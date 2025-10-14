ETV Bharat / bharat

మావోయిస్టులకు బిగ్​ షాక్​- ఆయుధాలు వదిలేసిన అగ్రనేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌

ఆయుధాలు వదిలేసిన మావోయిస్టు నేత మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ రావ్‌- మరో 60 మందితో కలిసి గడ్చిరోలిలో ఆయుధాలు వదిలేసినట్లు అధికారిక వర్గాల వెల్లడి

mallojulavenugopal laid down wepons
mallojulavenugopal laid down wepons (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Mallojula Venugopal Rao Laid Down Wepons: మావోయిస్ట్​ పార్టీకి బిగ్​ షాక్ తగిలింది. మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలిలో సీపీఐ మావోయిస్ట్ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్ రావు అలియాస్​ సోనూ 60 మంది మావోయిస్టు కార్యకర్తలతో కలిసి ఆయుధాలు విడిచిపెట్టారు. ఇది సీపీఐ మావోయిస్ట్​కు పెద్ద దెబ్బగా తెలుస్తోంది.

కాగా 2026 మార్చి 31 నాటికి మవోయిస్టులను తుది ముట్టిస్తామని అమిత్​షా ఇదివరకే ప్రకటించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నాయకత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా అందులో భాగంగా ఆపరేషన్​ కగార్​ను ముమ్మరం చేశారు. సెప్టెంబర్‌లో సోను ఆయుధాలు విడిచిపెట్టడాన్ని సూచిస్తూ ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఛత్తీస్‌గఢ్, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలోని మావోయిస్టు కార్యకర్తల నుంచి అతనికి మద్దతు లభించింది.

