ETV Bharat / bharat

కేరళ లాటరీలో కనకవర్షం- రూ.25కోట్లు గెలుచుకున్న అజ్ఞాతవాసి!

కేరళ ఓ వ్యక్తికి వరించిన అదృష్టం- లాటరీలో రూ.25 కోట్ల జాక్ పాట్

Keral Bumper Lottery 2025 Winner
Keral Bumper Lottery 2025 Winner (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Keral Bumper Lottery 2025 Winner : కేరళకు చెందిన ఓ వ్యక్తి జాక్ పాట్ కొట్టాడు. కేరళ తిరువోణం బంపర్ లాటరీలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి రూ.25 లక్షలు గెలుచుకున్నాడు. అయితే లాటరీ ఫలితాలు ప్రకటించి ఒక రోజైన లాటరీ మొదటి బహుమతి విజేత ఎవరో ఇంకా మిస్టరీగానే ఉంది. విజేతకు లాటరీ టికెట్ (టీహెచ్ 577825) ఎర్నాకుళంలోని నెట్టూర్​కు చెందిన లాటరీ ఏజెంట్ లతీఫ్ విక్రయించారని వెల్లడైంది. అయితే లాటరీ ప్రైజ్​ను అందుకునేందుకు విజేత ఇంకా ముందుకు రాకపోవడం గమనార్హం. మరోవైపు, లాటరీలో రూ.25 కోట్లు గెలుచుకున్న వ్యక్తి నెట్టూర్ ప్రాంత వాసేనని తెలుస్తోంది. అజ్ఞాత వ్యక్తికి లాటరీ టికెట్​ను డ్రాకు కేవలం ఒక రోజు ముందు అమ్మానని లతీఫ్ చెప్పాడు. అయితే దానిని ఎవరు కొన్నారో తనకు కచ్చితంగా తెలియదన్నాడు.

లాటరీ టికెట్ విన్నర్​కే కాదు, అమ్మిన వ్యక్తికి జాక్ పాట్
తొలుత కొబ్బరి నూనె వ్యాపారి అయిన లతీశ్, ఇప్పుడు లాటరీ ఏజెన్సీని నడుపుతున్నాడు. రూ.25 కోట్ల విజేతకు టికెట్ అమ్మడం ద్వారా ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ సంవత్సరం తిరువోణం బంపర్ (బీఆర్-92) టికెట్లను అమ్మడం పట్ల లతీశ్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. లాటరీలో మొదటి బహుమతి టికెట్​ను లతీఫ్ అమ్మడం గత మూడు నెలల్లో ఇది రెండో సారి. ఈ క్రమంలో తాను సాధించిన ఘనత గురించి లతీశ్ ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఈటీవీ భారత్​తో పలు విషయాలు పంచుకున్నాడు.

'విన్నింగ్ లాటరీ టికెట్ అమ్మడం నా అదృష్టం'
"నేను అమ్మిన లాటరీ టికెట్ రూ.25 కోట్ల మొదటి బహుమతిని గెలుచుకుందని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను. లక్షల టికెట్లలో విన్నింగ్ టికెట్​ను అమ్మగలగడం గొప్ప అదృష్టం. మొదటి బహుమతి టికెట్​ను నేను అమ్ముతానని ఉహించలేదు. కానీ ఇది లాటరీ. అందుకే ప్రతి టికెట్​ను ఆశతో అమ్మాను. విన్నింగ్ టికెట్​ను నెట్టూర్ సమీప ప్రాంతంలోని వ్యక్తి కొనే అవకాశం ఉంది. అయితే ఎవరు ఆ టికెట్ కొన్నారో నాకు కచ్చితంగా తెలియదు. కొంతమంది ఒకేసారి పది లేదా ఇరవై టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తారు. నేను అమ్మిన టికెట్ బహుమతి గెలుచుకున్నందుకు నేను 100 శాతం సంతోషంగా ఉన్నాను. నేను దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. " అని లతీశ్ అన్నాడు.

