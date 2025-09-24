ETV Bharat / bharat

రాష్ట్ర హోదా కోసం లద్దాఖ్‌లో ఆందోళనలు- లేహ్‌లో బీజేపీ ఆఫీస్​కు నిప్పు

లద్దాఖ్‌కు రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు

Ladakh Statehood Protests
Ladakh Statehood Protests (Screengrab X@AHindinews)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 2:27 PM IST

1 Min Read
Ladakh Statehood Protests : లద్దాఖ్​కు రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలని చేస్తున్న నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. లద్దాఖ్‌ రాజధాని లేహ్‌లో పోలీసులు, ఆందోళనకారుల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరగడం వల్ల తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇక్కడి బీజేపీ కార్యాలయానికి ఆందోళనకారులు నిప్పు పెట్టారు. పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించి నిరసనకారులను చెదరగొట్టారు.

