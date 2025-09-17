కలుపు మొక్కలతో గిరిజనుల అద్భుతం- 'లాంటానా'తో ఏనుగు బొమ్మలు తయారీ- అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు
లాంటానా కలుపు మొక్కలతో ఏనుగు బొమ్మలు తయారు చేస్తున్న గిరిజనులు- విదేశాలుగు ఎగుమతి
Published : September 17, 2025 at 8:59 PM IST
Lantana Stick Sculptures : 'మేం ముందుగా అడవుల్లో కట్టెల కోసం తిరిగి, ఏం దొరికితే అదే చేసేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఏనుగు బొమ్మలను తయారు చేయడం వల్ల ఉపశమనం కలిగింది. అడవిలోకి వెళ్తే ఏనుగులు, పులులు, పాములు వస్తాయేమో అని భయపడి ఉండాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పుడు ఇంట్లోనే పిల్లలతో కలిసి పని చేస్తున్నాం. పిల్లలు కూడా పాఠశాలకు వెళ్తున్నారు. జీవితం మారింది' అని ఒక గిరిజన మహిళ ఆనందంగా చెప్పారు.
ఇది కేవలం ఓ మహిళ చెబుతున్న మాటలు కాదు. నీలగిరి జిల్లా కోడముల గ్రామంలోని గిరిజిన మహిళలందరి నోట నుంచి వచ్చేవి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతం ఏనుగుల బొమ్మలను తయారు చేయడంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. గతంలో, గిరిజన మహిళలు జీవనోపాధి కోసం తేయాకు తోటల్లో, అడవుల్లో కట్టెలు తెచ్చేందుకు వెళ్లి ప్రాణాలకు భయపడేవారు. ఇప్పుడు, ఏనుగులకు హానికరమైన లాంటానా మొక్కల కర్రలను ఉపయోగించి ఏనుగులు, ఇతర జంతువుల బొమ్మలను తయారు చేస్తున్నారు. వాటిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విక్రయిస్తూ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. అది ఎలానో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుకుందాం.
నీలగిరి జిల్లాలో ఏనుగుల వలసలకు లాంటానా కలుపు మొక్కలే ఒక ప్రధాన కారణం. దీని వల్ల ఆహారం కోసం వలసలు వెళ్తున్నాయి. అటవీ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించే ఈ కలుపు మొక్కలను తొలగించడానికి అటవీ శాఖ నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే, 'ది రియల్ ఎలిఫెంట్ కలెక్టివ్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ తొలుత లాంటానా కర్రలతో గిరిజనులకు బొమ్మలను తయారు చేసే శిక్షణను ఇచ్చింది. మొదట కుర్చీలు, టేబుళ్లు తయారు చేసింది. తరువాతి దశలో ఏనుగుల బొమ్మలను తయారు చేసి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది.
కొడముల గ్రామంలో శిల్ప కళ
లాంటానా కర్రలతో బొమ్మలు తయారు చేయడం వల్ల తమ జీవితాల్లో మార్పులు వచ్చాయని గిరిజిన మహిళలు చెబుతున్నారు. 'గత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు తేయాకు తోటల్లో కూలీలుగా పని చేశాం. అక్కడ కార్మికులు మోసాలు, జంతువులు దాడుల వంటి అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. కానీ కుటుంబాన్ని కాపాడేందుకు అది భరించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు మా జీవితాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. అందుకు కారణం స్వచ్ఛంద సంస్థ. అడవిని నాశనం చేస్తున్న లాంటానా మొక్కల కర్రలతో శిల్పాలు చేయడం నేర్పించారు. మా గ్రామంలోని 30కి పైగా మహిళలు ఇప్పుడు ఈ పనిని చేస్తున్నారు. సరిపడా ఆదాయం వస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లోనే పని చేస్తూ పిల్లలను చూసుకోవచ్చు. ఇక అడవిలో ప్రాణ భయం లేదు' అని మహిళలు అన్నారు.
