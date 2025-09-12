ETV Bharat / bharat

వేరే అబ్బాయితో మాట్లాడుతుందని డౌట్- 51సార్లు స్క్రూడ్రైవర్​తో పొడిచి హత్య- కట్ చేస్తే!

యువతిని చంపిన ప్రియుడు- జీవిత ఖైదు విధించిన న్యాయస్థానం

Young Girl Murder
Young Girl Murder (Etv Bharat)
Published : September 12, 2025 at 8:36 AM IST

Young Girl Murder : తన ప్రియురాలు వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడుతుందనే అనుమానంతో దారుణంగా హత్య చేశాడు ఓ యువకుడు. అత్యాచారం చేసి పదునైన స్క్రూడ్రైవర్‌తో ఆమెను 51 సార్లు పొడిచి మరీ చంపేశాడు. రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన ఆ ఘటనలో నిందితుడికి న్యాయస్థానం ఇప్పుడు జీవిత ఖైదు విధించింది. ఛత్తీస్​గఢ్​లోని కోర్బా నగరంలో జరిగిందీ ఘటన.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సిటీలోని పంప్ హౌస్ కాలనీలో బాధితురాలి కుటుంబం నివాసం ఉంటోంది. ఆమె తండ్రి హౌస్ కీపర్​గా, అతడి భార్య ఒక పాఠశాలలో పనిమనిషిగా పనిచేస్తున్నారు. బాధితురాలు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి ఇంట్లోనే ఉంటోంది. అయితే ఆమె హయ్యెర్ సెకండరీ స్కూల్‌లో 9 నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్నప్పుడు రోజూ ఓ బస్సులో ప్రయాణించేది.

ఆ సమయంలో ఆమెతో బస్సు కండక్టర్‌ పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తరచూ ఇద్దరూ మొబైల్‌లో మాట్లాడుకునేవారు. అయితే కొన్నాళ్ల తర్వాత నిందితుడు, బాధితురాలి తల్లికి ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆమె వేరే అబ్బాయితో మాట్లాడుతుందని అనుమానించాడు. ఆ తర్వాత నిందితుడు యువతి వేర్వేరు మొబైల్ నంబర్ల నుంచి కాల్ చేసి వేధించాడు. పలుమార్లు గొడవపడ్డాడు. ఆమెను చంపేస్తానని బెదిరించేవాడు.

2022న డిసెంబర్ 24న బాధితురాలి కుటుంబసభ్యులు ఉదయం పనికి వెళ్లారు. ఆమె తన ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంది. ఆ సమయంలో యువతి సోదరుడు తండ్రికి ఫోన్ చేసి తన తల్లితో త్వరగా ఇంటికి రమ్మని కోరాడు. అందరూ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆమె అపస్మారక స్థితిలో ఇంట్లో పడి ఉండటం చూశారు. ఆమె నోటి నుంచి, ముక్కు నుండి రక్తం వస్తోంది. ఛాతీ దగ్గర పడి ఉన్న బట్టలపై కూడా రక్తం ఉంది.

అమ్మాయి ముఖం, మెడ, చేతులు, ఛాతీపై చాలా చోట్ల పదునైన సూదితో గాయం చేసిన గుర్తులు ఉన్నాయి. పదునైన ఇనుప పనిముట్టు, రక్తంతో తడిసిన 2 నల్ల తోలు బూట్లు, ఖాళీ వాటర్ బాటిల్, సోఫా అంచున ఉన్న బ్యాగులో 3 కొత్త స్క్రూడ్రైవర్లు, 1 సూది, 3 టాబ్లెట్లు, ఒక రేజర్ పడి ఉన్నాయి. మంచం మీద పడుకున్న చొక్కా జేబులో నిందితుడి పేరు మీద ఉన్న విమానం, బస్సు టిక్కెట్లు కనిపించాయి.

దీంతో వెంటనే బాధితురాలి తండ్రి పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయగా, ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సమగ్ర దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత హత్యాచారం జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్దరించారు. పరిస్థితులు, ఆధారాలు, సాక్షుల ఆధారంగా నిందితుడు హత్య చేసి అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు తేలిందని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ రమేశ్ సింగ్ యాదవ్ తెలిపారు. పదునైన స్క్రూడ్రైవర్​తో 51 సార్లు పొడిచి బాలికను దారుణంగా హత్య చేయడమే కాకుండా, ఆమెపై అత్యాచారం కూడా చేశాడని చెప్పారు.

షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల (అత్యాచారాల నివారణ) చట్టం 1989లోని సెక్షన్ 3(2) (w) కింద శిక్షార్హమైన నేరాలకు నిందితుడు పాల్పడినట్లు కోర్బా ప్రిసైడింగ్ న్యాయమూర్తి జైదీప్ గార్గ్ నిర్ధరించారు. నిందితుడికి జీవిత ఖైదు విధించారు. మూడు సెక్షన్ల కింద రూ. 75,000 జరిమానా కట్టాలని ఆదేశించారు. జరిమానా చెల్లించని పక్షంలో, ఆరు నెలల అదనపు జైలు శిక్ష అనుభవించాలని చెప్పారు.

