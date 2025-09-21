లవర్ గొంతు కోసి చంపిన యువకుడు- ఆపై 100కిలోమీటర్లు వెళ్లి మృతదేహాన్ని నదిలో పడేసిన నిందితుడు
సోషల్ మీడియాలో ఏర్పడిన వీరి పరిచయం- మరో మహిళ విషయంలో గొడవ
Published : September 21, 2025 at 4:29 PM IST
Lover Killed Her Girlfriend: ప్రేమించిన అమ్మాయి గొంతుకోసి ఆపై శవాన్ని సూట్కేసులో కుక్కాడు ఓ ప్రేమికుడు. అనంతరం తన స్నేహితుడికి ఫోన్ చేసి పిలిపించుకొని, ఇద్దరు కలిసి ఆమె మృతదేహాన్ని100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న యమునా నదిలో పడేశారు. ఈ ఘటన ఉత్తర్ ప్రదేశ్లో జరిగింది. తన కూతురు కనిపించడం లేదని బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు కథనం ప్రకారం
కాన్పూర్ నగరంలోని హనుమంత్ విహార్లో జరిగిన దారుణ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆకాంక్ష అనే యువతి తన అక్క ప్రతీక్షతో కలిసి చదువుకుంటూనే బర్రాలోని ఒక రెస్టారెంట్లో పనిచేస్తూ జీవనం సాగించేది. ఈ క్రమంలోనే అదే రెస్టారెంట్లో పని చేసే ఫతేపుర్కు చెందిన సూరజ్ కుమార్తో ఆకాంక్షకు పరిచయం ఏర్పడింది. కొద్దిరోజుల్లోనే వీరి మధ్య ఏర్పడిన స్నేహం ప్రేమగా మారింది.
అయితే, సూరజ్ ఒత్తిడి చేయడంతో ఆకాంక్ష బర్రాలోని రెస్టారెంట్ పని మానేసి, హమీపుర్ రోడ్లోని మరో రెస్టారెంట్లో పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో రెండు నెలల క్రితం తన అక్కను వదిలి సూరజ్తో కలిసి హనుమంత్ విహార్లో నివసిస్తోంది. కానీ, రోజూ తన సోదరి, తల్లితో ఫోన్లో తప్పనిసరిగా మాట్లాడేది. ఎప్పుడూ తమతో ఫోన్ మాట్లాడే ఆకాంక్ష అకస్మాత్తుగా కాల్స్ చేయడం, సమాధానం ఇవ్వడం మానేసింది. దీంతో అనుమానం వచ్చిన ఆకాంక్ష తల్లి విజయశ్రీ, ఆగస్టులో హనుమంత్ విహార్ పోలీస్ స్టేషన్లో తన కుమార్తె కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం వెలుగులోకి!
ఈ నేపథ్యంలో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు శనివారం సూరజ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఆకాంక్షతో పాటు అతనికి మరో మహిళతో పరిచయం ఉందని విచారణలో తేలింది. ఒక రోజు ఆకాంక్ష వారి వాట్సాప్ చాట్ చదవడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే సూరజ్ ఆకాంక్షను ఒప్పించే ప్రయత్నంలో ఆమె నిరాకరించిందని, జులై 21వ తేదీ రాత్రి సూరజ్కు- ఆకాంక్షకు మధ్య గొడవ జరగిందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో సూరజ్ ఆకాంక్షను గొంతుకొసి చంపాడని తెలిపారు. ఆపై సూరజ్ తన స్నేహితుడైన ఆశిశ్కు ఫోన్ చేసి పిలిపించి, ఇద్దరు కలిసి మృతదేహాన్ని సూటికేసులో నింపి బండాలోని చిల్లా బ్రిడ్జి వద్ద ఉన్న యమునా నదిలో పడేశారన్నారు. ఇందుకు వీరు సుమారు 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించారని పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘటనపై సౌత్ జోన్ డీసీపీ దీపేంద్రనాథ్ చౌధరి మాట్లాడారు. సూరజ్ను, అతని స్నేహితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. విచారణలో మొదట సూరజ్ కేసును తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేశాడని, అనంతరం ఫోన్ సంభాషణలు ఆధారంగా అతను హత్య చేసినట్లు ఒప్పకున్నాడని తెలిపారు.
