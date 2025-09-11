సింహానికి బదులుగా పులిపై దుర్గామాత స్వారీ- ఎక్కడ, ఎందుకో తెలుసా?
September 11, 2025
Landlord Family Durga Puja : హిందూ మతంలో దుర్గా శరనవరాత్రులకు చాలా ప్రాముఖ్యం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులు దుర్గమ్మను తొమ్మిది రూపాల్లో కొలుస్తూ పరవశించిపోతారు. సింహంపై కొలువైన ఆదిపరాశక్తిని దర్శించుకుంటారు. అయితే బంగాల్లోని అయోధ్యలో మాత్రం పులిపై కూర్చొన్న దుర్గామాతను పూజిస్తారు. అదేంటి దుర్గమ్మ వాహనం సింహం కదా అని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.
రెండు శతాబ్దాలుగా ఇదే సంప్రదాయం
19వ శతాబ్దంలో బంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే భూస్వాములు, రాజకుటుంబాలు మాత్రమే ఎక్కువ చేసేవారు. ఈ దుర్గా పూజల్లో కొన్ని చాలా ప్రసిద్ధి చెందాయి. అలాంటి పూజల్లో ఒకటి బంకుర జిల్లాలోని అయోధ్యలోని భూస్వామి కుటుంబం చేసేది. జమీందార్ రామ్మోహన్ బెనర్జీ ఆ దుర్గా పూజను ప్రారంభించారు. 200 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ పూజను ఆ జమీందారి కుటుంబ సభ్యులు కొనసాగిస్తున్నారు. అప్పటి సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను పాటిస్తున్నారు. ఇతర దుర్గా పూజలతో పోలిస్తే ఇది కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది.
పులిపై ఆశీనురాలైన దుర్గమ్మ
అయోధ్యలోని భూస్వామి కుటుంబం చేసే పూజల్లో దుర్గాదేవి సింహం మీద కాకుండా పులిపై కూర్చొంటుంది. వెండి పల్లకీలో దుర్గామాత విగ్రహాన్ని ఉంచి పూజలు చేస్తారు. నిమజ్జనం రోజున కూడా నవపత్రిలను కూడా వెండి పల్లకీలో భైస్ ఘాట్కు తీసుకువెళ్తారు. నేటికి ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. అయోధ్య జమీందారీ చరిత్ర ఈ పూజతో ముడిపడి ఉంది. అయోధ్య ఎస్టేట్ స్థాపకుడు రామ్మోహన్ బెనర్జీ, నీల్కర్ సాహెబ్ను కలిశాడు. నీల్కర్ సాహెబ్ మరణశయ్యపై ఉన్నప్పుడు, అతను తన ఆస్తిలో సగభాగాన్ని రామ్మోహన్ బెనర్జీకి విరాళంగా ఇచ్చాడు. 1805లో రామ్మోహన్ బెనర్జీ ఆ భారీ మొత్తంతో ఒక గ్రామంలో భూమిని కొనుగోలు చేసి ఆ ప్రాంతానికి జమీందారి అయ్యాడు.
కాశీ, బనారస్, అప్పటి బిహార్లోని వివిధ ప్రదేశాలలో కూడా ఆస్తులను కొనుగోలు చేశారు రామ్మోహన్ బెనర్జీ. దీంతో జమీందారీ ఖజానాను భారీగా ఆదాయం వచ్చేది. బార్హ్వాన్ శివాలయం, గిరి గోవర్ధన్ ఆలయం, రసమందిర్, ఝులన్ ఆలయం, దుర్గా ఆలయాన్ని స్థాపించారు రామ్మోహన్ బెనర్జీ. ఆ పాత ఆలయాలు నేటికీ ఉన్నాయి. రామ్మోహన్ బెనర్జీ వారసులు మనోహర్ బెనర్జీ, అయన కుటుంబం ఇప్పటికీ దుర్గా పూజ చేస్తారు. బెనర్జీ జమీందారీ ఇంట్లో దుర్గాదేవిని చండీధారి అని పిలుస్తారు.
