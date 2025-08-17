Lord Krishna Stayed In Amaravati City : అక్కడ జరిగే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. ఎందుకంటే అవి మహిమాన్విత ప్రదేశాలు. ఆ నేలపై సాక్షాత్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, రుక్మిణీ మాత నడయాడారు. రుక్మిణీ మాత కోసం ఎదురుచూస్తూ మహారాష్ట్రలోని అమరావతి నగరంలో ఉన్న మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతంలో శ్రీకృష్ణుడు మూడు రోజుల పాటు బస చేశారు.
అమరావతి సిటీకి 44 కి.మీ దూరంలోని కౌండిన్యాపుర్ గురించి మహాభారతంలోనూ ప్రస్తావన ఉంది. రుక్మిణీ మాత తండ్రి భీష్మకకు చెందిన విదర్భ రాజ్యానికి రాజధానిగా కౌండిన్యాపూర్ ఉండేది. ఈసారి కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేళ ఈ రెండు నగరాలు భక్తిభరిత వాతావరణంలో మునిగిపోయాయి. వీటితో ముడిపడిన ఆసక్తికరమైన చారిత్రక, పౌరాణిక ఘట్టాలపై 'ఈటీవీ భారత్' కథనమిది.
అమరావతికి శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా ?
మహాభారతంలో రుక్మిణిని శ్రీకృష్ణుడు వివాహం చేసుకున్న ఘట్టం గురించి ప్రత్యేకమైన ప్రస్తావన ఉంది. దీని ప్రకారం గుజరాత్లోని ద్వారకకు పాలకుడిగా శ్రీకృష్ణుడు ఉండేవాడు. రుక్మిణీ మాత మహారాష్ట్రలోని విదర్భ రాజ్య యువరాణి. ఆమె కృష్ణుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు. అయితే ఆమె సోదరుడు రుక్మి మాత్రం శిశుపాలుడితో పెళ్లి జరిపించాలని భావిస్తాడు. దీంతో కృష్ణుడికి రుక్మిణి రహస్యంగా కబురు పంపి, తనను వివాహం చేసుకోవాల్సిందిగా వేడుకుంటారు.
దీంతో రుక్మిణిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి శ్రీకృష్ణుడు మహారాష్ట్రలోని అమరావతి నగరం చెంతనున్న పూర్ణా నదీతీరం వద్దకు చేరుకుంటారు. అక్కడే ఆయన 3 రోజుల పాటు బస చేస్తారు. ఆ పవిత్ర స్థలమే 'మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతం'గా ఖ్యాతిని గడించింది. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో ఒక ప్రాచీన ఆలయం ఉండేది. అయితే దాని స్థానంలోనే ఇప్పుడు నూతన శ్రీకృష్ణ ఆలయం ఉంది. దీన్ని ద్వారకాధీశ్ శ్రీ కృష్ణ ఆలయంగా పిలుస్తుంటారు. 'మహానుభావ' సంప్రదాయ వర్గం ఆచారాల ప్రకారం ఈ ఆలయాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ వర్గం వారు ప్రధానంగా శ్రీకృష్ణుడినే ఆరాధిస్తుంటారు. ఈ వర్గంలోని వారు ఒకరినొకరు 'మహాత్మా' అని పిలుచుకుంటారు. 1267 సంవత్సరంలో మహారాష్ట్రలో మహానుభావ సంప్రదాయ వర్గం ఏర్పాటైందని అంటారు.
'మాతా ఖిడ్కీ' శ్రీకృష్ణ ఆలయానికి విశిష్ట గుర్తింపు
'మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతం'లోని ద్వారకాధీశ్ శ్రీ కృష్ణ ఆలయం ప్రధాన హాలులో కృష్ణుడి దేవతామూర్తి ఉంది. దాని ఎదుట నల్ల రాయితో చేసిన గణేశుడి విగ్రహం ఉంది. శ్రీ కృష్ణుడు మూడు రోజుల పాటు బస చేసినందున 'మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతం' పవిత్రమైన శక్తిపీఠంగా మారిందని భక్తులు నమ్ముతుంటారు. పౌరాణిక నేపథ్యం ఉన్నందున ప్రతీ ఏడాది శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేళ ఈ ఆలయానికి పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. కృష్ణుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
అంబాదేవి ఆలయంలో రుక్మిణీ మాత పూజలు
రుక్మిణీ మాత శ్రీకృష్ణుడితో తన వివాహానికి ఒక రోజు ముందు కౌండిన్యాపూర్ నుంచి బయలుదేరుతారు. అమరావతి నగరానికి చేరుకోగానే అంబాదేవి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత నేరుగా శ్రీ కృష్ణుడు బస చేసిన 'మాతా ఖిడ్కీ' ప్రాంతానికి చేరుకుంటారు. అక్కడే రుక్మిణీ మాత మెడలో పూలమాల వేసి శ్రీ కృష్ణుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఆ వెంటనే వారిద్దరూ కలిసి ద్వారకకు బయలుదేరుతారు. ఈక్రమంలో వారిని అడ్డుకోవడానికి రుక్మిణి అన్నయ్య రుక్మి యత్నిస్తాడు. అయితే అతడిని శ్రీ కృష్ణుడు ఓడిస్తాడు
రుక్మిణీ మాత ఆరాధించిన మహా విష్ణువు విగ్రహం అదేనా ?
