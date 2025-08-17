ETV Bharat / bharat

ఎన్​డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తమిళనాడు బీజేపీ సీనియర్‌ నేత సి.పి.రాధాకృష్ణన్​- స్వయంగా ప్రకటించిన జేపీ నడ్డా

C P Radhakrishnan
C P Radhakrishnan (ANI (Old Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2025 at 8:19 PM IST

NDA Vice Presidential Candidate : ఎన్​డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తమిళనాడు బీజేపీ సీనియర్‌ నేత సీపీ రాధాకృష్ణన్​ను నియామించినట్లు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం రాధాకృష్ణన్​ మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌గా ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఝార్ఖండ్, తెలంగాణ గవర్నర్‌గా పనిచేశారు. కోయంబత్తూర్‌ నుంచి రెండుసార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు.

