లాటరీపై జీఎస్టీ పెంపు పెద్ద దెబ్బ- నష్టపోయినప్పటికీ టికెట్ ధరను పెంచం: కేరళ సీఎం
లాటరీ టిక్కెట్లపై వస్తు సేవల పన్ను జీఎస్టీని 28% నుంచి 40%కి పెంపు!
Published : October 13, 2025 at 10:38 PM IST
Kerala CM on Lottery GST Hike : లాటరీ టిక్కెట్లపై వస్తు సేవల పన్ను జీఎస్టీని ఒకేసారి 28% నుంచి 40%కి పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్య కేరళ లాటరీ రంగానికి తీవ్ర దెబ్బ తగిలిందని ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ, జీఎస్టీ కౌన్సిల్ రేటును పెంచకుండా ఉండాలని తాను, ఆర్థిక మంత్రి పదే పదే అభ్యర్థించామని, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతికూల వైఖరిని అవలంబించిందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
అయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాటరీ వ్యాపారంపై ఆధారపడిన సాధారణ ప్రజల జీవనోపాధిని కాపాడటానికి కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల ఆదాయ నష్టం ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం ప్రస్తుత టికెట్ ధరను ఎటువంటి పెరుగుదల లేకుండా రూ.50 వద్ద కొనసాగించాలని నిర్ణయించిందని తెలిపారు. జీఎస్టీని 28% నుంచి 40%కి పెంచడం వల్ల ప్రభుత్వం లాటరీ టికెట్కు రూ.3.35 ఆదాయాన్ని కోల్పోతుంది, అంటే డ్రాకు దాదాపు రూ.3.35 కోట్లు తగ్గుతుంది.
టికెట్ ధరను పెంచకుండా ఉండటానికి, ప్రభుత్వం తన కార్యాచరణ మిగులు, ఏజెంట్ డిస్కౌంట్లు, ఏజెన్సీ బహుమతులు బహుమతి నిధిలోని భాగాలను తగ్గించింది. ప్రస్తుతం మొత్తం అమ్మకాల ఆదాయంలో 60% బహుమతి డబ్బుగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. అమ్మకాలు తగ్గినందున బహుమతి చెల్లింపు కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది. ఏజెంట్ డిస్కౌంట్లు, ఏజెన్సీ కమీషన్ల నిర్మాణంలో మార్పులను కూడా ప్రభుత్వం సమీక్షిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
కేంద్రం అమలు చేసిన జీఎస్టీ సవరణ లాటరీ రంగంపై ఆధారపడిన కార్మికులు, కుటుంబాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపకుండా ఉండేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో సమానంగా కేరళ జీవన ప్రమాణాలను పెంచే లక్ష్యంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవ కేరళ పౌర ప్రతిస్పందన కార్యక్రమం అనే పెద్ద ఎత్తున భాగస్వామ్య అధ్యయన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తోంది.
పౌరుల అవసరాలు, అభిప్రాయాలు, సూచనలను నేరుగా సేకరించి వాటిని విధాన రూపకల్పనలో అనుసంధానించే ఈ ప్రజాస్వామ్య చొరవ ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ అన్నారు. ఈ సమగ్ర అధ్యయనం కేరళ పురోగతి, అభివృద్ధికి కొత్త దిశానిర్దేశం చేస్తుందని ప్రభుత్వం ఆశిస్తందని తెలిపారు. ఈ అధ్యయనం జనవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు శిక్షణ పొందిన సామాజిక స్వచ్ఛంద సేవకుల సేవలను ఉపయోగించి నిర్వహించనున్నారు.
- డేటా సేకరణ: స్వచ్ఛంద సేవకులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలను సందర్శించి వారి అవసరాలు, కలలు, సవాళ్లను నిశితంగా వినడానికి, వారి అభిప్రాయాలు, సూచనలను నమోదు చేస్తారు.
- విధాన చట్రం: సేకరించిన డేటాను సమగ్రంగా విశ్లేషించి, కేరళ భవిష్యత్తు అభివృద్ధికి రోడ్మ్యాప్ను వివరించే నివేదికగా సంకలనం చేస్తారు.
- భాగస్వామ్యం: ఈ అధ్యయనం ప్రాంతీయ అభివృద్ధి అవసరాలు, ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులలో లోపాలు, సంక్షేమ పథకాలను మెరుగుపరచడానికి మార్గాలు, మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, మానవ-వన్యప్రాణుల సంఘర్షణలు వంటి సామాజిక ఆందోళనలను కవర్ చేస్తుంది.
- లబ్ధిదారులు: ప్రతి ఇల్లు, అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్, విద్యా సంస్థ, ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రం, వ్యాపార సంస్థ, పని ప్రదేశం, కుటుంబంశ్రీ యూనిట్, ఉపాధి హామీ స్థలం, ప్రతి వార్డులోని ప్రజా స్థలానికి సందర్శనలు చేస్తారు. కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించడానికి, రాష్ట్ర స్థాయి సలహా, అమలు కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు.
కేరళలో అభివృద్ధి చెందిన దేశ జీవన ప్రమాణాలను సాధించడం, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, గృహనిర్మాణం, ఉపాధి, అందరికీ నాణ్యమైన మౌలిక సదుపాయాలను నిర్ధరించడాన్ని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2025 నవంబర్ 1 నాటికి కేరళ భారతదేశంలో తీవ్ర పేదరికాన్ని నిర్మూలించిన మొదటి రాష్ట్రంగా అవతరిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి విజయన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
ఐదు లక్షలకు పైగా ఇళ్ల నిర్మాణం, గణనీయమైన మౌలిక సదుపాయాల పురోగతి, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్యలో అత్యాధునిక పరిణామాలతో సహా గత దశాబ్దంలో సాధించిన ప్రధాన విజయాలను ఆయన హైలైట్ చేశారు. కేరళ నమూనాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లభించిన గుర్తింపును ప్రస్తావిస్తూ, కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఇటీవల కొలంబియాలో చేసిన ప్రసంగాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఉదహరించారు.