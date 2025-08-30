Air Marshal Tiwari On Operation Sindoor: పాకిస్థాన్ సైనిక లక్ష్యాలపై భారత వైమానిక దళం 50 కంటే తక్కువ ఆయుధాలు ప్రయోగించిందని వైస్ చీఫ్ ఎయిర్ మార్షల్ నర్మదేశ్వర్ తివారీ అన్నారు. దాంతో మే 10 నాటికి యుద్ధం ముగింపు పలకాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. మే 9, 10 తేదీల మధ్య పాక్పై జరిపిన దాడుల్లో భారత వైమానిక దళం పూర్తి అధిపత్యం సాధించగలిగిందని తెలిపారు. ఓ జాతీయ మీడియా సదస్సులో ఆపరేషన్ సిందూర్కు సంబంధించి సరికొత్త విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సీనియర్ ఐఏఎఫ్ అధికారి నర్మదేశ్వర్ తివారీ పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత జరిగిన పరిణామాల గురించి వివరించారు. అత్యంత కచ్చితత్వంతో పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత వైమానిక దళాలు విరుచుకుపడ్డాయని ఆయన తెలిపారు. దీంతో దాయాది దేశం కాళ్లబేరానికి వచ్చిందన్నారు. అందుకు భారత వైమానిక దళం 50 కంటే తక్కువ ఆయుధాలనే ప్రయోగించిందని వెల్లిడించారు.
We had fired less than 50 weapons to achieve our mission and Pakistan was begging for a Ceasefire.— Mr Sinha (@MrSinha_) August 30, 2025
- Vice Chief Air Marshal N Tiwari (Indian Air force) 🔥 pic.twitter.com/IktftbfMBI
'ఆపరేషన్ సిందూర్తో పాక్కు గట్టి సందేశం పంపాం'
యుద్ధాన్ని ప్రారంభించడం సులభమే కాని ముగించడం అంత సులువైన పని కాదని ఎయిర్ చీఫ్ నర్మదేశ్వర్ తివారీ తెలిపారు. యుద్ధాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని బలగాలను సంసిద్ధంగా ఉంచామని పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితిలోనైనా ఎదుర్కొనేలా ప్రణాళికలు రచించామని తెలిపారు. ఆపరేషన్ సమయంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు పాక్ లక్ష్యాలను 1971 యుద్ధంలో కూడా ఛేదించలేదని అన్నారు. తాము ప్రతి ఆయుధాన్ని లెక్కించామని, అది తమ ప్రణాళికదారుల సామర్థ్యాన్ని తెలుపుతోందని వివరించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్తో పాక్కు గట్టి సందేశం పంపామని అన్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో హతమైన ఉగ్రవాదులకు ప్రభుత్వం అంతక్రియలు నిర్వహించిన దృశ్యాలను ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రదర్శించారు. పహల్గాంలో పర్యటకులపై జరిగిన ఉగ్రదాడికి బదులుగా ఏప్రిల్ 29న ఉగ్ర స్థావరాలను షార్ట్లిస్ట్ చేసుకున్నామని తెలిపారు.
కాగా ఏప్రిల్ 22న పహల్గాంలో పర్యటకులపై జరిగిన ఉగ్రదాడి భారత్ భగ్గుమంది. ప్రతిస్పందనగా పాక్ నియంత్రణలో ఉన్న ఉగ్రస్థావరాలే లక్ష్యంగా విరుచుకుపడింది. మే 7న ప్రారంభించిన వైమానిక దాడులకు ఆపరేషన్ సిందూర్ అని నామకరణం చేసింది. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ దాడులు తీవ్ర ఘర్షణలకు దారితీశాయి. మే 10న సైనిక చర్యలు ఆపడంపై ఒక అవగాహన ఒప్పందంతో కాల్పుల విరమణ జరిగింది.
సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న లక్ష్యాలను ఛేదించడంలో భారత వైమానిక దళం అత్యంత కచ్చితత్వం ప్రదర్శించిందన్నారు. శత్రు లక్ష్యాలను ఛేదించడానికి ఇటువంటి దీర్ఘ- శ్రేణి మిస్సైళ్లను ఉపయోగించడం ప్రమాదకరమని, కానీ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఈ మిషన్ను పరిపూర్ణతతో అమలు చేసిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ మిషన్ను అమలు చేసిన వారు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఈ విజయం వెనుక చాలా మంది శ్రమ ఉందని తెలిపారు. అయితే ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారత్ దాడులు నిర్వహించిన తర్వాత పరిస్థితిని తీవ్రతరం చేయకూడదని భారత్ పాక్కు తెలియజేసింది. కానీ పాక్ సైన్యం భారత్పై ప్రతీకార దాడులు చేయడంతో దాయాది దేశానికి భారత్ గట్టిగా బదులిచ్చింది.
