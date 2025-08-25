ETV Bharat / bharat

కేరళలో బంగారం చోరీ- కట్​ చేస్తే కర్ణాటకలో హత్య- అసలేం జరిగింది? - WOMEN ROBBEY AND MURDER CASE

నోట్లో డిటోనేటర్లు పెట్టి మరీ వివాహిత దారుణ హత్య- మృతురాలి ఇంట్లో ఇదివరకే నగదు, బంగారం చోరీ!

Women Robbey And Murder Case
Women Robbey And Murder Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 9:01 PM IST

Women Robbey And Murder Case : ప్రియురాలి నోట్లో డిటోనేటర్లు పెట్టి అత్యంత దారుణంగా హతమార్చాడు ఓ ప్రియుడు. అనంతరం మొబైల్​ ఫోన్​ పేలి చనిపోయినట్లుగా చిత్రీకరించేందుకు యత్నించాడు. ఈ దుర్ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగుచూసింది. మృతురాలికి ఇదివరకే కేరళ వాసితో వివాహం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు ఇది జరగడానికి ముందు ఆమె ఇంట్లో 30 తులాల బంగారం, రూ. 5 లక్షల నగదు అపహరణకు గురైనట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే దొంగతనానికి, హత్యకు రెండిటికీ ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనే కోణంలో లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
కర్ణాటక మైసూర్​ జిల్లాలోని హున్సూర్​ తాలుకా గెరసనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన దర్శితకు కేరళ చెందిన వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. అయితే ఆమె అప్పటికే సిద్ధరాజు అనే వ్యక్తితో రిలేషన్​షిప్​లో ఉంది. కేరళ నుంచి సొంతింటికి వచ్చిన దర్శిత, శనివారం సిద్ధరాజుతో కలిసి ఓ లాడ్జ్​లో బసచేసింది. అయితే, ఈ సమయంలో వీరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో సిద్ధరాజు దర్శిత నోట్లో డిటోనేటర్లు పెట్టి చంపేశాడు. అంతేకాకుండా మొబైల్​ ఫోన్​ పేలిందని అరుస్తూ అందరిని నమ్మించాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సిద్ధరాజుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసును పక్కదారి పట్టించడానికి ఫోన్​ బయట పడేసినట్లు చెప్పాడు. అయితే ఫోన్​ పేలినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు నిందితుడిని తమ శైలిలో ప్రశ్నించగా నేరం ఒప్పుకున్నట్లు తేలిసింది.

మృతురాలి అత్తగారింట్లో చోరీ
ఇదిలా ఉండగా గత శుక్రవారం కేరళలో కన్నూర్​ జిల్లా కల్యాట్​లోని అంచంపురలో మృతురాలి అత్తగారింట్లో 30 తులాల బంగారం, రూ. 5 లక్షల నగదు దొంగతనం జరిగింది. ఆ సమయంలో దర్శిత తన బిడ్డతో కలిసి కర్ణాటకలోని సొంతూరిరి వెళ్లారు. అత్త, భర్త ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో వచ్చిన దొంగలు ఇంటి ముందున్న తలుపులు పగలగొట్టి లోనికి ప్రవేశించారు. బెడ్​రూమ్​లో అల్మారాలో ఉన్న బట్టల కింద పడేసి అందులో ఉన్న తాళం తీసుకొని రెండో అంతస్తులోకి వెళ్లారు.

అక్కడ ఉన్న​ అల్మారాను తెరిచి అందులో ఉన్న రూ. 5 లక్షల నగదును అపహరించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే దర్శితకు ఫోన్​ చేసి జరిగిన విషయం చెప్పగా, వస్తానని చెప్పినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. అయితే ఆ తర్వాత ఆమె దగ్గరి నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో పదే పదే ఫోన్​ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. చివరిగా ఓ వ్యక్తి తన ఫోన్​ లిఫ్ట్​ చేశాడని, భాష ఆధారంగా అతడు కర్ణాటకకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించామని పోలీసులకు వివరించారు.

అయితే దొంగతనం జరిగిన తర్వాత ఇరిక్కూర్​ పోలీసులకు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం కన్నూర్​ నుంచి డాగ్​ స్క్వాడ్​, వేలిముద్ర నిపుణులు వచ్చి తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇంతలో దర్శిత హత్యకు గురైందని పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఈ నేపథ్యంలో దొంగతనానికి, దర్శిత హత్యకు ఏమైన సంబంధం ఉందా అనే దానిపై పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