2012 సంవత్సరంలో 'మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతం'లోని ద్వారకాధీశ్ శ్రీ కృష్ణ ఆలయం సమీపంలో ఉన్న పురాతన బావిలో ఆలయ అవశేషాలు లభించాయి. కొన్ని పురాతన విగ్రహాలను బావి నుంచి బయటకు తీశారు. వీటిలోని పద్మనాథుని విగ్రహం విశిష్టమైందని నిపుణులు అంటున్నారు. అది కేరళలోని పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో లభించిన మహా విష్ణువు బంగారు విగ్రహాన్ని పోలి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ విగ్రహాన్ని అమరావతి నగరంలోనే ఉన్న శ్రీ ఏకవీర దేవి ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించారు. కార్బన్ డేటింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించి అధ్యయనాలు చేయగా, పద్మనాథుని విగ్రహం దాదాపు 4,500 సంవత్సరాలు పురాతనమైందని వెల్లడైంది. మహా విష్ణువును రుక్మిణీ దేవి నిత్యం పూజించేదని మహాభారతంలో ప్రస్తావన ఉంది. దీన్ని గుర్తించి రుక్మిణిపై సోదరుడు రుక్మి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఆ కోపంలో మహా విష్ణువు విగ్రహాన్ని విసిరి వేశాడని అంటారు. ప్రస్తుతం శ్రీ ఏకవీర దేవి ఆలయంలో ఉన్న విగ్రహం అదే అయి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
దేవగిరి నుంచి యాదవుల వలస
యాదవులు తమను తాము శ్రీ కృష్ణుడి వంశీకులుగా భావిస్తుంటారు. అమరావతి నగరం సమీపంలోని దేవగిరికి చెందిన యాదవులు జాదవ్ రాజవంశానికి చెందినవారు. వారిని అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఓడించాడు. ఆ తర్వాత వారు దేవగిరి నుంచి మహారాష్ట్రలోని సింద్ఖేడ్ రాజా, దేవుల్గావ్ రాజా పట్టణాలకు వలస వెళ్లినట్లు సమాచారం.
అమరావతిలోని ఆలయాలకు మహాభారత కాలంతో సంబంధం
'మహాభారత గాధతో మహారాష్ట్రలోని అమరావతి నగరానికి కూడా సంబంధం ఉంది. దీనిపై ఎటువంటి సందేహం అక్కర్లేదు. శ్రీ కృష్ణుడు అమరావతికి వచ్చి, మూడు రోజులు బస చేసి మరీ రుక్మిణీ మాతను పెళ్లాడారు. అందుకే నేటికీ 'మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతం'లోని ద్వారకాధీశ్ శ్రీ కృష్ణ ఆలయానికి చారిత్రక, పౌరాణిక ప్రాధాన్యత లభిస్తోంది. అమరావతిలోని చాలా ఆలయాలకు మహాభారత కాలంతో సంబంధం ఉంది' అని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వైభవ్ మాస్కే తెలిపారు.
మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతం ఎంతో మహిమాన్వితమైంది
'మాతా ఖిడ్కీ ప్రాంతం ఎంతో మహిమాన్వితమైంది. ఎందుకంటే అక్కడే శ్రీ కృష్ణుడు మూడు రోజులు బస చేశారు. రుక్మిణీ మాతను అక్కడే పెళ్లాడారు. అందుకే అది ఒక పవిత్ర శక్తిపీఠం లాంటిది. నేటికీ రోజూ ఎంతోమంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహిస్తారు' అని అమరావతిలోని ద్వారకాధీశ్ శ్రీ కృష్ణ ఆలయ అధ్యక్షుడు సుభాష్ పావాడే 'ఈటీవీ భారత్'తో చెప్పారు.