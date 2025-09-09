ETV Bharat / bharat

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్​- NDA తరఫున ప్రధాని మోదీ తొలి ఓటు

Vice President Election 2025
Vice President Election 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 9:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Vice President Election 2025 : ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్​ సాయంత్రం 5 వరకు కొనసాగనుంది. పార్లమెంటు నూతన భవనంలోని ‘ఎఫ్‌-101 వసుధ’లో పోలింగ్ జరగనుంది. 6 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి రాత్రికి విజేతను ప్రకటిస్తారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్‌డీఏ అభ్యర్థిగా సి.పి.రాధాకృష్ణన్‌, ఇండీ కూటమి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డి తలపడుతున్నారు.పార్లమెంటు ఉభయసభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య 788 అయినప్పటికీ ఏడు స్థానాలు ఖాళీ కావడం వల్ల ప్రస్తుతం 781 మందే ఉన్నారు. పోలింగ్‌లో పాల్గొనడం లేదని BRS , BJD ప్రకటించాయి. ఆ ప్రకారం 386 ఓట్లు దక్కించుకున్నవారు విజేతగా నిలవనున్నారు. ఎన్డీయేకి 425 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. YCP , ఇతర పార్టీల మద్దతు కలిపితే ఆ సంఖ్య 438కి మించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రతిపక్ష కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డికి 314 మంది ఎంపీల మద్దతు ఉంది. ఈ సంఖ్య పెద్దగా మారే సూచనలు లేవు. ఎన్డీయే అభ్యర్థి గెలుపు లాంఛనమని తెలిసినా ప్రతిపక్షాలు ఈ ఎన్నికలో సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తిని రంగంలోకి దించాయి.

LIVE FEED

10:52 AM, 9 Sep 2025 (IST)

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. రెండు ప్రధాన కూటముల ఎంపీలు ఒక్కొక్కరిగా పార్లమెంటు నూతన భవనంలోని ఎఫ్ -101 వసుధలోకి చేరుకుంటున్నారు. ప్రధాని మోదీ NDA తరఫున తొలి ఓటు వేశారు. కేంద్ర మంత్రులు రాజ్‌నాథ్ సింగ్, అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్, కిరణ్ రిజిజు ఆ తర్వాత ఓటు వేశారు. రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్‌పర్సన్ హరివంశ్, BJP ఎంపీ కంగనా రనౌత్, SP ఎంపీ రామ్ గోపాల్ యాదవ్ తదితరులు ఓటు వేశారు. శిరోమణి అకాలీదళ్ ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికకు దూరంగా ఉంటున్నట్టు ప్రకటించింది. మరోవైపు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక నేపథ్యంలో NDA అభ్యర్థి CP రాధాకృష్ణన్ లోధీ రోడ్ లోని రామ మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

9:50 AM, 9 Sep 2025 (IST)

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రెండు ప్రధాన కూటముల ఎంపీలు ఒక్కొక్కరిగా పార్లమెంటు నూతన భవనంలోని ఎఫ్‌-101 వసుధలోకి చేరుకుంటున్నారు. ప్రధాని మోదీ NDA తరఫున తొలి ఓటు వేశారు. సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పొలింగ్ జరగనుంది. సాయంత్ర 6 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి రాత్రికి విజేతను ప్రకటిస్తారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

VICE PRESIDENT ELECTION 2025VICE PRESIDENT ELECTION PROCESSVICE PRESIDENT ELECTION RESULT DATEVICE PRESIDENT ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.