ETV Bharat / bharat

లవ్ ఏట్ ఫస్ట్ సైట్- మేకను చూడగానే ప్రేమలో పడిపోయిన జయకుమార్- ఈ లవ్ స్టోరీ మీకు తెలుసా? - KERALA MAN LOVE STORY WITH GOATS

మేకను చూడగానే ప్రేమలో పడిపోయిన వ్యక్తి- ఎందుకంటే?

Kerala Man Love Story with Goats
Kerala Man Love Story with Goats (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read

Kerala Man Love Story with Goats : ఎవరైనా అమ్మాయి లేదా అబ్బాయిని చూడగానే 'లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్' అంటూ ప్రేమలో పడిపోతారు. కానీ కేరళలోని కన్నూర్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం మేకను చూడగానే దానితో ప్రేమలో పడిపోయారు. గత కొన్నాళ్లుగా దాన్ని అల్లారుముద్దుగా పెంచుతున్నారు. కన్నబిడ్డలా చూసుకుంటున్నారు. అదేంటి మేకతో మనిషి ప్రేమలో పడడం ఏంటి? ఎందుకు ఆయన అలా చేశాడు? వంటి విషయాలు తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

పదేళ్ల క్రితం మేకతో లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్
కన్నూర్​కు చెందిన చెమ్మంచెరి జయకుమార్ పజింయాగడీ వెటర్నరీ సబ్ సెంటర్​లో పనిచేసేవారు. 2015లో మార్కెట్​లో నిశ్శబ్దంగా నిలబడి ఉన్న లేత గోధుమ రంగు మేకను ఆయన గమనించారు. దానిని విక్రయించేందుకు యజమాని మేకకు మార్కెట్​కు తీసుకొచ్చాడు. దానిని చూసిన జయకుమార్​కు ఒక్కసారి ఆందోళన గురయ్యారు. వెంటనే విక్రేత వద్ద వెళ్లి బేరమాడి రూ.7 వేలకు మేకను కొనుగోలు చేశారు. దాని ఇంటికి తీసుకెళ్లి సిరోహి అనే నామకరణం చేశారు.

Kerala Man Love Story with Goats
మేక పిల్లతో జయకుమార్​ (ETV Bharat)

మేకలంటే విపరీతమైన ప్రేమ
కేరళలోని పశుసంవర్ధక శాఖలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్‌ పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు జయకుమార్. అప్పటి నుంచి మేకలను పెంచడానికి తనను తాను అంకితం చేసుకున్నారు. ఆయన మేకలను పెంచేది ఆదాయం కోసం కాదు. అలా అని అమ్మడానికి లేదా వధించడానికి కాదు. ఆయనకు మేకలంటే చాలా ఇష్టం. వాటిని కుటుంబ సభ్యుల్లా భావిస్తారు. ప్రతి మేకకు ప్రత్యేకమైన పేర్లు పెడతారు. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఎక్కువ కాలం జయకుమార్ మేకలతోనే గడుపుతున్నారు. ఉదయం మేల్కొన్నప్పటి నుంచి మేకలను తోమడం, ఆహారం పెట్టి కన్నబిడ్డలా అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటారు. వాటి దగ్గర కూర్చొని ప్రేమతో మురిసిపోతారు.

Kerala Man Love Story with Goats
జయకుమార్​ పెంచుతున్న మేకలు (ETV Bharat)

'ఆ అమాయకమైన చూపు నన్ను కదిలించింది'
"ఒక మార్కెట్‌లో నిశబ్దంగా నిలబడి ఉన్న లేత గోధుమ రంగు మేకను నేను గమనించాను. బహుశా దాన్ని అమ్మేందుకు అక్కడ ఉంచారు. ఆ మేక కళ్లతో నన్ను చూసినట్లు అనిపించింది. ఆ అమాయకమైన చూపు నన్ను ఎంతగానో కదిలించింది. అప్పుడు విక్రేతతో బేరమాడి దాన్ని రూ. 7,000కు కొని ఇంటికి తీసుకెళ్లాను. నేను మేకలను వైటీ, బ్లాకీ, బ్రౌనీ వంటి పేర్లతో పిలుస్తాను. అలా పిలిస్తే అవి ప్రతిస్పందిస్తాయి. మేక పాలు లేదా మాంసం అమ్మాలని నాకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదు. తల్లి మేక పాలు వాటి పిల్లల కోసమే" అని జయకుమార్ తెలిపారు.

