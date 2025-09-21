తల్లిపై అత్యాచారం చేసిన కుమారుడు- జీవిత ఖైదు విధించిన కోర్టు
Published : September 21, 2025 at 10:07 AM IST
Life Imprisonment Son Raped Mother: సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునే ఘటనలో ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. తల్లిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ తనయుడికి జీవితఖైదుతో పాటు రూ. 20,000 జరిమానా విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శనివారం జరిగిన సుదీర్ఘ విచారణలో డీఎన్ఏ, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబోరేటరీ(ఎఫ్ఎస్ఎల్) నివేదికల ఆధారంగా నిందితుడిని దోషిగా తేల్చింది. ఈ తాజా నిర్ణయం సమాజంలోని చాలా మంది నేరగాళ్లపై ప్రభావం చూపుతుందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
లఖింపుర్ ఖేరీ జిల్లా మొహమ్మదీ కొట్వాలీ పరిధిలో బిచ్పారీ గ్రామానికి చెందిన రామ్వీర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి, 28 అక్టోబర్ 2020లో తన తల్లిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయంపై నిందితుడి మేనల్లుడు కరణ్ సింగ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కరణ్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుడిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అనంతరం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో హాజరు పరిచారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి తొమ్మిది మంది సాక్ష్యం చెప్పగా డీఎన్ఏ, ఎఫ్ఎస్ఎల్ బలమైన ఆధారాలుగా పేర్కొంటూ కోర్టు తీర్పును వెలువరించింది.
కాగా ఈ ఘటనకు సంబంధించి శనివారం రోజు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో జడ్డీ భోలే రామ్ ముందు హాజరైన తొమ్మిది మంది సాక్షుల్లో నలుగురు ప్రత్యక్ష సాక్షులతో పాటు మరో ఐదుగురు సాక్షులు విచారణలో పాల్గొన్నారు. ADGC (క్రిమినల్) న్యాయవాది సందీప్ మిశ్రా ప్రాసిక్యూషన్ తరపున వాదించారు. ఆయన డీఎన్ఏ, ఎఫ్ఎస్ఎల్ దర్యాప్తు నివేదికను కీలక ఆధారాలుగా న్యాయస్థానంలో సమర్పించారు. ఈ నివేదికలను కోర్టు కీలక ఆధారాలుగా పరిగణించి నిందితుడు రామ్వీర్ సింగ్ను దోషిగా నిర్ధారిస్తూ అతడికి జీవిత ఖైదు, రూ. 20,000 రూపాయల జరిమానా విధించింది.
ఇది సాధారణ నేరం కాదని, సమాజ వ్యతిరేక చర్య అని ఏడీజీసీ సందీప్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు. ఒక కుమారుడు తన తల్లిపై ఇలాంటి నేరానికి పాల్పడటం సమాజాన్ని కుదిపేస్తుందని ఆయన వివరించారు. కోర్టు ఇచ్చిన ఈ కఠినమైన తీర్పు సమాజంపై, అలాగే నేరస్థులపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
తల్లి క్యారెక్టర్ మంచిది కాదని అనుమానం పెంచుకున్న ఓ కమారుడు ఆమె పట్ల కర్కషంగా ప్రవర్తించాడు. కత్తితో బెదిరించి తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునే ఈ ఘటన దిల్లీలో వెలుగుచూసింది.
చిన్న తనం నుంచే తల్లిపై అనుమానం పెంచుకున్న ఓ కుమారుడు ఆమెపై ద్వేషం పెంచుకున్నాడు. బలవంతంగా అత్యాచారానికి పాల్పడడంతో మనోవేదనకు గురైన ఆమె తన కూతురి ఇంట్లో తలదాచుకుంది. కొద్ది రోజులు గడిచిన నిందితుడిలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తల్లిపై మరోసారి అత్యాచారానికి పాల్పడడంతో బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
