ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. రెండు ప్రధాన కూటముల ఎంపీలు ఒక్కొక్కరిగా పార్లమెంటు నూతన భవనంలోని ఎఫ్ -101 వసుధలోకి చేరుకుంటున్నారు. ప్రధాని మోదీ NDA తరఫున తొలి ఓటు వేశారు. కేంద్ర మంత్రులు రాజ్నాథ్ సింగ్, అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్, కిరణ్ రిజిజు ఆ తర్వాత ఓటు వేశారు. రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ హరివంశ్, BJP ఎంపీ కంగనా రనౌత్, SP ఎంపీ రామ్ గోపాల్ యాదవ్ తదితరులు ఓటు వేశారు. శిరోమణి అకాలీదళ్ ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికకు దూరంగా ఉంటున్నట్టు ప్రకటించింది. మరోవైపు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక నేపథ్యంలో NDA అభ్యర్థి CP రాధాకృష్ణన్ లోధీ రోడ్ లోని రామ మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్- NDA తరఫున ప్రధాని మోదీ తొలి ఓటు
Published : September 9, 2025 at 9:35 AM IST
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రెండు ప్రధాన కూటముల ఎంపీలు ఒక్కొక్కరిగా పార్లమెంటు నూతన భవనంలోని ఎఫ్-101 వసుధలోకి చేరుకుంటున్నారు. ప్రధాని మోదీ NDA తరఫున తొలి ఓటు వేశారు. సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పొలింగ్ జరగనుంది. సాయంత్ర 6 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి రాత్రికి విజేతను ప్రకటిస్తారు.
