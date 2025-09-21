ETV Bharat / bharat

తల్లిపై అత్యాచారం చేసిన కుమారుడు- జీవిత ఖైదు విధించిన కోర్టు

తల్లిపై అత్యాచారం చేసిన కమారుడు- నిందితుడికి జీవితఖైదు, రూ. 20,000 జరిమానా విధించిన ఫాస్​ట్రాక్​ కోర్టు

Life Imprisonment Son Raped Mother
Life Imprisonment Son Raped Mother (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Life Imprisonment Son Raped Mother: సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునే ఘటనలో ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని ఫాస్ట్​ ట్రాక్​ కోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. తల్లిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ తనయుడికి జీవితఖైదుతో పాటు రూ. 20,000 జరిమానా విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శనివారం జరిగిన సుదీర్ఘ విచారణలో డీఎన్ఏ, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్​ లాబోరేటరీ(ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​) నివేదికల ఆధారంగా నిందితుడిని దోషిగా తేల్చింది. ఈ తాజా నిర్ణయం సమాజంలోని చాలా మంది నేరగాళ్లపై ప్రభావం చూపుతుందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

వివరాలు ఇలా!
లఖింపుర్​ ఖేరీ జిల్లా మొహమ్మదీ కొట్​వాలీ పరిధిలో బిచ్​పారీ గ్రామానికి చెందిన రామ్​వీర్​ సింగ్​ అనే వ్యక్తి, 28 అక్టోబర్​ 2020లో తన తల్లిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయంపై నిందితుడి మేనల్లుడు కరణ్​ సింగ్​ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కరణ్​ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుడిపై ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అనంతరం ఫాస్ట్​ ట్రాక్​ కోర్టులో హాజరు పరిచారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి తొమ్మిది మంది సాక్ష్యం చెప్పగా డీఎన్​ఏ, ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​ బలమైన ఆధారాలుగా పేర్కొంటూ కోర్టు తీర్పును వెలువరించింది.

Life Imprisonment Son Raped Mother
తల్లిపై అత్యాచారం చేసిన కొడుకు- జీవిత ఖైదు విధించిన కోర్టు (ETV Bharat)

కాగా ఈ ఘటనకు సంబంధించి శనివారం రోజు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో జడ్డీ భోలే రామ్ ముందు హాజరైన తొమ్మిది మంది సాక్షుల్లో నలుగురు ప్రత్యక్ష సాక్షులతో పాటు మరో ఐదుగురు సాక్షులు విచారణలో పాల్గొన్నారు. ADGC (క్రిమినల్) న్యాయవాది సందీప్ మిశ్రా ప్రాసిక్యూషన్ తరపున వాదించారు. ఆయన డీఎన్​ఏ, ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​ దర్యాప్తు నివేదికను కీలక ఆధారాలుగా న్యాయస్థానంలో సమర్పించారు. ఈ నివేదికలను కోర్టు కీలక ఆధారాలుగా పరిగణించి నిందితుడు రామ్‌వీర్‌ సింగ్​ను దోషిగా నిర్ధారిస్తూ అతడికి జీవిత ఖైదు, రూ. 20,000 రూపాయల జరిమానా విధించింది.

ఇది సాధారణ నేరం కాదు: ప్రాసిక్యూషన్ న్యాయవాది
ఇది సాధారణ నేరం కాదని, సమాజ వ్యతిరేక చర్య అని ఏడీజీసీ సందీప్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు. ఒక కుమారుడు తన తల్లిపై ఇలాంటి నేరానికి పాల్పడటం సమాజాన్ని కుదిపేస్తుందని ఆయన వివరించారు. కోర్టు ఇచ్చిన ఈ కఠినమైన తీర్పు సమాజంపై, అలాగే నేరస్థులపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇలాంటి ఘటనే మరోచోట!

తల్లి క్యారెక్టర్​ మంచిది కాదని అనుమానం పెంచుకున్న ఓ కమారుడు ఆమె పట్ల కర్కషంగా ప్రవర్తించాడు. కత్తితో బెదిరించి తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునే ఈ ఘటన దిల్లీలో వెలుగుచూసింది.

అనుమానం పెనుభూతమై!
చిన్న తనం నుంచే తల్లిపై అనుమానం పెంచుకున్న ఓ కుమారుడు ఆమెపై ద్వేషం పెంచుకున్నాడు. బలవంతంగా అత్యాచారానికి పాల్పడడంతో మనోవేదనకు గురైన ఆమె తన కూతురి ఇంట్లో తలదాచుకుంది. కొద్ది రోజులు గడిచిన నిందితుడిలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తల్లిపై మరోసారి అత్యాచారానికి పాల్పడడంతో బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

వేరే అబ్బాయితో మాట్లాడుతుందని డౌట్- 51సార్లు స్క్రూడ్రైవర్​తో పొడిచి హత్య- కట్ చేస్తే!

దేశంలో భారీగా పెండింగ్ కేసులు- ఒక్క మద్రాసు హైకోర్టులోనే 3లక్షలకు పైగా ఉన్నట్లు నివేదిక

For All Latest Updates

TAGGED:

SON RAPED MOTHERLIFE IMPRISONMENT TO RAPISTSON RAPED MOTHER CASEFAST TRACK COURT CASE LATES NEWSLIFE IMPRISONMENT SON RAPED MOTHER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.