వ్యాపారంలో ఎదురుదెబ్బల వల్ల లాటరీ రంగంలోకి
లతీశ్ కొన్నేళ్లుగా చేస్తున్న కొబ్బరి నూనె వ్యాపారంలో నష్టాలను చవిచూశాడు. దీంతో రెండేళ్ల క్రితం లాటరీ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టాడు. అయితే ఇప్పటికీ చిన్న స్థాయిలో కొబ్బరి నూనె వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. హోల్‌ సేల్​గా పెద్ద మొత్తంలో కొబ్బరి నూనె అమ్మకాలను చేయట్లేదు. లతీశ్​కు ప్రస్తుతం లాటరీ టికెట్ల అమ్మకాలు ప్రస్తుతం ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్నాయి. లతీశ్ 'భగవతి లాటరీ ఏజెన్సీ' కింద పనిచేస్తున్నాడు. ఈ ఏజెన్సీ ద్వారా 800 టికెట్లను, ఎర్నాకులం కార్యాలయం నుంచి 300 టికెట్లను కొనుగోలు చేశాడు. భగవతి ఏజెన్సీ నుంచి లతీశ్ కొనుగోలు చేసిన టికెట్​కు రూ.25 కోట్ల బంపర్ లాటరీ తగిలింది. మూడు నెలల క్రితం ఇదే ఏజెన్సీ నుంచి లతీఫ్ కొన్న టికెట్​కు రూ. కోటి జాక్ పాట్ తగిలింది. దీంతో మూడేళ్లలోనే లతీఫ్ రెండు ఫస్ట్ ప్రైజ్ లాటరీ టికెట్లను అమ్మాడు.

విజేతకు మిగిలిది ఎంతంటే?
లాటరీ ఏజెంట్లు విన్నింగ్ టికెట్​ను అమ్మగలగడాన్ని గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తారు. కేరళ లాటరీ చరిత్రలో ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. విన్నింగ్ టికెట్లను అమ్మే ఏజెంట్లకు బహుమతి డబ్బులో కొంత శాతం ఏజెన్సీ కమిషన్​గా ఇస్తుంది. రూ. 25 కోట్ల బంపర్ బహుమతిని అమ్మే ఏజెంట్​కు దాదాపు 10 శాతం అంటే రూ. 2.5 కోట్ల కమీషన్ లభిస్తుంది. ట్యాక్స్ రూ. 6.6 కోట్లు పోనూ రూ. 15.40 కోట్లు ఉంటుంది. మొత్తం ఆదాయం రూ.15 కోట్లు దాటినందున పన్నుపై 37శాతం సర్‌ ఛార్జ్ (సుమారు రూ2.5 కోట్లు)ను విధిస్తారు. ఇవన్నీ పోనూ మిగతా డబ్బులు లాటరీ విజేతకు దక్కుతాయి.

బంపర్ లాటరీ టికెట్లు రిలీజ్
మరోవైపు, పూజ బంపర్ లాటరీ టికెట్లను కేరళ ఆర్థిక మంత్రి కె.ఎన్. బాలగోపాల్ శనివారం విడుదల చేశారు. తిరువనంతపురంలోని గోర్కీ భవన్​లో జరిగిన తిరువోణం బంపర్ డ్రా వేడుకకు ముందు ఈ టికెట్లను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పూజ బంపర్ లాటరీ డ్రాలో మొదటి బహుమతి విజేతకు రూ.12 కోట్లు అందుతాయి. ఈ బంపర్ లాటరీ టికెట్ ధర రూ.300గా నిర్ణయించారు. 3,32,130 మంది బహుమతులు అందజేయనున్నారు. పూజ బంపర్ లాటరీ డ్రా నవంబర్ 22న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు జరుగుతుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA BUMPER LOTTERY 2025KERALA LOTTERY RESULTSKERALA LOTTERY RESULT 25 WINNERKERALA BUMPER LOTTERY RESULTTHIRUVONAM BUMPER LOTTERY 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.