'ఈ పూజ గొప్పతనం నాకు తెలుసు'
తాను ఈ పూజ గొప్పతనాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నానని జమీందారి కుటుంబ సభ్యురాలు సుమంత బెనర్జీ తెలిపారు. తన తాత, తండ్రి ఈ పూజను చేశారన్నారు. తొలినాళ్లలో చేసిన అన్ని ఆచారాలను తాము ఇప్పటికీ పాటించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ పూజ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడానికి తాము కృషి చేస్తామన్నారు. అయితే, ఆర్థిక కారణాల వల్ల ఈ పూజకు గతంలో ఉన్నంత వైభవం ఇప్పుడు లేదని స్పష్టం చేశారు.
దేశవిదేశాల్లో కుటుంబ సభ్యులు
అయోధ్యలోని బెనర్జీ భూస్వామి కుటుంబ సభ్యులలో ఎక్కువ మంది ప్రస్తుతం ఇతర రాష్ట్రాల్లో, విదేశాలలో నివసిస్తున్నారు. అయితే, దుర్గా పూజ సమయంలో అందరూ సెలవుల్లో ఇంటికి తిరిగి వస్తారు. కొన్ని రోజులు కలిసి గడుపుతారు. ఇదే విషయంపై బెనర్జీ కుటుంబ సభ్యుడు మనోహర్ బెనర్జీ స్పందించారు. "రామ్మోహన్ బెనర్జీ పూజ ప్రారంభించినప్పుడు, దేవత విగ్రహంలో ఏదో ప్రత్యేకంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. ఇక్కడ విగ్రహం ముఖాన్ని శిల్పకారులు చెక్కలేదు. వంశపారంపర్య విగ్రహ కళాకారులు తమ చేతులతో దేవత ముఖాన్ని తయారు చేస్తారు. బంకురా జిల్లాలో ఇలాంటి విగ్రహం మరొకటి లేదు." అని మనోహర్ తెలిపారు.
ఆ బావి నీరుతో పూర్వీకుల ఆత్మకు శాంతి
చాలా మంది మరణించిన తమ పూర్వీకుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని పితృకర్మలు చేస్తుంటారు. తమ పూర్వీకులకు శ్రాద్ధం, తర్పణం, పిండప్రదానం చేస్తారు. అయితే వారి ఆత్మను ఉత్తర్ ప్రదేశ్ వారణాసిలోని ఓ బావిలోని నీరు సంతృప్తి పరుస్తుందని స్థానికులు నమ్మకం. ఈ క్రమంలో ఆ బావి నీరుకి ఉన్న పవిత్రత ఏంటి? దాని వెనుకన్న కథేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పవిత్రమైన బావి నీరు
చంద్ర తీర్థం (చంద్రకూపం) కాశీలోని ఇరుకైన వీధులలో మాతా సంకట ఆలయం సమీపంలోని సిద్ధేశ్వరి మాత ఆలయం ప్రాంగణంలో ఉంది. ఇక్కడ చంద్రుడు తన శాపం నుంచి విముక్తి పొందడానికి శివుని ఆత్మీయ లింగాన్ని ప్రతిష్టించి ఒక బావిని స్థాపించాడు. ఈ బావి నీటితో స్నానం చేసి తర్పణం చేయడం ద్వారా, గయా తీర్థం పొందినంత పుణ్యం లభిస్తుందని, పూర్వీకులు ఆత్మ కూడా శాంతిని పొందుతుందని నమ్ముతారు.
"ఉదయం చంద్రకూపం నీటిలో స్నానం చేసి సంధ్య, తర్పణం, కర్మలు చేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం ఒక ఆచారం. ఈ ప్రదేశంలో ప్రార్థన చేయరు. వసు, రుద్ర, ఆదిత్య రూపంలో ముగ్గురు పూర్వీకులకు (తండ్రి, తాత, ముత్తాత) పిండప్రదానం చేస్తారు. చంద్రకూపం ముందు ఉన్న ప్రదేశం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. అక్కడ భక్తితో లేదా విశ్వాసంతో పిండదానం చేస్తే పూర్వీకులకు సంతృప్తి లభిస్తుందని నమ్మకం" అని మహంత్ దినేశ్ తెలిపారు.