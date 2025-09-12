దేశంలోని 'లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల' తొలగింపు కసరత్తు షురూ- నడుం బిగించిన రైల్వేశాఖ
గేట్ల వద్ద ప్రమాదాల నివారణకు నడుం బిగించిన రైల్వేశాఖ- ఎల్సీ గేట్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా రోడ్ అండర్పాస్లు, ఓవర్ బ్రిడ్జిలు- రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో మొదలైన ఎల్సీ గేట్ల తొలగింపు
Published : September 12, 2025 at 7:20 PM IST
Railways Eliminate All Level Crossing Gates : దేశంలో రైళ్ల రాకపోకలను మరింత సాఫీగా, సురక్షితంగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో రైల్వే శాఖ ఉంది. ఇందులో భాగంగా తొలుత ప్రధాన నగరాల్లోని రైల్వే ట్రాక్ల చెంతన ఉన్న అన్ని లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను తొలగించాలని యోచిస్తోంది. దీనికి అవసరమైన ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయమని సంబంధిత అధికార వర్గాలను రైల్వేశాఖ ఆదేశించింది. ప్రధాన నగరాల్లోని రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను తొలగించి, అక్కడి ట్రాఫిక్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రోడ్ అండర్పాస్లు, రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణానికి సిఫారసులు చేయాలని నిర్దేశించింది. ఈ చర్యల ద్వారా లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల వద్ద ప్రమాదాలను ఆపాలని, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడాలని రైల్వే శాఖ భావిస్తోంది.
గేట్ల తొలగింపులు షురూ
లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను తొలగించే కసరత్తును తొలి విడతగా రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో రైల్వేశాఖ ప్రారంభించింది. అక్కడి 3 రైల్వే జోన్ల పరిధిలో ఉన్న అన్ని లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను తొలగించనున్నారు. వాటి స్థానంలో స్థానిక ట్రాఫిక్ అవసరాలను తీర్చేలా రోడ్ అండర్పాస్లు, రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలను నిర్మించనున్నారు. తదుపరి విడతల్లో దేశంలోని ఇతరత్రా రైల్వే జోన్ల పరిధిలోనూ ఈ పనులను నిర్వహించనున్నారు.
ఆ ఘోర ప్రమాదంతో అలర్ట్- రైల్వేశాఖ చర్యలివీ
కొన్ని నెలల క్రితం తమిళనాడులోని ఒక రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ గేటు వద్ద జరిగిన ఘోర ప్రమాదంతో రైల్వేశాఖ అలర్ట్ మోడ్లోకి వచ్చింది. ఆ ప్రమాదంలో ముగ్గురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్న వెంటనే రైల్వేశాఖ దేశవ్యాప్తంగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల తనిఖీలను మొదలుపెట్టింది. లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల వద్ద వాహనదారులు, రైళ్ల భద్రత కోసం 11 కీలక మార్గదర్శకాలను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ ఏడాది జులైలోనే వాహన రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల వద్ద సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయించింది. దేశంలోని 'క్లోజ్ టు రోడ్ ట్రాఫిక్' గేట్లను 'ఓపెన్ టు రోడ్ ట్రాఫిక్' గేట్లుగా మార్చే ప్రక్రియకు సంబంధించిన విధివిధానాలను సమీక్షించాలని రైల్వేశాఖ నిర్ణయించింది. వీలైనంత వేగంగా లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను రైల్వే సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థతో ఇంటర్ లాకింగ్ చేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది. గేట్ల ఇంటర్ లాకింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టేందుకు ప్రాతిపదికగా తీసుకునే వాహనాలు, రైళ్ల సంఖ్యను 20వేల యూనిట్ల నుంచి 10వేల యూనిట్లకు తగ్గించారు.
2 రకాల గేట్లు
'క్లోజ్ టు రోడ్ ట్రాఫిక్' లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లు సాధారణంగా మూసివేసి ఉంటాయి. రోడ్ ట్రాఫిక్ అతిగా ఉన్న అరుదైన సమయాల్లోనే వీటిని కొంతసేపు తెరుస్తారు. 'ఓపెన్ టు రోడ్ ట్రాఫిక్' లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల నుంచి నిత్యం వాహనాల రాకపోకలు జరుగుతుంటాయి. రైళ్లు వచ్చిన సమయాల్లోనే వీటిని మూసివేస్తారు.
వాహనదారులకు రైల్వేశాఖ సూచనలివీ
- రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల వద్ద నుంచి రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులకు రైల్వేశాఖ ఇటీవలే పలు కీలక భద్రతా సూచనలను జారీ చేసింది.
- లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల వద్దనున్న రోడ్ వార్నింగ్ బోర్డులపై ఉండే సూచనలను వాహనదారులు తప్పకుండా పాటించాలి.
- గేటు సమీపంలోకి రైలు రావడానికి ముందు ఇచ్చే రైల్వే సిగ్నల్స్, విజిల్ సౌండ్స్తో వాహనదారులు అప్రమత్తం కావాలి.
- లెవల్ క్రాసింగ్ గేటు కంటే ముందు ఏర్పాటుచేసిన స్పీడ్ బ్రేకర్ల వద్దే తమ వాహనాల వేగాన్ని తగ్గించుకోవాలి. తద్వారా గేటు వద్ద వాహనదారులు సురక్షితంగా ఆగొచ్చు.
- గేటును మూసివేస్తున్న క్రమంలో తొందరపాటుతో దాన్ని దాటేందుకు వాహనదారులు ప్రయత్నించొద్దు. అలా చేయడం వాహనదారుడికి, రైళ్లకు ప్రమాదకరం.
అన్ని నగరాల్లోని లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను తొలగిస్తాం : అశ్వినీ వైష్ణవ్, రైల్వేశాఖ మంత్రి
"రాజస్థాన్లోని అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో ఉన్న లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను తొలగించి, ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయడంపై నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రైల్వేశాఖ కలిసి ఈ పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై రెండు, మూడు నెలల్లోగా సంయుక్త ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తాం. దానికి అనుగుణంగా పనులకు మంజూరులు లభిస్తాయి. రాబోయే కొన్నేళ్లలో దేశంలోని అన్ని నగరాల్లో ఉన్న రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను తొలగిస్తాం. వాటి స్థానంలో అక్కడి అవసరాల ప్రకారం అండర్ పాస్లు లేదా రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలను నిర్మిస్తాం. వాహనదారుల ప్రాణాలను కాపాడుతాం" అని ఇటీవలే ఈ అంశంపై రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.
గేట్ల స్థానంలో అండర్ పాస్లు, రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు : శశి కిరణ్, చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్, నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వే
"దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఉన్న లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లను రైల్వేశాఖ తొలగించనుంది. వాటి స్థానంలో అండర్ పాస్లు లేదా రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలను నిర్మించనుంది. ఇప్పటికే వాయవ్య రైల్వే (నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వే) జోన్ పరిధిలో వాహన రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ల వద్ద సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయించారు. అక్కడి వాహనాల కదలికలను రైల్వే సిబ్బంది లైవ్లో సమీక్షిస్తున్నారు. ఆయా గేట్ల వద్దకు రైళ్లు చేరుకునే సమయానికి, అక్కడి రైల్వే సిబ్బంది తగిన భద్రతా చర్యలను అమలు చేస్తారు. వాహనదారులు, రైళ్ల భద్రత మాకు ముఖ్యమైంది" అని నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వేకు చెందిన చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్(CPRO) శశి కిరణ్ తెలిపారు.