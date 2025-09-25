లద్దాఖ్లో హింస- కాంగ్రెస్ నేతపై కేసు- ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?
Ladakh Statehood Movement 2025: రాష్ట్ర హోదా కోసం లద్దాఖ్లో బుధవారం జరిగిన భారీ హింస వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్ ఫున్త్సోంగ్ త్సెపాగ్పై కేసు నమోదైంది. పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్తో పాటు ఫున్త్సోంగ్ త్సెపాగ్ రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాల వల్లే ఈ హింసాకాండ చెలరేగిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అల్లరి మూకల్లో ఫున్త్సోంగ్ త్సెపాగ్ కూడా ఉన్నారని బీజేపీ అంటోంది. ఈ ఘటనల్లో నలుగురు నిరసనకారులు చనిపోగా, 90 మందికి గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిలో ముగ్గురు నేపాలీ పౌరులు ఉన్నారు. విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారనే అభియోగాలతో 50 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ అల్లర్ల వెనుక విదేశీ శక్తుల హస్తం ఉందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఎందుకీ నిరసనలు? ఏం జరిగింది?
లద్దాఖ్కు రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలని లేహ్ అపెక్స్ బాడీ (LAB), కార్గిల్ డెమొక్రటిక్ అలయన్స్ (KDA) డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. రాజ్యాంగంలోని 6వ షెడ్యూల్ను లద్దాఖ్కు వర్తింపజేయాలని అవి కోరుతున్నాయి. ఈ డిమాండ్లపై రెండు సంఘాల ప్రతినిధులతో అక్టోబరు 6న కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోవిడత చర్చలు జరపనుంది. లద్దాఖ్కు రాష్ట్ర హోదా కోసం గత 35 రోజులుగా (సెప్టెంబరు 10 నుంచి) 15 మంది లేహ్లో నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు. నిరాహార దీక్షలో ఉన్న త్సెరింగ్ ఆంగ్చుక్ (72), తేషీ డోల్మా (60) ఆరోగ్యం మంగళవారం సాయంత్రం (సెప్టెంబరు 23న) విషమించడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో లేహ్ అపెక్స్ బాడీ (LAB) యువజన విభాగం నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది.
బుధవారం రోజు లద్దాఖ్ బంద్కు లేహ్ అపెక్స్ బాడీ (LAB) పిలుపునిచ్చింది. ఈ పరిణామంతో లద్దాఖ్లో ఉద్రిక్తతలు మొదలయ్యాయి. నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్కు మద్దతుగా కార్గిల్ బంద్కు కార్గిల్ డెమొక్రటిక్ అలయన్స్ (KDA) పిలుపునిచ్చింది. దీంతో ఈ రెండుచోట్ల ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. పలువురు నిరసనకారులు హింసకు తెగబడ్డారు. వాహనాలను దహనం చేశారు. ఇతరులపై దాడులకు దిగారు. ఈ నిరసనల్లో బీజేపీ కార్యాలయం, హిల్ కౌన్సిల్ ప్రధాన కార్యాలయం ధ్వంసమయ్యాయి.
