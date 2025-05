ETV Bharat / bharat

11 ఏళ్లలో 151 విదేశీ పర్యటనలు- ప్రధాని మోదీ విదేశాంగ విధానంపై ఖర్గే విమర్శలు - KHARGE ON MODI FOREIGN POLICY

Kharge On Modi Foreign PolicyKharge On Modi Foreign Policy ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 20, 2025 at 8:36 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 9:03 PM IST 2 Min Read

Kharge On Modi Foreign Policy : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విదేశాంగ విధానంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయన తరచుగా చేస్తున్న అంతర్జాతీయ పర్యటనలపై మంగళవారం ప్రశ్నించారు. గత 11 ఏళ్లలో 72 దేశాల్లో మోదీ 151 విదేశీ పర్యటనలు చేసినప్పటికీ, ప్రపంచ వేదికపై భారత్ ఒంటరిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోందని ఆరోపించారు. ప్రధాని పర్యటనలు దేశానికి అర్థవంతమైన ఫలితాలను ఇచ్చాయా? అని ప్రశ్నించారు. దౌత్య విజయాల కంటే ఫోటో అవకాశాలపైనే మోదీ ఎక్కువగా దృష్టి సారించారని ఆరోపణలు చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. "గత 11 సంవత్సరాలుగా ప్రధాని మోదీ తరచుగా విదేశీ పర్యటనలు చేస్తున్నారు. కానీ మన భారతదేశం ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఉంది! గత 11 సంవత్సరాల్లో ప్రధాన మంత్రి మోదీ 151 విదేశీ పర్యటనలు చేసి 72 దేశాలను సందర్శించారు. వీటిలో ఆయన 10 సార్లు అమెరికాను సందర్శించారు. అయినప్పటికీ మోదీ ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానం వల్ల మన దేశం ఒంటరిగా నిలుస్తుంది. విదేశాలను సందర్శించి ఫోటోలకు పోజులివ్వడమే ప్రధాన మంత్రి పనినా?" అని ఖర్గే ఆరోపణలు చేస్తూ ప్రశ్నించారు.

దాయాది దేశం పాకిస్థాన్​కు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి 1.4 బిలియన్ డాలర్లు రుణం ఇవ్వడం, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు సమయంలో అకస్మాత్తుగా కాల్పుల విరమణ ప్రకటించడం వంటి విషయాలను ప్రస్తావించారు మల్లికార్జున ఖర్గే. "పాక్​కు ఐఎంఎఫ్ 1.4 బిలియన్ డాలర్ల రుణం అందించడం ద్వారా మద్దతు ఇచ్చింది. మన సైన్యం ఉగ్రవాదులపై కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా కాల్పుల విరమణ ప్రకటన వచ్చింది" అని ఆయన తన పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు. భారత్, పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వం వహించారన్న వాదనలను మోదీ ప్రస్తావించలేదని విమర్శించారు. అది భారత విదేశాంగ విధానంలో స్పష్టత, పారదర్శకత లోపాన్ని సూచిస్తుంని వ్యాఖ్యానించారు. "భారత్, పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణకు నేను మధ్యవర్తిత్వం వహించాను అని అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించి మన దేశాన్ని దాదాపు 7 సార్లు అవమానించారు. ఉగ్రవాదులపై కఠిన చర్య తీసుకోవడంలో మొత్తం దేశం ఐక్యంగా ఉంది. కానీ ఇప్పటివరకు ట్రంప్ ప్రకటనల గురించి దేశ ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వకుండా మోదీ జీ ఈ సమస్యను కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు" అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఆరోపించారు.

Kharge On Modi Foreign Policy : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విదేశాంగ విధానంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయన తరచుగా చేస్తున్న అంతర్జాతీయ పర్యటనలపై మంగళవారం ప్రశ్నించారు. గత 11 ఏళ్లలో 72 దేశాల్లో మోదీ 151 విదేశీ పర్యటనలు చేసినప్పటికీ, ప్రపంచ వేదికపై భారత్ ఒంటరిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోందని ఆరోపించారు. ప్రధాని పర్యటనలు దేశానికి అర్థవంతమైన ఫలితాలను ఇచ్చాయా? అని ప్రశ్నించారు. దౌత్య విజయాల కంటే ఫోటో అవకాశాలపైనే మోదీ ఎక్కువగా దృష్టి సారించారని ఆరోపణలు చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. "గత 11 సంవత్సరాలుగా ప్రధాని మోదీ తరచుగా విదేశీ పర్యటనలు చేస్తున్నారు. కానీ మన భారతదేశం ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఉంది! గత 11 సంవత్సరాల్లో ప్రధాన మంత్రి మోదీ 151 విదేశీ పర్యటనలు చేసి 72 దేశాలను సందర్శించారు. వీటిలో ఆయన 10 సార్లు అమెరికాను సందర్శించారు. అయినప్పటికీ మోదీ ప్రభుత్వ విదేశాంగ విధానం వల్ల మన దేశం ఒంటరిగా నిలుస్తుంది. విదేశాలను సందర్శించి ఫోటోలకు పోజులివ్వడమే ప్రధాన మంత్రి పనినా?" అని ఖర్గే ఆరోపణలు చేస్తూ ప్రశ్నించారు. దాయాది దేశం పాకిస్థాన్​కు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి 1.4 బిలియన్ డాలర్లు రుణం ఇవ్వడం, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు సమయంలో అకస్మాత్తుగా కాల్పుల విరమణ ప్రకటించడం వంటి విషయాలను ప్రస్తావించారు మల్లికార్జున ఖర్గే. "పాక్​కు ఐఎంఎఫ్ 1.4 బిలియన్ డాలర్ల రుణం అందించడం ద్వారా మద్దతు ఇచ్చింది. మన సైన్యం ఉగ్రవాదులపై కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా కాల్పుల విరమణ ప్రకటన వచ్చింది" అని ఆయన తన పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు. భారత్, పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వం వహించారన్న వాదనలను మోదీ ప్రస్తావించలేదని విమర్శించారు. అది భారత విదేశాంగ విధానంలో స్పష్టత, పారదర్శకత లోపాన్ని సూచిస్తుంని వ్యాఖ్యానించారు. "భారత్, పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణకు నేను మధ్యవర్తిత్వం వహించాను అని అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించి మన దేశాన్ని దాదాపు 7 సార్లు అవమానించారు. ఉగ్రవాదులపై కఠిన చర్య తీసుకోవడంలో మొత్తం దేశం ఐక్యంగా ఉంది. కానీ ఇప్పటివరకు ట్రంప్ ప్రకటనల గురించి దేశ ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వకుండా మోదీ జీ ఈ సమస్యను కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు" అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఆరోపించారు.

Last Updated : May 20, 2025 at 9:03 PM IST