Kerala Man Love Story with Goats
జయకుమార్​ పెంచుతున్న మేకలు (ETV Bharat)

ఆ సమయంలో ఎమోషనల్ అవుతాను : జయ కుమార్
అప్పుడే పుట్టిన మేకపిల్లలను నవజాత శిశువులాగే సాకుతానని జయకుమార్ తెలిపారు. అలాంటప్పుడు తాను తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురవుతానని స్పష్టం చేశారు. వాటిని తన పిల్లలుగా భావిస్తానని, అప్పుడు కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. "మనుషుల కంటే జంతువులేమి భిన్నం కావు. అవి మనలాగే జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటాయి. జంతువులకు మనకు ఒకటే తేడా. వాటికి మనుషుల్లాగా ఆలోచించే మానసిక సామర్థ్యం అభివృద్ధి చెందలేదు." అని జయకుమార్ స్పష్టం చేశారు.

జయకుమార్​కు మేకలే సర్వస్వం
మేకల్లో ఏవైనా చనిపోతే తన పొలంలో జయకుమార్ ఖననం చేస్తాడు. మేకలకు సమతుల్య ఆహారాన్ని అందించడానికి చాలా కష్టపడతాడు. మేకలే తనకు సర్వస్వమని భావిస్తాడు. అయితే జయకుమార్ ఆసక్తికి వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా అండగా నిలుస్తున్నారు. జయకుమార్ భార్య రసిజ ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారు. "జయకుమార్​కు మాతో పాటు మేకల్ని కుటుంబ సభ్యుల్లా భావిస్తారు. కాబట్టి మాది పెద్ద కుటుంబం." అని రసిజ చెప్పారు.

జయకుమార్ 1982లో మడాయి హై స్కూల్​లో ఎస్ఎస్ఎల్ సీ పూర్తి చేశారు. పయ్యన్నూర్ కళాశాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేశారు. 1989లో కాలికట్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వృక్షశాస్త్రంలో పీజీని డిగ్రీని అందుకున్నారు. ఏడాది తర్వాత కేరళ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని ఆర్యనాడ్ కాలేజీలో బీఈడీ పూర్తి చేశారు. కయ్యూర్ ప్రభుత్వ ఒకేషనల్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్‌ లో తాత్కాలిక ఉపాధ్యాయుడిగా తన కెరీర్​ను ప్రారంభించారు. 1996లో పీఎస్ సీ ద్వారా లైవ్‌ స్టాక్ ఇన్‌ స్పెక్టర్‌గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరారు. తనకు వెటర్నరీ డిగ్రీ లేకపోయినా మూగజీవాల పట్ల ప్రేమతో ఉన్నానని జయకుమార్ చెప్పారు. ముఖ్యంగా మేకల పట్ల తనకు చాలా ప్రేమ ఉందన్నారు.

other keywords

kerala animal lover jayakumar

man loves goat

kerala man love story with goats

Kerala Man Love Story with Goats : ఎవరైనా అమ్మాయి లేదా అబ్బాయిని చూడగానే 'లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్' అంటూ ప్రేమలో పడిపోతారు. కానీ కేరళలోని కన్నూర్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం మేకను చూడగానే దానితో ప్రేమలో పడిపోయారు. గత కొన్నాళ్లుగా దాన్ని అల్లారుముద్దుగా పెంచుతున్నారు. కన్నబిడ్డలా చూసుకుంటున్నారు. అదేంటి మేకతో మనిషి ప్రేమలో పడడం ఏంటి? ఎందుకు ఆయన అలా చేశాడు? వంటి విషయాలు తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

పదేళ్ల క్రితం మేకతో లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్
కన్నూర్​కు చెందిన చెమ్మంచెరి జయకుమార్ పజింయాగడీ వెటర్నరీ సబ్ సెంటర్​లో పనిచేసేవారు. 2015లో మార్కెట్​లో నిశ్శబ్దంగా నిలబడి ఉన్న లేత గోధుమ రంగు మేకను ఆయన గమనించారు. దానిని విక్రయించేందుకు యజమాని మేకకు మార్కెట్​కు తీసుకొచ్చాడు. దానిని చూసిన జయకుమార్​కు ఒక్కసారి ఆందోళన గురయ్యారు. వెంటనే విక్రేత వద్ద వెళ్లి బేరమాడి రూ.7 వేలకు మేకను కొనుగోలు చేశారు. దాని ఇంటికి తీసుకెళ్లి సిరోహి అనే నామకరణం చేశారు.

Kerala Man Love Story with Goats
మేక పిల్లతో జయకుమార్​ (ETV Bharat)

మేకలంటే విపరీతమైన ప్రేమ
కేరళలోని పశుసంవర్ధక శాఖలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్‌ పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు జయకుమార్. అప్పటి నుంచి మేకలను పెంచడానికి తనను తాను అంకితం చేసుకున్నారు. ఆయన మేకలను పెంచేది ఆదాయం కోసం కాదు. అలా అని అమ్మడానికి లేదా వధించడానికి కాదు. ఆయనకు మేకలంటే చాలా ఇష్టం. వాటిని కుటుంబ సభ్యుల్లా భావిస్తారు. ప్రతి మేకకు ప్రత్యేకమైన పేర్లు పెడతారు. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఎక్కువ కాలం జయకుమార్ మేకలతోనే గడుపుతున్నారు. ఉదయం మేల్కొన్నప్పటి నుంచి మేకలను తోమడం, ఆహారం పెట్టి కన్నబిడ్డలా అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటారు. వాటి దగ్గర కూర్చొని ప్రేమతో మురిసిపోతారు.

