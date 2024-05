Updated : May 3, 2024, 11:42 AM IST

Published : May 3, 2024, 7:50 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Lok Sabha Polls Amethi Raebareli : ఓవైపు దేశవ్యాప్తంగా లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతుండగా, మరోవైపు ఆ రెండు స్థానాలపైనే అందరి దృష్టి నెలకొంది. అవే యూపీలోని అమేఠీ, రాయ్‌బరేలీ. ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్​ కంచుకోటగా ఉన్న ఈ స్థానాలకు ఎట్టకేలకు ఆ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. రాయ్​బరేలీ నుంచి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పోటీ చేస్తున్నారు. అమేఠీ నుంచి గాంధీ కుటుంబ విధేయుడు కిశోరీ లాల్ శర్మ బరిలో దిగనున్నారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. అయితే రాయ్​బరేలీ, అమేఠీ నియోజకవర్గాల్లో నామినేషన్ల దాఖలుకు శుక్రవారంతో గడువు ముగియనుంది. దీంతో మరికొద్ది గంటల్లో రాహుల్ గాంధీ, కిశోరీ లాల్ శర్మ నామినేషన్లను దాఖలు చేయనున్నారు. ఇక ప్రియాంకా గాంధీ ఈ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేయడం లేదని స్పష్టమైంది. రాహుల్ గాంధీ నామినేషన్ ప్రక్రియకు కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియాగాంధీ హాజరయ్యే అవకాశం కూడా ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. కాగా, సోనియాగాంధీ 2004 నుంచి 2024 వరకు రాయ్​బరేలీ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఇప్పుడు సోనియా రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. 2019 లోకసభ ఎన్నికల్లో సోనియాగాంధీ చేతిలో ఓడిపోయిన ప్రతాప్​ సింగ్​నే మరోసారి బరిలోకి దించింది భారతీయ జనత పార్టీ. మరోవైపు 2019 ఎన్నికల్లో అమేఠీ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థి స్మృతి ఇరానీ చేతిలో రాహుల్ గాంధీ ఓటమిపాలయ్యారు. ఈసారి ఈ నియోజకవర్గం నుంచి గాంధీ కుటుంబ విధేయుడు కిశోరీ లాల్​ను బరిలోకి దింపింది కాంగ్రెస్. ఇక తన తల్లి సోనియాగాంధీకి కలిసి వచ్చిన నియోజకవర్గం కావడం వల్ల రాహుల్ గాంధీ రాయ్​బరేలీ నుంచి పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వయనాడ్​ నుంచి కూడా పోటీ చేశారు రాహుల్. ఇటీవల అక్కడ పోలింగ్ జరిగింది. అయితే అమేఠీకి గాంధీ కుటుంబానికి మధ్య బంధం చాలా బలంగా ఉందని ఆ పార్టీ నాయకుడు దీపక్ సింగ్ తెలిపారు. ఆ బంధం ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుందని చెప్పారు.

