప్రయత్నం చేశాడు. దీనితో పోలీసులు అతని కాలిపై కాల్చారు. తరువాత పరారీలో ఉన్న నిందితుడు తల్లి దయా (55)ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాధిత మహిళ కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు నిందితులు ఇద్దరిపై ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేశాం" అని గౌతమ్​ బుద్ధ నగర్ పోలీస్ పీఆర్​ఓ తెలిపారు.

గ్రేటర్ నోయిడాలోని కాస్నా పోలీసు స్టేషన్​లో నిందితులపై బీఎన్​ఎస్ సెక్షన్లు 103(1) హత్య, 115(2) గాయపరచడం, 61(2) జీవితాంతం జైలు శిక్ష విధించదగిన నేరాలకు పాల్పడడం- కింద ఆగస్టు 22న ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు పోలీస్​ పీఆర్​ఓ తెలిపారు.

తుపాకీ పట్టుకుని పారిపోయే ప్రయత్నం

"విపిన్ భాటియాను ఎస్కార్ట్ చేస్తుండగా, అతను సబ్​ఇన్​స్పెక్టర్​ తుపాకీని లాక్కొన్ని పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాడు. అంతేకాదు అతను పోలీసులపై కాల్పులు జరిపాడు. దీనితో ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు అతని కాలిపై కాల్చారు. ప్రస్తుతం అతనిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు."
- సుధీర్​ కుమార్​, ఏడీసీపీ, గ్రేటర్ నోయిడా

ఇద్దరు కూతుళ్లకు టార్చర్​
బాధితురాలి తండ్రి భికాహ్రి సింగ్​ మాట్లాడుతూ, "నా ఇద్దరు కుమార్తెలను ఒకే కుటుంబానికి చెందిన సోదరులకు ఇచ్చి వివాహం చేశాను. 2016లో పెద్ద కుమార్తె కాంచన్​ (29)ను రోహిత్ భాటికి, చిన్న కుమార్తె నిక్కీ (26)ను విపిన్ భాటికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను. అప్పటి నుంచి వారిద్దరూ నా ఇద్దరు కుమార్తెలను హింసిస్తూ వరకట్నం కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వారు మొదట స్కార్పియో కారు డిమాండ్ చేశారు. నేను ఇచ్చా. తరువాత బుల్లెట్​ మోటార్ సైకిల్ అడిగారు. అదీ ఇచ్చాను. ఆ తరువాత రోజురోజుకూ వారి డిమాండ్లు పెరుగుతూపోయాయి. మెర్సిడెస్ బెంజ్​ కావాలన్నారు. ఆ తరువాత రూ.36 లక్షలు ఇవ్వాలని మా బిడ్డలను హింసించడం మొదలుపెట్టారు. వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి చాలా సార్లు పంచాయితీ నిర్వహించాం. కానీ ఆ ప్రయత్నాలు అన్నీ వృథా అయ్యాయి. ఇప్పుడు నా చిన్నబిడ్డను నిప్పుపెట్టి చంపేశారు. ఆ కుటుంబంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. వారిని ఎన్​కౌంటర్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇది బాబా (యోగి ఆదిత్వనాథ్) ప్రభుత్వం కనుక దోషుల ఇళ్లను కూల్చివేయాలి. లేకపోతే మేము నిరాహార దీక్ష చేస్తాం" అని తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. 'వరకట్నం కోసం నా బిడ్డను చంపిన విపిన్​ కుటుంబంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి' బాధిత మహిళ తల్లి డిమాండ్ చేశారు.

వీడియో తీసిన అక్క
బాధిత మహిళను భర్త, అత్త కొడుతూ, నిప్పు పెడుతూ ఉంటే, ఆమె సొంత అక్క కాంచన వీడియో రికార్డ్ చేసింది. తన సోదరిని విపిన్ కుటుంబ సభ్యులు చంపారనడానికి ఇదే సాక్ష్యమని ఆమె చెప్పారు.

"మా ఇద్దరిని రోజుల తరబడి హింసించారు. రూ.36 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. వారు నా చెల్లి మెడ, తలపై కొట్టి యాసిడ్ పోసి, ఆమె బిడ్డముందే నిప్పు అంటించారు. నేను ఆపాలని చూశాను. కానీ నాపై కూడా దాడి చేశారు. "
- కాంచన, బాధితురాలి సోదరి

నా తల్లిపై ఏదో పోసి- నిప్పు అంటించారు!
ఈ భయానక ఘటనను చూసిన బాధితురాలి కుమారుడు (సుమారు 6 ఏళ్లు ఉంటాయి) మాట్లాడుతూ, "వారు మా అమ్మపై ఏదో పోశారు. చెంపపై కొట్టారు. తరువాత లైటర్​తో నిప్పు పెట్టారు" అని చెప్పాడు.

"ఫోర్టిస్ ఆసుపత్రి నుంచి పోలీసులకు కాల్ వచ్చింది. కాలిన గాయాలతో ఒక మహిళ ఆసుపత్రికి తరలించారని చెప్పారు. పోలీసులు వెంటనే సఫ్దర్​జంగ్ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. కానీ అప్పటికే ఆమె మరణించిందని వైద్యులు తెలిపారు."
- సుధీర్ కుమార్​, అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్​ ఆఫ్ పోలీస్​

మరో వివాహం చేసేందుకు!
'విపిన్​కు మరో వివాహం చేయాలని మా అత్తమామలు అనుకున్నారు. అందుకే నా సోదరిని ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవాలని వారు కోరుకున్నారు. వాళ్లు నన్ను కూడా కొట్టారు. దీనితో నేను రోజంతా అపస్మారక స్థితిలో ఉండిపోయాను' అని బాధిత మహిళ అక్క కాంచన తెలిపారు.

మరోవైపు బాధితురాలు నిక్కీకి ఆమె కుటుంబ సభ్యులు దహన సంస్కారాలు చేశారు. కాంచన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నిక్కీ భర్త విపిన్ భాటి, అతని కుటుంబంపై కాస్నా పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేశారు.

