'50 ఆయుధాలకే పాక్​ తోకముడిచింది'- ఆపరేషన్ సిందూర్​పై ఐఏఎఫ్​ అధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు

ఆపరేషన్​ సిందూర్​ గురించి కీలక విషయాలు తెలిపిన ఎయిర్ చీఫ్​ మార్షల్​ నర్మదేశ్వర్​ తివారీ

Air Marshal Tiwari On Operation Sindoor
Air Marshal Tiwari On Operation Sindoor (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2025 at 6:07 PM IST

Air Marshal Tiwari On Operation Sindoor: పాకిస్థాన్​ సైనిక లక్ష్యాలపై భారత వైమానిక దళం 50 కంటే తక్కువ ఆయుధాలు ప్రయోగించిందని వైస్​ చీఫ్​ ఎయిర్​ మార్షల్​ నర్మదేశ్వర్​ తివారీ అన్నారు. దాంతో మే 10 నాటికి యుద్ధం ముగింపు పలకాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. మే 9, 10 తేదీల మధ్య​ పాక్​పై జరిపిన దాడుల్లో భారత వైమానిక దళం పూర్తి అధిపత్యం సాధించగలిగిందని తెలిపారు. ఓ జాతీయ మీడియా సదస్సులో ఆపరేషన్​ సిందూర్​కు సంబంధించి సరికొత్త విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.

ఆపరేషన్​ సిందూర్​ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సీనియర్​ ఐఏఎఫ్​ అధికారి నర్మదేశ్వర్​ తివారీ పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత జరిగిన పరిణామాల గురించి వివరించారు. అత్యంత కచ్చితత్వంతో పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత వైమానిక దళాలు విరుచుకుపడ్డాయని ఆయన తెలిపారు. దీంతో దాయాది దేశం కాళ్లబేరానికి వచ్చిందన్నారు. అందుకు భారత వైమానిక దళం 50 కంటే తక్కువ ఆయుధాలనే ప్రయోగించిందని వెల్లిడించారు.

'ఆపరేషన్​ సిందూర్​తో పాక్​కు​ గట్టి సందేశం పంపాం'
యుద్ధాన్ని ప్రారంభించడం సులభమే కాని ముగించడం అంత సులువైన పని కాదని ఎయిర్ చీఫ్​ నర్మదేశ్వర్​ తివారీ తెలిపారు. యుద్ధాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని బలగాలను సంసిద్ధంగా ఉంచామని పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితిలోనైనా ఎదుర్కొనేలా ప్రణాళికలు రచించామని తెలిపారు. ఆపరేషన్​ సమయంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు పాక్​ లక్ష్యాలను 1971 యుద్ధంలో కూడా ఛేదించలేదని అన్నారు. తాము ప్రతి ఆయుధాన్ని లెక్కించామని, అది తమ ప్రణాళికదారుల సామర్థ్యాన్ని తెలుపుతోందని వివరించారు. ఆపరేషన్​ సిందూర్​తో పాక్​కు​ గట్టి సందేశం పంపామని అన్నారు. ఈ ఆపరేషన్​లో హతమైన ఉగ్రవాదులకు ప్రభుత్వం అంతక్రియలు నిర్వహించిన దృశ్యాలను ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రదర్శించారు. పహల్గాంలో పర్యటకులపై జరిగిన ఉగ్రదాడికి బదులుగా ఏప్రిల్​ 29న ఉగ్ర స్థావరాలను షార్ట్​లిస్ట్​ చేసుకున్నామని తెలిపారు.

కాగా ఏప్రిల్​ 22న పహల్గాం​లో పర్యటకులపై జరిగిన ఉగ్రదాడి భారత్​ భగ్గుమంది. ప్రతిస్పందనగా పాక్​ నియంత్రణలో ఉన్న ఉగ్రస్థావరాలే లక్ష్యంగా విరుచుకుపడింది. మే 7న ప్రారంభించిన వైమానిక దాడులకు ఆపరేషన్​ సిందూర్ అని నామకరణం చేసింది. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ దాడులు తీవ్ర ఘర్షణలకు దారితీశాయి. మే 10న సైనిక చర్యలు ఆపడంపై ఒక అవగాహన ఒప్పందంతో కాల్పుల విరమణ జరిగింది.

సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న లక్ష్యాలను ఛేదించడంలో భారత వైమానిక దళం​ అత్యంత కచ్చితత్వం ప్రదర్శించిందన్నారు. శత్రు లక్ష్యాలను ఛేదించడానికి ఇటువంటి దీర్ఘ- శ్రేణి మిస్సైళ్లను ఉపయోగించడం ప్రమాదకరమని, కానీ ఇండియన్​ ఎయిర్​ఫోర్స్​ ఈ మిషన్​ను పరిపూర్ణతతో అమలు చేసిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ మిషన్​ను అమలు చేసిన వారు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఈ విజయం వెనుక చాలా మంది శ్రమ ఉందని తెలిపారు. అయితే ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారత్​ దాడులు నిర్వహించిన తర్వాత పరిస్థితిని తీవ్రతరం చేయకూడదని భారత్​ పాక్​కు తెలియజేసింది. కానీ పాక్​ సైన్యం భారత్​పై ప్రతీకార దాడులు చేయడంతో​ దాయాది దేశానికి భారత్ గట్టిగా బదులిచ్చింది.

