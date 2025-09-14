ETV Bharat / bharat

కాలువలో పడ్డ కారు- మహిళలు, చిన్నారులు సహా ఏడుగురు మృతి

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- ఏడుగురు మరణం

Major Car Accident In Jaipur
Major Car Accident In Jaipur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 5:19 PM IST

Major Car Accident In Jaipur : రాజస్థాన్​లోని జైపుర్​లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హరిద్వార్​ నుంచి వస్తున్న ఓ కారు కాలువలో పడి ఏడుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఇద్దరు పిల్లలు, ఇద్దరు మహిళలు, ముగ్గురు పురుషులు ఉన్నారు. శనివారం రాత్రి హరిద్వార్​ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.

జైపుర్​లోని శివదాస్​పుర పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రహ్లాద్​పుర సమీపంలోని రింగ్​ రోడ్డు కింద ఉన్న కాలువలో కారు పడిపోయింది. వేగంగా వస్తున్న కారు డివైడర్‌ను ఢీకొట్టి రింగ్ రోడ్ పై నుంచి దాదాపు 16 అడుగుల కిందకు పడిపోయిందని అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో కారులోని ఏడుగురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. శనివారం రాత్రి ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తుండగా, ఆదివారం మధ్యాహ్నం సుమారు 12.30 గంటల సమయంలో ఓ యువకుడు కాలువలో పడి ఉన్న కారును చూశాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. దీనితో డీసీపీ సౌత్​ రాజర్షి రాజ్ వర్మ సహా ఇతర అధికారులు ఘటనాస్థలానికి వెళ్లారు. హుటాహుటిన కారును కాలువలోంచి బయటకు తీయించారు. కారులో ఉన్న మృతదేహాలను ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులంతా హరిద్వార్​లో అస్థికలు కలపడం కోసం వెళ్లి, తిరిగి ఇంటికి వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషాధ ఘటనలో రెండు కుటుంబాలకు చెందిన ఏడుగురు మృతి చెందారు. వీరంతా జైపుర్​లోని ఫులియావాస్ కేక్రి, వాటికకు చెందినవారుగా తెలుస్తోందని చక్సు ఏసీపీ సురేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.

మృతుల్లో సింగనేర్​కు చెందిన రామ్​రాజ్​ వైష్ణవ్​, అతని భార్య మధు, వారి కుమారుడు రుద్ర ఉన్నారు. అజ్మీర్​లోని కేక్రీకి చెందిన రామరాజ్ బంధువు కలురామ్​, ఆయన భార్య సీమ, వారి కుమారులు రోహిత్​, గజరాజ్ ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

పోలీసులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, ట్యాక్సీ డ్రైవర్​గా పని చేస్తున్న రామరాజ్​ తమ బంధువు చితాభస్మాన్ని హరిద్వార్​ వద్ద గంగానదిలో కలపడానికి వెళ్లారు. ఆయన కుటుంబంతో పాటు కలురామ్ భార్య, పిల్లలు కూడా హరిద్వార్​కు వెళ్లారు. వారు జైపుర్​కు తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.

ట్రాక్టర్​ను ఢీకొట్టిన ట్రక్కు - ఒకరు మృతి, 18 మంది తీవ్రగాయాలు
రాజస్థాన్​లోని ధోల్పూర్​లో శనివారం ఖాటుశ్యామ్ నుంచి తిరిగి వస్తున్న ట్రాక్టర్​ ట్రాలీని ఓ ట్రక్ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. దీనితో ఒక వ్యక్తి మరణించగా, 18 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీనితో వారిని జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే బాధితులు అంతా మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన వారని పోలీసులు తెలిపారు.

'శనివారం తెల్లవారు జామున కదం ఖాండి హనుమాన్ ఆలయంలో సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఖాటు శ్యామ్​ను దర్శించుకున్న తరువాత వీరంతా ట్రాక్టర్​ ట్రాలీలో తిరిగి మధ్యప్రదేశ్​కు వెళ్తున్నారు. ట్రాక్టర్​లో పిల్లలు, మహిళలు, పురుషులు ఉన్నారు. ట్రాక్టర్​ ట్రాలీని హైవే పక్కన ఆపి కొందరు మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలోనే భరత్​పూర్​ వైపు నుంచి అతివేగంగా వచ్చిన ఓ ట్రక్కు చాలా బలంగా ట్రాక్టర్​ను ఢీకొట్టింది. దీనితో చాలా మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. యాద్​ రామ్ అనే వ్యక్తి చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. అయితే ప్రమాదం జరిగిన తరువాత ట్రక్కు డ్రైవర్ పారిపోయాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, అతని కోసం గాలిస్తున్నారు' అని ఏఎస్​ఐ అజయ్​ సింగ్ తెలిపారు.

