Madrassas State Board Affiliation : ఉత్తరాఖండ్ సర్కార్ ఆ రాష్ట్రంలోని మదర్సాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మదర్సా బోర్డులో నమోదైన, నమోదు కాని మదర్సాలు అన్నీ వచ్చే ఏడాది జులై 1లోపు రాష్ట్ర విద్యా బోర్డు అఫిలియేషన్ పొందాలని స్పష్టం చేసింది. అలా చేయని పక్షంలో వాటిని మూసివేస్తామని సోమవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతేకాదు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర మైనారిటీ విద్యా అథారిటీతో అనుబంధం కలిగి ఉన్న మదర్సాలను మాత్రమే మైనారిటీ విద్యా సంస్థలుగా గుర్తిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
ఆగస్టు 19న ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ సమావేశాల్లో ఉత్తరాఖండ్ మైనారిటీ విద్యా సంస్థల బిల్లు, 2025 ప్రవేశపెట్టాలని పుష్కర్ సింగ్ ధామి సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఇది జరిగిన ఒక్క రోజు తరువాత తాజా ఆదేశాలు జారీ చేయడం గమనార్హం.
ప్రస్తుతం మైనారిటీ విద్యా సంస్థ హోదా కేవలం ముస్లిం వర్గానికి మాత్రమే ఉంది. దీనిని మరింత విస్తరించడానికి పుష్కర్ సింగ్ ధామి సర్కార్ నిర్ణయించింది. రాష్ట్రంలోని సిక్కు, జైన, బౌద్ధ, క్రైస్తవ, పార్సీ వర్గాలచే నిర్వహించబడుతున్న సంస్థలకు కూడా మైనారిటీ విద్యా సంస్థల హోదా కల్పించాలని సంకల్పించింది.
ఈ బిల్లు అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత, గుర్తింపు పొందిన మైనారిటీ విద్యా సంస్థల్లో గురుముఖి, పాళీ లాంటి భాషలను అధ్యయనం చేయడానికి అనుమతి లభిస్తుంది.
అంతేకాదు ఈ బిల్లు ఒక అథారిటీ ఏర్పాటుకు కూడా వీలుకల్పిస్తుంది. అంటే రాష్ట్రంలోని అన్ని మైనారిటీ వర్గాలు, తాము స్థాపించిన విద్యాసంస్థలకు, సదరు అథారిటీ నుంచి కచ్చితంగా గుర్తింపు పొందాల్సి ఉంటుంది.
ఆ అథారిటీ- మైనారిటీ సంస్థలలో విద్యా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించి, ప్రోత్సహిస్తుంది. తద్వారా మైనారిటీ కమ్యూనిటీ పిల్లలు నాణ్యమైన విద్యను పొందగలుగుతారు. తద్వారా వారి విద్యాభివృద్ధి జరుగుతుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
షరతులు వర్తిస్తాయ్!
అయితే దరఖాస్తుదారులు కొన్ని షరతులను కచ్చితంగా నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే అథారిటీ మైనారిటీ విద్యా సంస్థ గుర్తింపును మంజూరు చేస్తుంది. ఒక వేళ ఏవైనా షరతులు ఉల్లంఘించినట్లైతే, ఫీజులు, విరాళాలు, గ్రాంట్లు, ఇతర నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు తేలితే, ఆ సంస్థ గుర్తింపును కూడా రద్దు చేస్తామని సదరు వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
ఉత్తరాఖండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం, ఇకపై అన్ని మైనారిటీ విద్యాసంస్థల్లో విద్య అందించబడుతుంది. విద్యార్థుల మూల్యాంకనం న్యాయంగా, పారదర్శకంగా జరుగుతుంది .
