వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

టైర్ ఉద్యోగి మోడ్రన్ ఫార్మింగ్- వరితో డబుల్ దిగుబడి- ఆ ప్రాంత రైతులకు ప్రేరణ

Korba Farmer Success Story
Korba Farmer Success Story (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 5:43 PM IST

Korba Farmer Success Story : ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత ఛత్తీస్​గఢ్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి వ్యవసాయంలోకి దిగాడు. సాగులో ఆధునిక పద్దతులను ఉపయోగించి మంచి లాభాలను గడిస్తున్నాడు. తక్కువ మదుపుతో రూ.లక్షల్లో రాబడిని సంపాదిస్తున్నాడు. వర్మీ గ్రిడ్ మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతిలో వరిని సాగు చేసి మంచి ఫలితాలను సాధిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో వర్మీ గ్రిడ్ మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతి అంటే ఏమిటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఆ రైతుకు ఏటా ఆదాయం ఎంత వస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఛత్తీస్‌గఢ్​ను రైస్ బౌల్​గా పిలుస్తారు. అక్కడి రైతులు ఎక్కువగా వరిని పండిస్తారు. ప్రస్తుతం మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా వ్యవసాయ పద్ధతులను మార్చుకున్నారు. సాంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పాటు ఆధునిక సాంకేతికతను సాగులో ఉపయోగిస్తున్నారు. కోర్భా జిల్లాలోని ఝాగ్రహ గ్రామానికి చెందిన రైతు రామ్ రతన్ నికుంజ్ (67) సాంకేతికను అందిపుచ్చుకుని వరి సాగులో మంచి ఫలితాలను పొందుతున్నాడు.

Korba Farmer Success Story
రామ్ రతన్ నికుంజ్ (ETV Bharat)

వ్యవసాయంలో కొత్త ఒరవడి
రామ్ రతన్ నికుంజ్ సౌత్ ఈస్టర్న్ కోల్‌ ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్​లో ఫోర్​మెన్ ఇన్​ఛార్జ్​గా పనిచేసి 2018లో రిటైర్ అయ్యాడు. తన స్వగ్రామంలో తనకున్న ఐదు ఎకరాల భూమిలో వ్యవసాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సాగును చేయాలనుకున్నాడు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు ఇష్టపడకుండా, వ్యవసాయంతో కొత్త ఇన్సింగ్స్​ను ప్రారంభించాడు.

వర్మీ గ్రిడ్ మ్యాట్రిక్స్ వ్యవసాయం అంటే ఏమిటి?
వ్యవసాయం ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలో రైతు నికుంజ్ వరిని వరుసగా విత్తే పద్ధతిని అవలంబించాడు. 2023లో అతను వర్మీ గ్రిడ్​ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించాడు. ఇది పంట నాణ్యత, దిగుబడిని మెరుగుపరిచింది. ఒక ఎకరంలో కనీసం 35 క్వింటాళ్ల వరి పండింది. వర్మి గ్రిడ్ పద్ధతిలో పొలాన్ని అనేక భాగాలను విభజిస్తారు. సేంద్రీయ ఎరువు, వర్మి కంపోస్ట్ వేసి భూమిని సారవంతం చేస్తారు. పొలాన్ని సారవంతం చేయడానికి సహజ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. పొలంలోని వివిధ గ్రిడ్​లలో వర్మి కంపోస్ట్​ను వేయడంతో నేల సారవంతమవుతుంది. 10-20 రోజుల వయసు గల వరి నాటులను 1-1 అడుగుల స్థిర దూరంలో నాటుతారు. ఇది మొక్కలకు సమతుల్య పోషణను అందిస్తుంది. అలాగే కలుపు తీయడానికి కలుపు యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు.

Korba Farmer Success Story
వర్మీ గ్రిడ్ మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్న వరి (ETV Bharat)

'ఈ మోడల్​ను రైతులు అవలంభించాలి'
వర్మీ గ్రిడ్ మ్యాట్సిక్స్ పద్ధతిని కర్షకులందరూ ఉపయోగించాలని రైతు రామ్ రతన్ నికుంజ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. "వర్మీ గ్రిడ్ మ్యాట్సిక్స్ పద్ధతితో వ్యవసాయం చేయడం వల్ల వరి వరుసగా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కలుపు మొక్కలు పెరగవు. పురుగుమందులు కూడా పిచికారీ చేయవాల్సిన అవసరం లేదు. వర్మీ కంపోస్ట్ వాడకంతో పంట నాణ్యత పెరుగుతుంది. తక్కువ విస్తీర్ణంలో వర్మీ గ్రిడ్ మ్యాట్సిక్స్ పద్ధతిలో సాగు చేసినప్పుడు పంట దిగుబడి డబుల్ వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఎకరానికి కనీసం 35 క్వింటాళ్ల వరి దిగుబడి వస్తుందని అంచనా. ఈ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేస్తే కష్టం, ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఇతర రైతులు కూడా ఈ కొత్త పద్ధతిని అవలంబించాలి" అని రామ్ రతన్ పేర్కొన్నాడు.

Korba Farmer Success Story
రామ్ రతన్ నికుంజ్​తో కలిసి పొలాలను పరిశీలిస్తున్న గ్రామీణ వ్యవసాయ అధికారి (ETV Bharat)

'రసాయన ఎరువులు, పురుగుల మందులు అవసరం లేదు'
వర్మీ గ్రిడ్ పద్ధతిలో సాగు వల్ల భూమి కొన్నేళ్ల పాటు సారవంతంగా ఉంటుందని కోర్బా గ్రామీణ వ్యవసాయ అధికారి సంజయ్ పటేల్ తెలిపారు. అలాగే రసాయన ఎరువులు, పురుగుల మందులపై రైతులు ఆధారపడటం తగ్గుతుందన్నారు. వరి దిగుబడి పెరుగుతుందని, అలాగే ఖర్చు తగ్గుతుందని చెప్పారు. "వర్మీ గ్రిడ్ పద్ధతి రైతులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆదర్శరైతు రామ్ రతన్ నికుంజ్ గతేడాది ఈ పద్ధతిలో సాగు చేసి మంచి దిగుబడిని సాధించారు. దూరదూరంగా వరి మొక్కలను నాటడం వల్ల వాటిలో వ్యాధి నిరోధకత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కీటకాలు పంటపై త్వరగా దాడి చేయవు. మొక్కలు సురక్షితంగా ఉంటాయి. కలుపు మొక్కలు కూడా పెరగవు. వాటిని తొలగించడం కూడా సులభం." అని సంజయ్ పటేల్ పేర్కొన్నారు.

రామ్ రతన్ నికుంజ్
రామ్ రతన్ నికుంజ్ (ETV Bharat)

వర్మీ గ్రిడ్ పద్ధతిలో వరి సాగు చేస్తే ఎకరానికి కనీసం 35 క్వింటాళ్లు, గరిష్ఠంగా 40-45 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుందని సంజయ్ పటేల్ వెల్లడించారు. సాధారణంగా వరి పండించే రైతులు ఎకరానికి 15- 20 క్వింటాళ్లు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తారన్నారు. కానీ ఈ కొత్త పద్ధతితో ఉత్పత్తి దాదాపు రెట్టింపు అవుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ పద్ధతిని ఎక్కువ మంది రైతులు అవలంబించి, మంచి దిగుబడి సాధించేలా తాము అన్నదాతలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.