లండన్ నుంచి అమెరికా వరకు ఏనుగు బొమ్మలు
ది రియల్ ఎలిఫెంట్ కలెక్టివ్ సంస్థకు 10 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించినట్లు రంజిని తెలిపారు. మేం మొదట 10 మందితో 5 ఏనుగు శిల్పాలు తయారు చేసి ఇంగ్లాండ్కు పంపాం. ఆ ప్రయత్నం విజయవంతమైంది. తరువాత ఆ 10 మంది మరింత మందిని శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 300 మంది ఈ పనిలో ఉన్నారు. మొదట ముదుమలై అడవిలో పెరిగిన ఈ లాంటానాను తొలగించి, దాని కర్రలతో కుర్చీలు, టేబుళ్లు చేసాం. గిరిజనులలో అద్భుతమైన కళా నైపుణ్యం చూసి ఆశ్చర్యపోయాం. దాంతో, ఏనుగుల సమస్యలను ప్రపంచానికి తీసుకెళ్లాలని 3D శిల్పాల రూపంలో నిర్ణయించాం. లండన్ ప్యాలెస్ నుంచి అమెరికా న్యూయార్క్ వరకూ మా ఏనుగు శిల్పాలు ప్రదర్శించారు. ఇది లాంటానా తొలగింపుకే కాకుండా, గిరిజనుల జీవనోపాధికి దారి చూపింది' అని రంజిని అన్నారు.
ప్రస్తుతం, పెట్టకురుంబ, బనియా, కట్టునాయక, సోలిక వంటి 5 గిరిజన తెగల మహిళలు ఈ పనిలో భాగమయ్యారని రంజిని అన్నారు. 'ముందుగా చేతితో ఏనుగుల చిత్రాలు గీసి శిల్పాలు చేసేవారు. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ద్వారా 3డీ టెక్నాలజీతో అసలైన ఎత్తుతో డిజైన్ చేసి, 3 అడుగుల నుంచి 10.5 అడుగుల ఎత్తు వరకు శిల్పాలు తయారు చేస్తున్నారు. ఏనుగులే కాకుండా అడవి ఎద్దులు, మేకల బొమ్మలను కూడా తయారు చేస్తున్నారు' అని తెలిపారు.
కోట్ల రూపాయల విలువైన శిల్పాలు
లాంటానా కర్రలతో తయారైన ఈ శిల్పాలు విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఒక అడుగు ఎత్తు శిల్పం ధర రూ.1 లక్ష వరకు ఉంటుంది. పెద్ద శిల్పాల ధర రూ.10 లక్షల వరకు ఉంటుంది. చిన్న శిల్పాన్ని తయారు చేయడానికి 10 రోజులు, పెద్దదానికి ఒక నెల వరకు సమయం పడుతుందని గిరిజనులు చెబుతున్నారు.
ఏటా రూ.2.50 కోట్లు ఆదాయం
ఏనుగలుపై పరిశోధనలు చేసినప్పుడు అవి అడవిని వదిలి వెళ్లడానికి ప్రధాన కారణం ఆహారం కొరత అని తెలిసిందని సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు థార్చ్ టెకేత్రా తెలిపారు. 'ఆహారం లేకపోవడానికి లాంటానా మొక్కలే ప్రధాన కారణం. అడవిలో 30-40 శాతం లాంటానా మొక్కలతో నిండిపోయింది. ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 500 హెక్టార్లలో లాంటానా తొలగిస్తున్నాం. వాటితో శిల్పాలు తయారు చేసి గిరిజనులకు ఆదాయం కల్పిస్తున్నాం. ఇంతవరకు 350 హెక్టార్ల లాంటానాను ఈ ఏడాదిలో తొలగించాం. ఈ శిల్పాల ద్వారా గిరిజనులకు సంవత్సరానికి రూ.2.50 కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తోంది' అని వివరించారు.