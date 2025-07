ETV Bharat / bharat

ఆపరేషన్​ సిందూర్​పై చర్చ- ఉభయసభలు మళ్లీ వాయిదా - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2025

Parliament Monsoon Session 2025 Live Updates ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 28, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 11:15 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED లోక్‌సభ మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు వాయిదా

రాజ్యసభ మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా సభలో చర్చకు నిబంధనలు పాటించాలన్న స్పీకర్‌

బీఏసీ తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారమే చర్చ జరుగుతుందన్న స్పీకర్

నినాదాలు చేస్తున్న విపక్ష ఎంపీలపై స్పీకర్ ఆగ్రహం

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై చర్చ కావాలా.. వద్దా.. అని ప్రశ్నించిన స్పీకర్‌ లోక్‌సభలో కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరాలు

ఎంపీల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తున్న కేంద్రమంత్రులు

ఆపరేషన్ సిందూర్‌పై చర్చకు పట్టుబడుతున్న విపక్ష ఎంపీలు

లోక్‌సభలో విపక్ష సభ్యుల నినాదాలు పార్లమెంటు ఉభయసభలు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వాయిదా

విపక్ష ఎంపీల నినాదాలతో ఉభయసభలు మధ్యాహ్నానికి వాయిదా లోక్‌సభ మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వాయిదా

విపక్ష ఎంపీల నినాదాలతో సభ మధ్యాహ్నానికి వాయిదా లోక్‌సభలో కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరాలు

వాయిదా తీర్మానాలపై చర్చించాలని విపక్షాల పట్టు

లోక్‌సభలో విపక్ష సభ్యుల నినాదాలు

సభ్యుడి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తున్న కేంద్రమంత్రి షెకావత్‌

పర్యాటకరంగ అభివృద్ధికి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాం

భారత్‌లో పర్యాటకుల సంఖ్య మరింత పెరిగేలా చూస్తున్నాం

దేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణహిత చర్యలు చేపట్టాం

జీరో ప్లాస్టిక్ దిశగా అనేక కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, సిక్కింలో జీరో ప్లాస్టిక్ కార్యక్రమం ఊపందుకుంది

భారత్‌లో దేశీయ పర్యాటకం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది

విదేశాల్లో కొనసాగుతున్న పర్యావరణహిత కార్యక్రమాలు అమలుచేసే యోచన

భవిష్యత్తులో భారత్‌ పర్యాటకరంగంలో లక్షలమందికి ఉపాధి అవకాశాలు

క్వశ్చన్‌ అవర్‌ను కొనసాగనివ్వాలని కోరుతున్న స్పీకర్‌

ఆపరేషన్ సిందూర్‌పై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్న స్పీకర్ పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం

నేడు ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై చర్చించనున్న ఎంపీలు ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై 16 గంటలపాటు కొనసాగనున్న చర్చ

సభలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై ప్రత్యేకంగా సమావేశమై చర్చిస్తున్న ఇండియా బ్లాక్‌ ఎంపీలు

పార్లమెంట్​కు చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై పార్లమెంటులో చర్చలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు ఆసక్తికరమైన పోస్టు చేశారు. రావణుడు లక్ష్మణరేఖను దాటడం వల్ల అతని సామ్రాజ్యమైన లంక అగ్నికి ఆహూతి అయ్యిందని, అదేవిధంగా భారత్‌ గీసిన గీత దాటినప్పుడు పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్ర శిబిరాలు కాలిబూడిదయ్యానని రాసుకొచ్చారు.

Last Updated : July 28, 2025 at 11:15 AM IST