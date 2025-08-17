NDA Vice Presidential Candidate : ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తమిళనాడు బీజేపీ సీనియర్ నేత సీపీ రాధాకృష్ణన్ను నియామించినట్లు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం రాధాకృష్ణన్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఝార్ఖండ్, తెలంగాణ గవర్నర్గా పనిచేశారు. కోయంబత్తూర్ నుంచి రెండుసార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు.
ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ - NDA VICE PRESIDENTIAL CANDIDATE
ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తమిళనాడు బీజేపీ సీనియర్ నేత సి.పి.రాధాకృష్ణన్- స్వయంగా ప్రకటించిన జేపీ నడ్డా
Published : August 17, 2025 at 8:19 PM IST
NDA Vice Presidential Candidate : ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తమిళనాడు బీజేపీ సీనియర్ నేత సీపీ రాధాకృష్ణన్ను నియామించినట్లు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం రాధాకృష్ణన్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఝార్ఖండ్, తెలంగాణ గవర్నర్గా పనిచేశారు. కోయంబత్తూర్ నుంచి రెండుసార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు.