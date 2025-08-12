Lok Sabha Panel To Judge Cash Row Case : ఇంట్లో భారీ మొత్తంలో లెక్కలో లేని సొమ్ము బయటపడిన కేసులో అలహాబాద్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ యశ్వంత్వర్మపై ప్రవేశపెట్టిన అభిశంసన తీర్మానాన్ని లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆమోదించారు. జస్టిస్ యశ్వంత్వర్మపై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణకు త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ త్రిసభ్య కమిటీలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, మద్రాస్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మణీంద్ర మోహన్ శ్రీవాస్తవ, న్యాయవాది బీవీ ఆచార్య సభ్యులుగా ఉన్నారు. జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మపై వచ్చిన ఆరోపణలపై త్రిసభ్య కమిటీ విచారణ చేయనుంది.
అప్పటి వరకు పెండింగ్
జస్టిస్ యశ్వంత్వర్మ అభిశంసన తీర్మానంపై 146 మంది ఎంపీలు సంతకం చేయగా, దానిని తాజాగా స్పీకర్ ఆమోదించారు. "తాము ఏర్పరిచిన కమిటీ వీలైనంత త్వరగా తన నివేదిక సమర్పిస్తుందని, అది అందే వరకు ఈ ప్రతిపాదన పెండింగ్లో ఉంటుంది" అని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు.
అభిశంసన చేస్తారిలా!
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 124 (4) ప్రకారం, ఒక న్యాయమూర్తిని పదవి నుంచి అభిశంసన చేయడానికి వీలుంటుంది. ఇప్పుడు లోక్ సభ ఏర్పాటు చేసి కమిటీకి సాక్ష్యులను పిలిచి, వారిని ప్రశ్నించే అధికారం ఉంటుంది. సదరు కమిటీ సాక్ష్యులను విచారించి, అన్ని అంశాలను పరిశీలించి తన తుది నివేదికను స్పీకర్కు అందిస్తుంది. స్పీకర్ సదరు నివేదికను సభ ముందు ఉంచుతారు. నివేదిక ప్రకారం, సదరు న్యాయమూర్తి దోషి అని తేలింది అనుకుందాం. అప్పుడు న్యాయమూర్తి అభిశంసనపై ముందుగా ఒక సభలో ఓటింగ్ నిర్వహిస్తారు. అక్కడ అది ఆమోదం పొందితే, రెండో సభలోనూ దానిని ఓటింగ్కు పెడతారు. నిబంధనల ప్రకారం, న్యాయమూర్తిని అభిశంసించాలంటే- లోక్సభ, రాజ్యసభ రెండింటిలోనూ, హాజరు అయ్యి ఓటు వేసిన వారిలో కనీసం మూడింట రెండు వంతుల మంది అభిశంసనకు అనుకూలంగా ఓటు వేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం జస్టిస్ వర్మ అభిశంసన విషయంలో అధికార ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో పాటు, విపక్షాలు కూడా ఒకే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కనుక అభిశంసన ప్రక్రియ సజావుగా సాగిపోతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
ఈ ఏడాది మార్చి 14న దిల్లీలోని జస్టిస్ యశ్వంత్వర్మ అధికారిక నివాసంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఈ ఘటనలో భారీ మొత్తంలో కాలిన కరెన్సీ నోట్ల కట్టలు బయటపడటం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన అనంతరం మార్చి 28న సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం జస్టిస్ యశ్వంత్వర్మను అలహాబాద్ హైకోర్టుకు బదిలీ చేసి, ఆయనకు ఎలాంటి న్యాయపరమైన బాధ్యతలు అప్పగించవద్దని సూచించింది. నోట్ల కట్టల ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు ముగ్గురు న్యాయమూర్తులతో విచారణ కమిటీని నియమించింది. ఈ కమిటీ తగు విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పించింది. అందులో డబ్బు బయటపడిన మాట వాస్తవమేనని నిర్ధరించింది. తరువాత జస్టిస్ వర్మ దీనిని సవాల్ చేస్తూ వేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. అంతేకాదు జస్టిస్ వర్మను తొలగించాలని సీజేఐ- రాష్ట్రపతికి సిఫార్సు చేశారు.ఈ క్రమంలోనే ఆయన అభిశంసన అంశం పార్లమెంట్ ముందుకు వచ్చింది.