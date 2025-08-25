Women Robbey And Murder Case : ప్రియురాలి నోట్లో డిటోనేటర్లు పెట్టి అత్యంత దారుణంగా హతమార్చాడు ఓ ప్రియుడు. అనంతరం మొబైల్ ఫోన్ పేలి చనిపోయినట్లుగా చిత్రీకరించేందుకు యత్నించాడు. ఈ దుర్ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగుచూసింది. మృతురాలికి ఇదివరకే కేరళ వాసితో వివాహం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు ఇది జరగడానికి ముందు ఆమె ఇంట్లో 30 తులాల బంగారం, రూ. 5 లక్షల నగదు అపహరణకు గురైనట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే దొంగతనానికి, హత్యకు రెండిటికీ ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనే కోణంలో లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
కర్ణాటక మైసూర్ జిల్లాలోని హున్సూర్ తాలుకా గెరసనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన దర్శితకు కేరళ చెందిన వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. అయితే ఆమె అప్పటికే సిద్ధరాజు అనే వ్యక్తితో రిలేషన్షిప్లో ఉంది. కేరళ నుంచి సొంతింటికి వచ్చిన దర్శిత, శనివారం సిద్ధరాజుతో కలిసి ఓ లాడ్జ్లో బసచేసింది. అయితే, ఈ సమయంలో వీరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో సిద్ధరాజు దర్శిత నోట్లో డిటోనేటర్లు పెట్టి చంపేశాడు. అంతేకాకుండా మొబైల్ ఫోన్ పేలిందని అరుస్తూ అందరిని నమ్మించాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సిద్ధరాజుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసును పక్కదారి పట్టించడానికి ఫోన్ బయట పడేసినట్లు చెప్పాడు. అయితే ఫోన్ పేలినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు నిందితుడిని తమ శైలిలో ప్రశ్నించగా నేరం ఒప్పుకున్నట్లు తేలిసింది.
మృతురాలి అత్తగారింట్లో చోరీ
ఇదిలా ఉండగా గత శుక్రవారం కేరళలో కన్నూర్ జిల్లా కల్యాట్లోని అంచంపురలో మృతురాలి అత్తగారింట్లో 30 తులాల బంగారం, రూ. 5 లక్షల నగదు దొంగతనం జరిగింది. ఆ సమయంలో దర్శిత తన బిడ్డతో కలిసి కర్ణాటకలోని సొంతూరిరి వెళ్లారు. అత్త, భర్త ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో వచ్చిన దొంగలు ఇంటి ముందున్న తలుపులు పగలగొట్టి లోనికి ప్రవేశించారు. బెడ్రూమ్లో అల్మారాలో ఉన్న బట్టల కింద పడేసి అందులో ఉన్న తాళం తీసుకొని రెండో అంతస్తులోకి వెళ్లారు.
అక్కడ ఉన్న అల్మారాను తెరిచి అందులో ఉన్న రూ. 5 లక్షల నగదును అపహరించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే దర్శితకు ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయం చెప్పగా, వస్తానని చెప్పినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. అయితే ఆ తర్వాత ఆమె దగ్గరి నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో పదే పదే ఫోన్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. చివరిగా ఓ వ్యక్తి తన ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశాడని, భాష ఆధారంగా అతడు కర్ణాటకకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించామని పోలీసులకు వివరించారు.
అయితే దొంగతనం జరిగిన తర్వాత ఇరిక్కూర్ పోలీసులకు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం కన్నూర్ నుంచి డాగ్ స్క్వాడ్, వేలిముద్ర నిపుణులు వచ్చి తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇంతలో దర్శిత హత్యకు గురైందని పోలీసులకు సమాచారం అందింది. ఈ నేపథ్యంలో దొంగతనానికి, దర్శిత హత్యకు ఏమైన సంబంధం ఉందా అనే దానిపై పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