Kerala Man Love Story with Goats
జయకుమార్​ పెంచుతున్న మేకలు (ETV Bharat)

'ఆ అమాయకమైన చూపు నన్ను కదిలించింది'
"ఒక మార్కెట్‌లో నిశబ్దంగా నిలబడి ఉన్న లేత గోధుమ రంగు మేకను నేను గమనించాను. బహుశా దాన్ని అమ్మేందుకు అక్కడ ఉంచారు. ఆ మేక కళ్లతో నన్ను చూసినట్లు అనిపించింది. ఆ అమాయకమైన చూపు నన్ను ఎంతగానో కదిలించింది. అప్పుడు విక్రేతతో బేరమాడి దాన్ని రూ. 7,000కు కొని ఇంటికి తీసుకెళ్లాను. నేను మేకలను వైటీ, బ్లాకీ, బ్రౌనీ వంటి పేర్లతో పిలుస్తాను. అలా పిలిస్తే అవి ప్రతిస్పందిస్తాయి. మేక పాలు లేదా మాంసం అమ్మాలని నాకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదు. తల్లి మేక పాలు వాటి పిల్లల కోసమే" అని జయకుమార్ తెలిపారు.

Kerala Man Love Story with Goats
జయకుమార్​ పెంచుతున్న మేకలు (ETV Bharat)

ఆ సమయంలో ఎమోషనల్ అవుతాను : జయ కుమార్
అప్పుడే పుట్టిన మేకపిల్లలను నవజాత శిశువులాగే సాకుతానని జయకుమార్ తెలిపారు. అలాంటప్పుడు తాను తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురవుతానని స్పష్టం చేశారు. వాటిని తన పిల్లలుగా భావిస్తానని, అప్పుడు కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. "మనుషుల కంటే జంతువులేమి భిన్నం కావు. అవి మనలాగే జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటాయి. జంతువులకు మనకు ఒకటే తేడా. వాటికి మనుషుల్లాగా ఆలోచించే మానసిక సామర్థ్యం అభివృద్ధి చెందలేదు." అని జయకుమార్ స్పష్టం చేశారు.

జయకుమార్​కు మేకలే సర్వస్వం
మేకల్లో ఏవైనా చనిపోతే తన పొలంలో జయకుమార్ ఖననం చేస్తాడు. మేకలకు సమతుల్య ఆహారాన్ని అందించడానికి చాలా కష్టపడతాడు. మేకలే తనకు సర్వస్వమని భావిస్తాడు. అయితే జయకుమార్ ఆసక్తికి వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా అండగా నిలుస్తున్నారు. జయకుమార్ భార్య రసిజ ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారు. "జయకుమార్​కు మాతో పాటు మేకల్ని కుటుంబ సభ్యుల్లా భావిస్తారు. కాబట్టి మాది పెద్ద కుటుంబం." అని రసిజ చెప్పారు.

జయకుమార్ 1982లో మడాయి హై స్కూల్​లో ఎస్ఎస్ఎల్ సీ పూర్తి చేశారు. పయ్యన్నూర్ కళాశాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేశారు. 1989లో కాలికట్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వృక్షశాస్త్రంలో పీజీని డిగ్రీని అందుకున్నారు. ఏడాది తర్వాత కేరళ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని ఆర్యనాడ్ కాలేజీలో బీఈడీ పూర్తి చేశారు. కయ్యూర్ ప్రభుత్వ ఒకేషనల్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్‌ లో తాత్కాలిక ఉపాధ్యాయుడిగా తన కెరీర్​ను ప్రారంభించారు. 1996లో పీఎస్ సీ ద్వారా లైవ్‌ స్టాక్ ఇన్‌ స్పెక్టర్‌గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరారు. తనకు వెటర్నరీ డిగ్రీ లేకపోయినా మూగజీవాల పట్ల ప్రేమతో ఉన్నానని జయకుమార్ చెప్పారు. ముఖ్యంగా మేకల పట్ల తనకు చాలా ప్రేమ ఉందన్నారు.

other keywords

kerala animal lover jayakumar

man loves goat

kerala man love story with goats

For All Latest Updates

TAGGED:

JAYAKUMARS LOVE FOR GOATSEXPANDED FAMILY OF GOATSMAN LOVES GOATKERALA ANIMAL LOVER JAYAKUMARKERALA MAN LOVE STORY WITH GOATS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.