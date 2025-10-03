విజయ్‌ పార్టీకి హైకోర్టులో చుక్కెదురు- కరూర్‌ తొక్కిసలాటపై CBI దర్యాప్తునకు నో!

ETV Bharat / bharat

Madras HC Dismisses TVK Plea (ETV Bharat & PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Madras HC On TVK Plea : ప్రముఖ తమిళ నటుడు విజయ్​కు చెందిన టీవీకే పార్టీకి మద్రాస్​ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ టీవీకే పార్టీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను మద్రాస్​ హైకోర్టు శుక్రవారం తోసిపుచ్చింది. టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్‌ కరూర్‌లో నిర్వహించిన ప్రచార ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది మరణించిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ ఘటనపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ విజయ్‌ పార్టీ మద్రాసు హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. దీనిపై శుక్రవారం మధురై బెంచ్‌ విచారణ జరిపింది. ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం టీవీకే పార్టీపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. కరూర్‌ ఘటనపై పోలీసుల దర్యాప్తు ఇంకా ప్రారంభదశలోనే ఉందని, ఇలాంటి సమయంలో సీబీఐ దర్యాప్తు కోరడం సరికాదని పేర్కొంది. అంతేకాదు కోర్టులను రాజకీయ వేదికలుగా మార్చవద్దని ఘాటుగా హెచ్చరించింది.

కచ్చితంగా ఆ సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిందే!
మరోవైపు కరూర్​ తొక్కిసలాటపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ బీజేపీ నాయకురాలు ఉమా ఆనందన్​, బీజేపీ న్యాయవాది జీఎస్‌ మణి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లను మద్రాస్ హైకోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ పిటిషన్ల విచారణ సందర్భంగా రాజకీయ పార్టీలకు న్యాయస్థానం కీలక సూచనలు చేసింది. భవిష్యత్తులో నిర్వహించే బహిరంగ సభలు, సమావేశాల్లో తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు, ఆంబులెన్స్‌ సేవలు, నిష్క్రమణ మార్గాలు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించింది. ప్రజల ప్రాణాల రక్షణకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు రాజకీయ పార్టీ నేతల ర్యాలీలపై ప్రామాణిక నిర్వహణ విధాన నిబంధనలు (ఎస్​ఓపీ) రూపొందించే వరకు హైవేలపై ఏ పొలిటికల్​ పార్టీ సభలకు పోలీసులు అనుమతివ్వరని తమిళనాడు ప్రభుత్వం న్యాయస్థానానికి తెలిపింది.

బెయిల్ నిరాకరణ
టీవీకే నామక్కల్‌ జిల్లా కార్యదర్శి సతీష్‌కుమార్‌ దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ను కూడా కోర్టు కొట్టివేసింది. ర్యాలీ సమయంలో జన సమూహాన్ని నియంత్రించడంలో టీవీకే పార్టీ ఎందుకు విఫలమైందని ఆయనను న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. కరూర్​ తొక్కిసలాట బాధితులకు అదనపు పరిహారం అందించాలని కోరుతూ ఓ పిటిషన్‌ దాఖలైంది. దీనిపై స్పందన కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్రాసు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.

విజయ్‌పై డీఎంకే ఫైర్​
తొక్కిసలాటపై ఇటీవల విజయ్‌ ఓ వీడియో విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తనను ఏదైనా చేయండి కానీ, ప్రజల జోలికి వెళ్లొద్దంటూ సీఎం స్టాలిన్​ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై అధికార డీఎంకే పార్టీ చాలా తీవ్రంగా స్పందించింది. సినిమాల్లో లాగనే నిజ జీవితంలో కూడా విజయ్‌ నటన పూర్తిగా విఫలమైందని తమ పార్టీకి చెందిన వార్తా పత్రిక సంపాదకీయంలో విమర్శలు గుప్పించింది.

బాధిత కుటుంబాలకు తమ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరిహారం చెల్లించిందని, కానీ నటుడు విజయ్‌ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇప్పటి వరకు ఇవ్వకపోవడాన్ని తప్పుపట్టింది. తనను అరెస్టు చేయాలంటూ సవాలు విసురుతూ, 41 మంది అమాయక ప్రజలు మరణించిన అంశాన్ని దారి మళ్లించేందుకు విజయ్‌ ప్రయత్నిస్తున్నారని డీఎంకే ఆరోపించింది. తొలుత డిసెంబరు 13న షెడ్యూల్‌ చేసిన పర్యటనను ముందుకు జరపడంపై కూడా పలు అనుమానాలు వ్యక్తంచేసింది.

ఇతరుల రక్తాన్ని పీలుస్తూ బీజేపీ మనుగడ సాగిస్తోంది!
కరూర్​ తొక్కిసలాట విషాధాన్ని బీజేపీ తన రాజకీయ మైలేజ్ కోసం ఉపయోగించుకుంటోందని సీఎం స్టాలిన్ ఆరోపించారు. బీజేపీ ప్రజల గురించి ఆందోళన చెందడం లేదని, కేవలం రానున్న ఎన్నికల కోసం రాజకీయాలు చేస్తోందన్నారు. ఇతరుల రక్తాన్ని పీల్చుతూ బీజేపీ మనుగడ సాగిస్తోందని విమర్శించారు.

