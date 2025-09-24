రాష్ట్ర హోదా కోసం లద్దాఖ్లో ఆందోళనలు- లేహ్లో బీజేపీ ఆఫీస్కు నిప్పు
లద్దాఖ్కు రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు
Published : September 24, 2025 at 2:27 PM IST
Ladakh Statehood Protests : లద్దాఖ్కు రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలని చేస్తున్న నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. లద్దాఖ్ రాజధాని లేహ్లో పోలీసులు, ఆందోళనకారుల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరగడం వల్ల తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇక్కడి బీజేపీ కార్యాలయానికి ఆందోళనకారులు నిప్పు పెట్టారు. పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించి నిరసనకారులను చెదరగొట్టారు.
#WATCH लेह, लद्दाख: लद्दाख के लोगों द्वारा राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लेह में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। pic.twitter.com/kz5uwrAcK4— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2025
Violence erupts in Ladakh (yes, Ladakh) as protestors storm BJP office. Unprecedented scenes from the region bordering China, which has rarely witnessed a protest of this kind. https://t.co/8xvBQFpOaG pic.twitter.com/i7uERBN0fO— Vijaita Singh (@vijaita) September 24, 2025