స్వీట్లపై బంగారు పూత- ఒక్క పీస్ ధర రూ.1400- దేశవిదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్!

చండీ పద్వా పండుగ ప్రత్యేకం- సూరత్​లో తయారీ

Gold Ghari Sweet Surat (ETV Bharat)
Published : October 5, 2025 at 4:41 PM IST

Gold Ghari Sweet Surat : సాధారణంగా ఒక కేజీ స్వీట్ ధర సుమారు రూ. 700 నుంచి రూ.1000 వరకు ఉండొచ్చు. అయితే గుజరాత్​లోని ఓ స్వీట్​ మాత్రం ఒక్క పీస్ ధర అక్షరాల రూ.1400 పలుకుతోంది. మరి కిలో ధర ఎంత ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. చండీ పద్వా పండుగ సందర్భంగా సూరత్​లో తయారయ్యే ఈ స్పెషల్​ స్వీట్​కు ఎంతో డిమాండ్​ ఉంది.

అయితే ఈ ఘరీ స్వీట్​ను అత్యంత నాణ్యమైన ఎండు ఫలాలు, స్వచ్ఛమైన నెయ్యి, బంగారు రేకును ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. 15 రోజుల వరకు పాడవకుండా ఉండటం ఈ ఘరీ ప్రత్యేకత. మిగతా స్వీట్లు కిలో రూ.1400 ఉంటే ఒక్క గోల్డెన్ ఘరీ స్వీట్ పీస్ ధర రూ.1400 ఉంది. వెండి ఘరీ ఒక్క పీస్ ధర రూ.250 పలుకుతోంది. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడంతో వాటిపై ఆ ఎఫెక్ట్ గట్టిగా పడింది.

గోల్డెన్ ఘరీ (ETV BHARAT)

సూరత్‌లోని ప్రసిద్ధ మిఠాయి సంస్థలు మాత్రమే తయారు చేసే ఈ ఘరీని వంద గ్రాముల ముక్కలుగా చేసి అందంగా తీర్చిదిద్దుతారు. 24 కేరట్ల బంగారు పూతతో కూడిన గోల్డెన్ ఘరీకి సూరత్‌లోనే కాకుండా దేశమంతా మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి బంగారు ఘరీ కోసం ముందస్తు ఆర్డర్లు వచ్చాయని దుకాణదారులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్డర్లకు అనుగుణంగా స్వీట్లను విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తామని షాపు యజమానులు వివరించారు.

సిల్వర్ ఘరీ (ETV BHARAT)

బంగారు ఘారీని తయారు చేసే సూరత్‌లోని ప్రఖ్యాత ఎస్.మోతీరామ్ స్వీట్స్, స్నాక్స్ యజమాని హిమాన్షు సుఖాడియా ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు. బంగారం, వెండి ధరలు బాగా పెరగడం వల్ల తన ప్రీమియం ఘరీ ధరను పెంచాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. గత సంవత్సరం రూ.1,100కి అమ్ముడైన ఘరీ ఇప్పుడు కిలోగ్రాముకు రూ.1400కి పెరిగిందని తెలిపారు.

దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన స్వీట్​గా గోల్డ్ ఘరీ మారింది దాని ధర వల్ల మాత్రమే కాదు. అధిక నాణ్యత వల్ల కూడా. ఘరీని స్వచ్ఛమైన దేశీ నెయ్యితో తయారు చేస్తారు. సాధారణ ఘరీతో పోలిస్తే, వీటి కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రీమియం ఎండిన పండ్లను ఉపయోగిస్తారు. స్వచ్ఛమైన తినదగిన బంగారంతో పూత పూస్తారు. అయితో గోల్డెన్ ఘరీకి సూరత్‌లో మాత్రమే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా డిమాండ్ ఉంది

గోల్డ్ ఘరీ ప్రజాదరణ దక్షిణ గుజరాత్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, దుబాయ్, ఆఫ్రికా లండన్‌తో సహా విదేశాలలో నివసిస్తున్న ఇతర భారతీయ సమాజాలలో కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఇది విదేశీ ఆర్డర్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎయిర్-ప్యాక్ చేస్తారు. కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో కార్పొరేట్ బహుమతి కోసం గోల్డ్ ఘురీని కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. దీని అందమైన, సొగసైన ప్యాకేజింగ్ దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది.

గోల్డెన్ ఘరీ స్వీట్లు (ETV BHARAT)

హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, సూరత్ నివాసితులు నవరాత్రి, దసరా ముగింపు తర్వాత వచ్చే శరద్ పూర్ణిమ రెండో రోజున చండీ పద్వా (చంద్ర పద్వా)ను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు సాయంత్రం, ప్రజలు సూరత్ నగరంలోని కాలిబాటలు, ఉద్యానవనాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సమావేశమవుతారు. ఆహారం తిని మాట్లాడుకుంటారు.

అయితే ఆ కార్యక్రమంలో ముఖ్యవస్తువు ఘరీ స్వీట్. దీంతో సూరత్ నివాసితులు రోజుకు రెండు లక్షల కిలోగ్రాముల కంటే ఎక్కువ ఘరీని వినియోగిస్తారు, దీని వల్ల కోట్లాది రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతుంది. 1838లో దేవశంకర్ ఘారీవాలా ఘరీని ప్రారంభించారు. 1857 తిరుగుబాటు సమయంలో, తాత్యా తోపే, అతడి సైన్యం ఆ స్వీట్‌ను ఇష్టపడినప్పుడు, దాని ప్రజాదరణ పెరిగింది. అందుకే చండీ పద్వా కేవలం ఒక పండుగ కాదు. సమాజ వేడుక, గొప్ప చరిత్ర ప్రత్యేకమైన సంగమం.