కర్ఫ్యూతో వీధులన్నీ నిర్మానుష్యం
ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం సాయంత్రమే లేహ్ జిల్లాలో కర్ఫ్యూ విధించారు. కార్గిల్లోనూ ముందుజాగ్రత్త చర్యగా సెక్షన్ 163ను అమలు చేస్తున్నారు. దీని ప్రకారం ఎక్కడా ఐదుగురు, అంతకుమించి జనం గుమిగూడరాదు. లిఖిత పూర్వక అనుమతులు లేకుండా కార్యక్రమాలు, ర్యాలీలు, నిరసనలు చేపట్టరాదని కార్గిల్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ ఆదేశాలు జారీచేశారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ), సీఆర్పీఎఫ్, పోలీసులను మోహరించారు. ఆంక్షల కారణంగా వీధులన్నీ నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి అల్లర్లతో ప్రభావితమైన కార్గిల్, జాన్స్కర్, నుబ్రా, పదం, ఛంగ్ టాంగ్, డ్రాస్, లమయురులలో పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
పోలీసులు ఎందుకు కాల్పులు జరిపారో చెప్పండి : హాజీ గులాం ముస్తఫా, ప్రజా సంఘాల లీగల్ అడ్వైజర్
"లేహ్ అపెక్స్ బాడీ, కార్గిల్ డెమొక్రటిక్ అలయన్స్ కార్యకర్తలు నిరసన తెలుపుతుండగా ఫైరింగ్ చేయమని పోలీసులకు ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారు? బుధవారం జరిగిన దాన్ని మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్లో చూడలేం. లద్దాఖ్కు రాష్ట్ర హోదా కోసం గత ఐదేళ్లుగా లేహ్ అపెక్స్ బాడీ నిరసనలు తెలుపుతున్నప్పటికీ, ఎన్నడూ ఇలా జరగలేదు. మేం శాంతియుతంగా గాంధీ బాటలోనే ముందుకు సాగుతున్నాం. బుధవారం జరిగిన హింసాకాండను ఖండిస్తున్నాం. కానీ ప్రజలపైకి కాల్పులు జరపమని పోలీసులకు ఎవరు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు అనేది అర్థం కావడం లేదు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతుంటే అలా చేయడం సరికాదు. ఇకపైనా శాంతియుతంగా నిరసనలు కొనసాగుతాయి. లద్దాఖ్ ప్రజలు గత 70 ఏళ్లుగా చైనా, పాకిస్థాన్లతో పోరాడుతున్నారు. మా ప్రజలపైకి కాల్పులు జరిపిన వాళ్లను బోనులో నిలబెట్టాలి. అమాయక ప్రజల ప్రాణాలను ఎందుకు తీశారో తెలుసుకోవాలి" అని లేహ్ అపెక్స్ బాడీ, కార్గిల్ డెమొక్రటిక్ అలయన్స్ సంఘాల లీగల్ అడ్వైజర్ హాజీ గులాం ముస్తఫా డిమాండ్ చేశారు.
కేంద్ర హోంశాఖ స్పందన ఇదీ!
ఈ పరిణామాలపై స్పందిస్తూ బుధవారం రాత్రి కేంద్ర హోంశాఖ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రజల కోరిక మేరకు లద్దాఖ్కు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కల్పించేందుకు కేంద్ర సర్కారు సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేసింది. పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాల వల్లే అల్లరి మూకలు రెచ్చిపోయారని వెల్లడించింది. లద్దాఖ్ ప్రజా సంఘాలతో జరుగుతున్న చర్చల్లో పురోగతిని చూసి కొందరు రాజకీయ ప్రేరేపిత వ్యక్తులు ఓర్వలేకపోతున్నారని హోంశాఖ విమర్శించింది.
లద్దాఖ్ అల్లర్ల వెనుక కుట్ర : లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్
"ఇది ప్రజాస్వామ్యం. శాంతియుతంగా ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చు. కానీ లద్దాఖ్లో కుట్రపూరితంగానే ఆ అలర్లు జరిగాయి. ఆ విచారకర సమాచారం నా గుండెను పిండేసింది. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా, హింస పెరగకుండా ఉండేందుకు ముందుజాగ్రత్త చర్యగా కర్ఫ్యూ విధించాం" అని లద్దాఖ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కవీందర్ గుప్తా తెలిపారు.
మాట నిలుపుకోండి- ప్రాణాలు కాపాడండి : మీర్వాయిజ్
లద్దాఖ్ నిరసనల్లో ప్రజలు ప్రాణాలను కోల్పోవడం విచారకరమని హురియత్ కాన్ఫరెన్స్ ఛైర్మన్ మీర్వాయిజ్ ఉమర్ ఫారూఖ్ అన్నారు. గతంలో ఏకపక్షంగా జమ్ముకశ్మీర్ హక్కులను లాక్కోవడంతో ఆందోళన చెందామని, ఇప్పుడు లద్దాఖ్ హింస కలవరానికి గురి చేసిందన్నారు. లద్దాఖ్ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉందని ఆయన చెప్పారు. ఇచ్చిన మాటను సర్కారు తప్పడం వల్లే అక్కడి ప్రజల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోందన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటంతో పాటు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి నడుచుకోవాలని కేంద్ర సర్కారును మీర్వాయిజ్ ఉమర్ ఫారూఖ్ కోరారు.
5 రోజుల పాటు ఇంటర్నెట్ బంద్- అల్లర్ల వేళ కీలక నిర్ణయం
