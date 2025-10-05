ETV Bharat / bharat

'ఇందిరా గాంధీ కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు'- రాహుల్​ గాంధీపై రిజిజు ఫైర్​

విదేశీ గడ్డపై భారత్​ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేయడంపై కేంద్ర మంత్రి ధ్వజం

Kiran Rijiju on Rahul Gandhi
Kiran Rijiju on Rahul Gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kiran Rijiju on Rahul Gandhi : లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్​ రిజిజు. ఇటీవల విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా కొలంబియాలో రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండి దేశ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ కూడా ప్రతిపక్షనేతా ఉన్నప్పుడూ ఇలా విదేశీ గడ్డపై భారత్​కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని గుర్తు చేశారు. భారత ప్రజాస్వామ్యంపై, ఇక్కడి వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన తొలి ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీనేనని దుయ్యబట్టారు. ఏఎన్​ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రాహుల్​పై కిరణ్ రిజిజు మండిపడ్డారు.

"మాకు ఆయనతో వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆయన ప్రధాన ప్రతిపక్షనేత. అలాంటి వ్యక్తి బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడుతుంటే మాకు నచ్చదు. దివంగత ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. కానీ ఆమె ఎప్పుడూ విదేశీ గడ్డపై భారత్​కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు. ఆమె తర్వాత ఆ బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎల్​కే అడ్వాణీ, అటల్ బిహారీ వాజ్​పేయీ, సుష్మా స్వరాజ్​, శరద్ పవార్​ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. ఇలా భారత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేసిన ఒక్క ప్రతిపక్షనేతను చూపించండి."

--కిరణ్​ రిజిజు, కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి

విదేశాలకు వెళ్లి భారత్​కు వ్యతిరేకంగా రాహుల్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు దేశ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తాయని కిరణ్ రిజిజు విమర్శించారు. "కొలంబియాలో రాహుల్ గాంధీ చెప్పింది నేను కూడా విన్నాను. ప్రపంచాన్ని భారత్ ​నడిపించలేదని ఆయన అన్నారు. ఆయన అభిప్రాయం చాలా తప్పు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్​ అనేక రంగాల్లో దూసుకుపోతుంది. కానీ మన ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత మాత్రం విదేశాలకు వెళ్లి భారత్​ గ్లోబల్​ లీడర్​ కాలేదని అంటున్నారు. విదేశాల్లోని ప్రజలందరూ భారత్​లోని ప్రతి ఒక్కరూ రాహుల్​ గాంధీలా ఉంటారని అనకుంటే మన దేశ ప్రతిష్టకు భంగం కలుగుతుంది. మన దేశంలో చాలా మంది తెలివైన వారు ఉన్నారు. మన దేశంలో మంచి నేతలు, సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి." అని కిరణ్ రిజిజు అన్నారు.

మన దేశంలో భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ కావాలనుకునే వారందరూ జమ్ము కశ్మీర్​, ఈశాన్య రాష్ట్రాలను దేశం నుంచి వేరు చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఇదేనా మీరు కోరుకునే భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ? రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కుల పరిరక్షణ కోసం మాట్లాడండి. అంతే కానీ మావోయిస్టులకు మద్దతుగా, ఆర్టికల్​ 370 రద్దును వ్యతిరేకిస్తూ దేశాన్ని విభజించడం కోసం మాట్లాడకండి

--కిరణ్​ రిజిజు, కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి

అంతకుముందు కొలంబియా పర్యటనలో ఉన్న రాహుల్‌ గాంధీ, అక్కడి ఈఐఏ యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌లో ఎన్నో మతాలు, కులాలు, సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ప్రతిఒక్కరికీ చోటుకల్పిస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థ ముప్పేటదాడిని ఎదుర్కొంటోంది." అన్నారు. భారత్‌లో ఆర్థిక వృద్ధి ఉందని, అయితే ఇది సేవల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ కావడంతో ఉత్పత్తి భారీ స్థాయిలో లేదని చెప్పారు. దీనివల్ల ఉద్యోగాల కల్పన ఆశించినస్థాయిలో లేదని అభిప్రాయపడ్డారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KIRAN RIJIJU ON RAHUL GANDHIRAHUL GANDHI COLOMBIAN SPEECHRAHUL GANDHI FOREIGN SPEECHBJP ON RAHUL GANDHI ALLEGATIONSKIRAN RIJIJU ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.