దేశంలో మొదటి టెస్లా కారు డెలివరీ- ఎవరు కొన్నారంటే?

Maharashtra Minister Pratap Sarnaik Buys India's First Tesla
Maharashtra Minister Pratap Sarnaik Buys India's First Tesla (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read

Minister Buys Indias First Tesla : అపర కుబేరుడు ఎలాన్​ మస్క్​కు చెందిన టెస్లా, భారత్​లో తన మొదటికారును శుక్రవారం డెలివరీ చేసింది. పూర్తి తెలుపు రంగులో ఉన్న ఈ 'వై'(Y) మోడల్​ విద్యుత్ కారు మహారాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి ప్రతాప్​ సర్​నాయక్​ కొనుగోలు చేశారు. ఆయన ఈ కారును తన మనవడికి కానుకగా ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

టెస్లా జులై 15న ముంబయిలోని బీకేసీలో తన మొదటి షోరూంను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. దీనితో ఇప్పటి వరకు 600 బుకింగ్స్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే మొదటి కారును మహారాష్ట్ర మంత్రి ప్రతాప్ కొనుగోలు చేశారు. దీనితో సెప్టెంబర్​ 5న ముంబయిలోని టెస్లా ఎక్స్​పీరియెన్స్ సెంటర్ ప్రతినిధులు మంత్రి ప్రతాప్​నకు ఆ కారును డెలివరీ చేసి, తాళాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"దేశంలో తొలి టెస్లా కారును కొన్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను ఈ కారు కొనుగోలు కోసం ఎలాంటి డిస్కౌంట్ తీసుకోలేదు. పూర్తి మొత్తం చెల్లించాను. దీనిని నా మనవడికి కానుకగా ఇస్తున్నాను. ఇందులో కూర్చొని పాఠశాలకు వెళ్లి, అందరికీ పర్యావరణ అనుకూల వాహనాల గురించి సందేశాన్ని ఇస్తాను. ఎందుకంటే, పర్యావరణ హితమైన వాహనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది. అందులో భాగంగా, విద్యుత్ వాహనాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేశాను. రానున్న 10 ఏళ్లలో మరిన్ని ఈవీలు రోడ్లపైకి రావాలి. మా ప్రభుత్వం కూడా వీలైనంత వరకు పర్యావరణ అనుకూల కార్లను ప్రోత్సహించడానికి కృషి చేస్తోంది. అందులో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని టోల్​ బూత్​ల వద్ద ఈవీ వాహనాలకు డిస్కౌంట్లు ఇస్తోంది. అలాగే ఆటోమొబైల్​ కంపెనీలు కూడా వినియోగదారులకు ప్రతి చోట ఛార్జింగ్ సౌకర్యాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి."
- ప్రతాప్​ సర్​నాయక్, మహారాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి

భారత్​లో అమ్ముతున్న టెస్లా మోడల్స్ ఇవే!
టెస్లా కంపెనీ భారత్​లో రెండు Y మోడల్ విద్యుత్​ కార్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అవి:

  1. Y RWD వెర్షన్ : ప్రస్తుతం భారత్​లో వై ఆర్​డబ్ల్యూడీ మోడల్ ధర రూ.61.07 లక్షలుగా ఉంది.
  2. Y LR RWD వెర్షన్ : వై ఎల్​ఆర్​ ఆర్​డబ్ల్యూడీ (లాంగ్ రేంజ్​) మోడల్ ధర రూ.69.15 లక్షలుగా ఉంది. ఈ మోజవ్​ పూర్తిగా సీబీయూ (కంప్లీట్ బిల్డ్ యూనిట్​) భారత్​లోకి దిగుమతి చేయడం జరిగింది. అందుకే భారత్​లో దీని ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే టెస్లా 'జీ యూఎస్' మోడల్​ కంటే దీని ధర దాదాపు రెట్టింపు.

ప్రస్తుతం టెస్లా భారత్​లోని దిల్లీ, ముంబయి, గురుగ్రామ్​ల్లో కార్ల అమ్మకాలను ప్రారంభించింది. మహారాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి ప్రతాప్​ టెస్లా వై మోడల్​ లాంగ్ రేంజ్​ ఆర్​డబ్ల్యూడీ వేరియంట్​ను కొనుగోలు చేశారు.

టెస్లా Y మోడల్ కారు ఫీచర్స్​

  • వై ఆర్​డబ్ల్యూడీ వెర్షన్ కేవలం 5.6 సెకెన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని డ్రైవింగ్ రేంజ్ 500 కి.మీ.
  • ఎల్​ఆర్​ (లాంగ్​ రేంజ్​) ఆర్​డబ్ల్యూడీ వెర్షన్ అయితే 622 కి.మీ డ్రైవింగ్​ రేంజ్​ కలిగి ఉంటుంది.
  • స్టాండర్స్​ వెర్షన్​లో 60 కిలోవాట్​ LFP బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఎల్​ఆర్​ వెర్షన్​లో 75 కిలోవాట్స్ NMC బ్యాటరీ ఉంటుంది.
  • టెస్లా కారులోని ప్రతి భాగాన్ని ఆ కంపెనీయే స్వయంగా తయారు చేస్తుంది. టైర్లు కూడా ఆ కంపెనీ పర్యవేక్షణలోనే తయారు చేస్తారు.
  • ఈ వై మోడల్​ కార్లలో నాలుగు సీట్లకు కూడా వెంటిలేషన్ ఉంటుంది.
  • ఈ వై మోడల్ కారు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడుపోయిన టెస్లా కారుగా ఉంది.

