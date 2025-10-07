'బిహార్లో ఎన్డీఏ సంగతి అంతే' లాలూ యాదవ్ సెటైరికల్ ట్వీట్ వైరల్
బిహార్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్- లాలూ యాదవ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు!
Published : October 7, 2025 at 6:20 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 6:50 PM IST
Lalu Yadav On NDA : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఆర్జేడీ (రాష్ట్రీయ జనతాదళ్) అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ అధికార పక్షంపై తనదైన శైలిలో చలోక్తిని సంధించారు. క్రీయాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నా ఆయనలో చమత్కారం ఏమాత్రం తగ్గలేదని మరోసారి నిరూపించారు. తనదైన చమత్కారమైన శైలిలో సోమవారం ఆయన చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అధికారం నుంచి పారిపోవడం ఖాయమని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. ఇంతకీ ఆయన చేసిన ట్వీట్లో ఏముందు తెలుసుకుందాం.
"చా అండ్ గ్యారహ్, NDA - నౌ దో గ్యారహ్" అని లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ట్వీట్ చేశారు. ఆయన పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. రాజకీయాల్లో లాలూ యాదవ్ తన ప్రత్యర్థి పార్టీలను సెటైరికల్గా విమర్శిస్తుంటారు. ఆయన వేసిన జోక్ను గానీ, విమర్శను గానీ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. సరిగ్గా అలాంటి విమర్శనే ఇప్పుడు ట్విట్టర్ వేదికగా లాలూ వదిలారు.
छह और ग्यारह— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) October 7, 2025
NDA
नौ दो ग्यारह!
"చా అండ్ గ్యారహ్" (6,11 ) అంటే, ఇది బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగిన తేదీల గురించి లాలూ ప్రస్తావించారు. బిహార్లో ఎన్నికలు రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి. అంటే మొదటి వ్యాఖ్య ఎన్నికల తేదీలను సూచిస్తుంది. రెండో పాదంలో అధికార కూటమిని ఉద్దేశించి 'ఎన్డీఏ' గురించి ప్రస్తావించారు. మూడో వ్యాఖ్యంగా ఆయన రాసిన 'నౌ దో గ్యారహ్' అనేది ఆయన ప్రత్యేకతను చెబుతుంది. "నౌ దో గ్యారహ్ హోనా" అనేది హిందీ జాతీయం. దీనర్థం పారిపోవడం, మాయమైపోవడం లేదా తప్పుకోవడం. దీన్ని ప్రాస కోసం ఇక్కడ లాలూ వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది.
అంటే రెండు దశల ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత అధికార ఎన్డీఏ కూటమి తప్పుకోవడవం లేదా పారిపోవడం ఖాయమన్న కోణంలో లాలూ కామెంట్ చేశారు. ఎన్నికల తేదీలను ఈసీ ప్రకటించిన ఒక రోజు తర్వాత ఆయన ఈ ట్వీట్ చేయడం మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అయితే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ బిహార్ ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా ఆయన తరచుగా డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వంపై వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు కూడా అదే ధోరణిలో పోస్ట్ పెట్టారు. మరో పోస్ట్లో ఆర్జేడీ చీఫ్, నీతీష్ ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడిందని, ఆయన పర్యవేక్షణలో శాంతిభద్రతలు దెబ్బతిన్నాయని ఆరోపించారు.
తేజస్వీ యాదవ్ ఇలా!
ఎన్నికల తేదీ ప్రకటించిన వెంటనే, నవంబర్ 14 తర్వాత NDA అధికారంలో ఉండదని ఆర్జేడీ ముఖ్యనేత తేజస్వీ యాదవ్ జోస్యం చెప్పారు. గ్రాండ్ అలయన్స్ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని పేర్కొంటూ పోస్ట్ పెట్టారు. బిహార్ ప్రజలు 20 సంవత్సరాల కష్టాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని బలహీన ముఖ్యమంత్రిని పదవి నుంచి తొలగిస్తారని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికల తేదీలను సోమవారం ఈసీఐ ప్రకటించింది. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్నికల తేదీలను ప్రకటించిన తర్వాత, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జెపీ నడ్డా బిహార్ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ) మరోసారి నిర్ణయాత్మక ఆధిక్యాన్ని పొందుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
"ప్రజాస్వామ్య గొప్ప పండుగ"గా అభివర్ణించినందుకు బిహార్ ప్రజలను అమిత్ షా అభినందించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం బిహార్ను జంగల్ రాజ్ నుంచి విముక్తి చేసి, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన మార్గంలో దృఢంగా ఉంచిందని ఆయన అన్నారు. ఎన్నికల ప్రకటనను స్వాగతించిన నడ్డా, ప్రజాస్వామ్యానికి గొప్ప పండుగగా అభివర్ణించారు.
"భారత ఎన్నికల సంఘం చేసిన బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల ప్రకటనను నేను స్వాగతిస్తున్నాను. ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యానికి గొప్ప పండుగ. దేశాన్ని మరియు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి, సుపరిపాలన మార్గంలో ఉంచడానికి అవి ప్రాథమిక మార్గాలు" అని నడ్డా తెలిపారు. మరోవైపు, ఎన్నికల సంఘం స్వేచ్ఛగా, నిష్పాక్షికంగా ఎన్నికలు నిర్వహించే సామర్థ్యంపై తనకు విశ్వాసం లేదని కాంగ్రెస్ నాయకుడు రషీద్ అల్వి పేర్కొన్నారు.
"ECని విశ్వసించలేం. బిహార్లో నిష్పాక్షికంగా ఎన్నికలు నిర్వహించదని నాకు నమ్మకం ఉంది. బిహార్లో నిష్పాక్షికంగా ఎన్నికలు జరిగితే, BJP- నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ అధికారంలోకి రాదు" అని అల్వి వివరించారు. శివసేన (UBT) ఎంపీ ప్రియాంక చతుర్వేది ఓటర్లకు ఈ ఎన్నికలను ఉపయోగించి కొత్త పాలనా శకానికి నాంది పలకాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. "బిహార్ మార్పు రాజకీయాలను, మార్పు ప్రభుత్వాన్ని తీసుకువస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. బిహార్ ప్రజలు సంవత్సరాలుగా మోసపోయారు. సానుకూల మార్పు కోసం ఓటింగ్ జరుగుతుంది. బిహార్లోని ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాడే దిశగా ఓటు వేయాలని నేను కోరుతున్నాను" అని ఆమె అన్నారు.