మహిళల కోసం ప్రత్యేక ఆరోగ్య కేంద్రాలు- 'స్త్రీ' పేరుతో క్లినిక్లు ప్రారంభం- ఎక్కడంటే?
మహిళ, పిల్లల కోసం 5,415 ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో క్లినిక్స్ ప్రారంభం
Published : September 15, 2025 at 11:43 PM IST
Kerala STHREE Clinics : మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేక క్లినిక్లను ప్రారంభించననున్నారు. మొదటిసారిగా మహిళ కోసం 'స్త్రీ' పేరుతో ఆరోగ్య కేంద్రాలను తీసుకురానున్నారు. ఈ క్లినిక్లు ప్రతి మంగళవారం నిర్వహిస్తారు. మహిళల్లో సాధారణంగా కనిపించే రక్తహీనత, మధుమేహం, రక్తపోటు, కేన్సర్ వంటి వ్యాధులను ముందస్తుగా గుర్తించడం వీటి ప్రధాన లక్ష్యంగా పని చేస్తాయి. మహిళలకే కాదు పిల్లలకు కూడా వైద్య సేవలను అందించనున్నాయి. ఇంతకీ ఎక్కడంటే?
కేరళ ప్రభుత్వం 5,415 ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఈ మహిళా క్లినిక్లను ప్రారంభించననుంది. కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్ సెప్టెంబర్ 16న తిరువనంతపురంలోని పల్లితూర జనకేయ ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు ప్రత్యేక ఆరోగ్య శిబిరం కూడా నిర్వహించబడుతుంది. పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి 5,000 మంది ప్రజలకు సమీప ఆసుపత్రులుగా ఇవి పనిచేస్తున్నాయి. స్త్రీ క్లినిక్లు మహిళలు, పిల్లలకు ప్రత్యేక వైద్య సేవలను విస్తరించేందుకు భాగంగా, స్క్రీనింగ్ శిబిరాలు, నిపుణుల సలహా సేవలు అందించనున్నాయి. మంత్రి వీణా జార్జ్ అన్ని మహిళలను ఈ క్లినిక్లను వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అదేవిధంగా, స్థానిక స్వయం సహాయక సంఘాల (SHGs) ద్వారా ఆరోగ్య స్క్రీనింగ్, కుటుంబ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో నిపుణుల సలహా, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
ఇక దేశంలోనే హీమోఫీలియా చికిత్సలో కేరళ రాష్ట్రం ఒక ప్రధాన మైలురాయిని అందుకుంది. తొలిసారిగా ఒక మహిళా హీమోఫీలియా రోగికి ఎమిసిజుమాబ్ ప్రోఫైలాక్సిస్ చికిత్స అందించిన రాష్ట్రంగా కేరళ చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ చికిత్స, త్రిస్సూర్ మెడికల్ కాలేజీలో నిపుణుల బృందం పర్యవేక్షణలో, 32 ఏళ్ల మహిళకు సమగ్ర పరీక్షలు, కౌన్సెలింగ్ తర్వాత ప్రారంభించారు. ఈ కొత్త చికిత్సా విధానం రాష్ట్ర హీమోఫీలియా వైద్యరంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చిందని మంత్రి వీణా జార్జ్ తెలిపారు.
2025లో కేరళ, మహిళల్లో రక్తస్రావ సమస్యలను గుర్తించి ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు రూపొందించిన తొలి రాష్ట్రంగా నిలిచింది. రాబోయే రోజుల్లో, స్త్రీ క్లినిక్ల ద్వారా మహిళల్లో అధిక రక్తస్రావం ముందస్తు గుర్తింపు, చికిత్స కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టనుంది. హీమోఫీలియా వ్యాధి సోకిన మహిళకు ఫాక్టర్ VIII స్థాయి 1% కంటే తక్కువగా ఉండటంతో మొదట ఆమెకు Von Willebrand వ్యాధిగా చికిత్స ఇచ్చారు. అనంతరం పరీక్షల్లో హీమోఫీలియా Aగా నిర్ధరణ అయింది. మహిళ గతంలో తీవ్రమైన రక్తస్రావం కారణంగా గర్భాశయం, అండాశయాలు తొలగించే శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది. దీర్ఘకాలిక నొప్పులు, కీళ్ల వంకరలతో బాధపడిన ఆమెకు ఇప్పుడు ఉపశమనం లభించింది.
ఆశాధారా పథకం ద్వారా ఉచిత చికిత్స
ఈ చికిత్స రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆశాధారా పథకం కింద ఉచితంగా అందిస్తుంది. 18 ఏళ్లలోపు ఉన్న హీమోఫీలియా రోగులకు ఔషధాన్ని అందించిన మొదటి రాష్ట్రం కూడా కేరళే. దీని వల్ల రక్తస్రావం, ఆసుపత్రి చేరికలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం 500 మందికి పైగా రోగులు ఈ సదుపాయం పొందుతున్నారు.
హీమోఫీలియా అంటే?
హీమోఫీలియా ఒక అరుదైన వంశపారంపర్య వ్యాధి, రక్తంలో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్లు లేకపోవడం వల్ల అదుపు లేని రక్తస్రావం జరుగుతుంది. ఇది సాధారణంగా పురుషుల్లో కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది X క్రోమోజోమ్ లోపం కారణంగా వస్తుంది. మహిళలు సాధారణంగా వాహకులే కాని, ఈ వ్యాధి వారిలో చాలా అరుదుగా ప్రదర్శిస్తుంది.