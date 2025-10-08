ETV Bharat / bharat

ఇండో- భూటాన్ నదీ కమిషన్​లో బంగాల్​కు​ ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి : మమతా బెనర్జీ

వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన బంగాల్ సీఎం - ఇండో భూటాన్ నదీ కమిషన్​లో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్

Mamata Banerjee On Indo Bhutan River Panel
West Bengal CM Mamata Banerjee (ETV Bharat)
Mamata Banerjee On Indo Bhutan River Panel : ఇండో- భూటాన్ నదీ కమిషన్​ ఏర్పాటు చేయాలనే డిమాండ్​ను బంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ పునరుద్ఘాటించారు. ఆ కమిషన్​లో బంగాల్​ను ప్రాతినిధ్యం ఉండాలని డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం వరదలు ముంచెత్తిన, కొండచరియలు విరిగిపడిన దూధియా ప్రాంతాన్ని సందర్శించడానికి వెళ్లినప్పుడు ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'బంగాల్ భూభాగం పడవ లాంటి ఆకారంలో ఉంటుంది. అందుకే నేపాల్, భూటాన్, సిక్కిం ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే నది జలాలు మన రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. దీంతో వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడతున్నాయి. భూటాన్​లో 56 నదులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ మా విజ్ఞప్తిని పట్టించుకోకుండా నాలుగు ఆనకట్టలను మూసివేశారు. సిక్కిం నుంచి వచ్చే మొత్తం నీరు మన రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. మేం సిక్కిం‌కు వ్యతిరేకం కాదు. అయితే తీస్తా నదిపై 14 ఆనకట్టలు ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో మూడు లేదా నాలుగు ఆనకట్టలు నిర్మించడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఎందుకు ఇచ్చింది? మేం ఆ నదిపై రెండు ఆనకట్టలు నిర్మించాలనుకున్నాం. కానీ మాకు అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఇదే పరిస్థితి హాల్దియా పోర్ట్ సహా ఇతర జలాశయాల విషయంలోనూ ఉంది. అందుకే ఇండో-భూటాన్ రివర్ కమిషన్‌లో మన రాష్ట్రానికి ప్రతినిధి ఉండాలి అని మేం డిమాండ్ చేస్తున్నాం' అని మమతా బెనర్జీ తెలిపారు.

కేంద్రం నివేదికలకే పరిమితం : మమతా బెనర్జీ
అలాగే మోదీ సర్కార్​పై సీఎం మమతా బెనర్జీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఏదైనా ఘటన జరిగే కేంద్రానికి ఒకటే పని ఉంటుంది. అది కూడా 24 గంటల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని అడుగుతుంది. మేం మాంత్రికులం కాదు. ఆ విధంగా నివేదిక ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. కనీసం 15 రోజులు పడుతుంది. నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వారు డబ్బు ఇవ్వరు. ఆ నివేదికతో ఏమి చేస్తారు? బంగాల్​ ప్రజలు తమతోనే ఉన్నారు. మేం హక్కులు కోరుకుంటున్నాం. వరద సహాయం కోసం ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ మేం పోరాడుతున్నాం. భూటాన్ నాలుగు ఆనకట్టలు తెరిచింది కానీ నీరు రాలేదు. చాలా సార్లు సంఖ్యలు కూడా చూపించరు. డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం మీడియాను నియంత్రిస్తుంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా మరణాలు సంభవించాయి. వీటిపై మేం రాజకీయాలు చేయం.' అని మమతా బెనర్జీ అన్నారు.

వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన మమతా బెనర్జీ 16 బాధిత కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒకరికి స్పెషల్ హోమ్ గార్డ్ ఉద్యోగం ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ నియామక పత్రాలను తదుపరి 15 రోజుల్లో అందించమని అధికారులకు ఆదేశించారు. అలాగే, దూధియా ప్రాంతంలోని బాలసన్ నదిపై 15 రోజుల్లో తాత్కాలిక వంతెన నిర్మించమని ప్రజా నిర్మాణ శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వ్యవసాయ భూములు నాశనం అయ్యాయని ఆందోళన పడొద్దని, వాటన్నింటినీ బీమా పరిధిలోకి తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

