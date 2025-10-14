మావోయిస్టులకు బిగ్ షాక్- ఆయుధాలు వదిలేసిన అగ్రనేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్
ఆయుధాలు వదిలేసిన మావోయిస్టు నేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్ రావ్- మరో 60 మందితో కలిసి గడ్చిరోలిలో ఆయుధాలు వదిలేసినట్లు అధికారిక వర్గాల వెల్లడి
Published : October 14, 2025 at 11:03 AM IST
Mallojula Venugopal Rao Laid Down Wepons: మావోయిస్ట్ పార్టీకి బిగ్ షాక్ తగిలింది. మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలిలో సీపీఐ మావోయిస్ట్ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్ రావు అలియాస్ సోనూ 60 మంది మావోయిస్టు కార్యకర్తలతో కలిసి ఆయుధాలు విడిచిపెట్టారు. ఇది సీపీఐ మావోయిస్ట్కు పెద్ద దెబ్బగా తెలుస్తోంది.
కాగా 2026 మార్చి 31 నాటికి మవోయిస్టులను తుది ముట్టిస్తామని అమిత్షా ఇదివరకే ప్రకటించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నాయకత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా అందులో భాగంగా ఆపరేషన్ కగార్ను ముమ్మరం చేశారు. సెప్టెంబర్లో సోను ఆయుధాలు విడిచిపెట్టడాన్ని సూచిస్తూ ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఛత్తీస్గఢ్, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలోని మావోయిస్టు కార్యకర్తల నుంచి అతనికి మద్దతు లభించింది.
Malloujula Venugopal Rao@Sonu, Polit Bureau member of CPI/Maoist, laid down weapons along with 60 Maoist cadres today in Gadhchiroli, Maharashtra, as a result of sustained operations by police under leadership of Union HM Amit Shah and state govts across the country: Official… https://t.co/iqXpckIAEu pic.twitter.com/z7WAcDngEZ— ANI (@ANI) October 14, 2025