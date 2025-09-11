వృద్ధులకు రూ.10,000 మెయింటెన్స్ లిమిట్పై హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
తల్లిదండ్రుల, వయోవృద్ధుల పోషణ సంక్షేమ చట్టం 2007 గురించి కర్ణాటక హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు- ఈ చట్టాన్ని సవరించాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి
Published : September 11, 2025 at 8:07 PM IST
HC on Parents Maintenance Act 2007 : సీనియర్ సిటిజన్ల మెయింటెన్స్ పరిమితిపై కర్ణాటక హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధులపోషణ, సంక్షేమ చట్టం-2007లోని సెక్షన్ 9ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సమీక్షించి, సవరించాలని కర్ణాటక హైకోర్టు సిఫార్సు చేసింది. ఈ సెక్షన్ వృద్ధ తల్లిదండ్రులకు నెలకు రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ మెయింటెన్స్ ఇవ్వకుండా ట్రిబ్యునల్లను నియంత్రిస్తుందని అభిప్రాయపడింది. ఈ మెయింటెనెన్స్ పరిమితి నేటి ఆర్థిక వాస్తవాలను ప్రతిబింబించదని, ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా నవీకరించాలని వ్యాఖ్యానించింది.
'ఆ సెక్షన్ను పునర్ సమీక్షించాలి'
"సెక్షన్ 9ని పునర్ సమీక్షించి జీవన వ్యయ సూచికకు అనుగుణంగా పరిమితిని సవరించాలని సిఫార్సు చేయడం సముచితమని ఈ కోర్టు భావిస్తోంది. ఈ మెయింటెన్స్ సొమ్ము వృద్ధాప్యంలో గౌరవప్రదమైన జీవనానికి హామీగా ఉంటుంది. ఒక దేశ నిజమైన సంపద భౌతిక పురోగతిలో మాత్రమే కాకుండా, ఆ దేశ పౌరులు తమ తల్లిదండ్రులను ఎలా చూసుకుంటారనే దానిలో కూడా ఇమిడి ఉంది. 2007 నుంచి జీవన వ్యయాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. 2007లో రూ. 100కి కొనుగోలు చేయగలిగే వస్తువు 2025లో దాదాపు రూ. 1,000 అయిపోయింది." అని కర్ణాటక హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయ్ : హైకోర్టు
ఆహారం, గృహనిర్మాణం, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు అనేక రెట్లు పెరిగాయని కర్ణాటక హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. అయినప్పటికీ, సీనియర్ సిటిజన్లకు రూ.10,000 నిర్వహణ పరిమితిని పెంచలేదని, దీంతో వారి ప్రాథమిక అవసరాలను కూడా తీర్చుకోవడం అసాధ్యమని పేర్కొంది. ఇటువంటి స్వల్ప నగదు వృద్ధులకు వైద్య సంరక్షణను అందించగలదా అని ప్రశ్నించింది. మెయింటెనెన్స్ నగదు అనేది ద్రవ్యోల్బణం ఎడారిలో మెరిసే ఎండమావిగా లేదా చేరువలో అదృశ్యమయ్యే ఒయాసిస్గా ఉండకూడదని వ్యాఖ్యానించింది.
తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధులపోషణ, సంక్షేమ చట్టం-2007 చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో సవరించింది. కానీ సెక్షన్ 9(2) కింద రూ. 10,000 మెయింటెన్స్ పరిమితి మారలేదు. 2019 సవరణ బిల్లులో ఈ పరిమితిని తొలగించి, సీనియర్ సిటిజన్ అవసరాలు, గౌరవానికి అనుగుణంగా నిర్వహణ మొత్తాలను నిర్ణయించడానికి ట్రిబ్యునల్లను అనుమతించాలని ప్రతిపాదించారు. అయితే, ఆ ప్రతిపాదన ఎప్పుడూ అమలు కాలేదు. కేంద్ర చట్టంలో పరిమితి నిర్ణయించినందున రాష్ట్రాలు రూ. 10,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తాలను మంజూరు చేసే నియమాలను రూపొందించలేవని కర్ణాటక హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. తమ తల్లిదండ్రులకు రూ. 5 లక్షలను ఏకమొత్త పరిహారంగా చెల్లించాలని ఆదేశిస్తూ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వును సవాలు చేస్తూ సునీల్ హెచ్ బోహ్రా, ఇతరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
"నెలవారీ నిర్వహణను మాత్రమే అనుమతించే చట్టం లేదా నిబంధనల ప్రకారం ఏకమొత్తంలో పరిహారం ఆదేశాలు ఇచ్చే అధికారం ట్రిబ్యునల్కు లేదు. ట్రిబ్యునల్ కేసును పునర్ పరిశీలించే వరకు పిటిషనర్లు వారి తల్లిదండ్రులకు నెలకు రూ. 10,000 చెల్లించాలి. అదనంగా ట్రిబ్యునల్ కొత్త ఉత్తర్వు జారీ చేసే వరకు తాత్కాలికంగా నెలవారీ నిర్వహణను తల్లిదండ్రులకు రూ. 30,000 ఇవ్వాలి. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు ఈ హైకోర్టు సిఫార్సు చేరాలి. పార్లమెంటు పాత పరిమితిని పునర్ సమీక్షించాలి." అని హైకోర్టు పేర్కొంది.
అసలేంటి చట్టం?
వారసులు, కుటుంబసభ్యుల నిరాదరణ కారణంగా క్షోభకు గురవుతున్న వృద్ధులకు తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధులపోషణ, సంక్షేమ చట్టం-2007 రక్షణ కవచంలా ఉంటోంది. కాస్త శక్తిని కూడదీసుకొని ట్రైబ్యునల్లో ఫిర్యాదు చేయగలిగితే తక్కువ సమయంలోనే వారికి ఊరట కలుగుతోంది. అప్పుడు వృద్ధులు తమ నెలవారీ పోషణ కోసం వారసులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి నెలకు రూ.10వేలు పొందొచ్చు. అయితే ఈ మొత్తాన్ని పెంచాలని కర్ణాటక హైకోర్టు తాజాగా కేంద్రాన్ని కోరింది.