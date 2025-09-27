4 ఏళ్లలో 8 సార్లు బదిలీ- అవినీతి వెలికితీయడమే కారణమా? IPS యోగేశ్ గుప్తా వివాదం ఏంటి?
తీవ్ర వివాదస్పదమైన కేరళ ఐపీఎస్ అధికారి యోగేశ్ గుప్తా బదిలీ వ్యవహారం!
Published : September 27, 2025 at 11:11 AM IST
Kerala IPS Yogesh Gupta Transfer : సాధారణంగా ఐఏఎస్ లేదా ఐపీఎస్ అధికారులు ఏడాదికో లేదంటే రెండేళ్లకో వేరే శాఖకు బదిలీ అవుతుంటారు. అయితే కేరళకు చెందిన సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి యోగేశ్ గుప్తా గత నాలుగేళ్లలో ఏకంగా 8సార్లు ట్రాన్స్ ఫర్ అయ్యారు. రాత్రిరాత్రే పినరయి విజయన్ సర్కార్ ఆయన్ను ఫైర్ ఫోర్స్ చీఫ్ నుంచి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత లేని రోడ్ సేఫ్టీ కమిషనర్గా బదిలీ చేసింది. దీంతో ఈ నిర్ణయం వివాదానికి దారితీసింది.
నాలుగేళ్లలో 8ట్రాన్స్ ఫర్లు!
కేరళ ప్రభుత్వ ప్రతీకార ఆరోపణల మధ్య సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి యోగేశ్ గుప్తా గత నాలుగేళ్లలో ఎనిమిది సార్లు బదిలీ అయ్యారు. రెండోసారి పినరయి విజయన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే ఈ ట్రాన్స్ ఫర్లు జరిగాయి. ఈ చర్యలు అగ్రశ్రేణి ఐపీఎస్, ఐఏఎస్ అధికారులకు ఒకే పదవిలో కనీసం రెండేళ్లు ఉంచాలనే అఖిల భారత సర్వీస్ నిబంధనలకు విరుద్ధం ఉంది. గుప్తా కొచ్చిలోని సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ (క్యాట్)ను ఆశ్రయించిన వెంటనే యోగేశ్ బదిలీ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసులో డైరెక్టర్ జనరల్ స్థాయి పోస్టింగ్ కోసం అవసరమైన విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరాకరించడాన్ని ఆయన క్యాట్లో సవాల్ చేశారు. అంతలోనే యోగేశ్ బదిలీ అయ్యారు.
క్యాట్ను ఆశ్రయించిన యోగేశ్
ఈ కేసులో కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపిన అన్ని లేఖలను సమర్పించాలని క్యాట్ కోరింది. అలాగే కేరళ ప్రభుత్వం ఇదే విషయంపై స్పందించాలని ఆదేశించింది. తుది తీర్పు పెండింగ్లో ఉంది. అంతలోనే యోగేశ్ గుప్తా మరో శాఖకు బదిలీ అవ్వడం గమనార్హం. గుప్తా తాజా బదిలీకి నాలుగు నెలల ముందు అంటే మే 25న విజిలెన్స్ డైరెక్టర్ పదవి నుంచి తొలగించి ఫైర్ డిపార్ట్ మెంట్కు ట్రాన్స్ ఫర్ చేశారు. విజిలెన్స్ అండ్ యాంటీ కరెప్షన్ బ్యూరో (వీఏసీబీ)కి హరీశ్ గుప్తా నాయకత్వం వహించినప్పుడు ఆయన తీసుకున్న కఠినమైన అవినీతి నిరోధక చర్యలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆగ్రహం తెప్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో ఆయన్ను పదేపదే ట్రాన్సఫర్ చేస్తున్నట్లు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.
కెరీర్ ఎలా సాగిందంటే?
2021లో డిప్యుటేషన్ మీద రాష్ట్ర కేడర్కు హరీశ్ గుప్తా తిరిగి వచ్చారు. అదే ఏడాది అక్టోబర్లో అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్(ఏడీజీపీ) గా బదిలీ అయ్యారు. రెండు నెలల తర్వాత మళ్లీ ఏడీజీపీ పదవి నుంచి తొలగించి త్రిస్సూర్ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా నియమించారు. 2023 జనవరి 12న రాష్ట్ర క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఏడీజీపీగా బదిలీ చేశారు. తరువాత ఆయన్ను దాదాపు 13 నెలల పాటు బెవ్కో ఎండీగా నియమించారు.
హరీశ్ గుప్తా బెవ్కో ఎండీగా ఉన్నప్పుడే కచ్చితమైన పత్రాలను సమర్పించనందుకు ఆదాయపు పన్ను శాఖ జప్తు చేసిన రూ.1,150 కోట్లను ప్రభుత్వానికి చేరేటట్లు చేశారు. ఇదే విషయంపై అప్పటి ఎక్సైజ్ మంత్రి ఎంబీ రాజేశ్ ఒక పత్రికా సమావేశంలో హరీశ్ గుప్తాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. బెవ్కో ఎండీగా ఉండగానే 2024 ఆగస్టులో హరీశ్కు డీజీపీ హోదా ఉన్నా విజిలెన్స్ డైరెక్టర్ పదవికి ట్రాన్స్ ఫర్ అయ్యారు.
ఆ నిర్ణయాలే కారణమా?
కన్నూర్ జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్షురాలు, సీపీఎం నాయకురాలు పీపీ దివ్య బినామీ ఆస్తి లావాదేవీలపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించడం, పర్యటక శాఖలోని కొన్ని ప్రాజెక్టులలో జరిగిన అవినీతిపై ప్రాథమిక విచారణకు ఆదేశించడం వంటి కారణాల వల్ల ఆయన్ను విజిలెన్స్ డైరెక్టర్ పదవి నుంచి తొలగించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సీఎం ప్రధాన ప్రధాన కార్యదర్శి కేఎం అబ్రహంపై హైకోర్టు ఆదేశించిన సీబీఐ దర్యాప్తునకు యోగేశ్ గుప్తా సహకరించడం కూడా ప్రభుత్వానికి ఆగ్రహం తెప్పించింది.
దీంతో యోగేశ్ గుప్తాను విజిలెన్స్ డైరెక్టర్ పదవి నుంచి తొలగించి ఫైర్ ఫోర్స్ చీఫ్గా నియమించారు. ఫైర్ ఫోర్స్ చీఫ్గా నియమితులై నాలుగు నెలలు పూర్తి కాకముందే ఆయన్ను రోడ్డు భద్రతా కమిషనర్ పదవికి బదిలీ చేశారు. పదవి విరమణ చేయడానికి కొన్ని నెలల సమయం ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారులకు ఇది సాధారణంగా ఇచ్చే పోస్టింగ్ ఇది. అయితే గుప్తా ఎల్డీఫ్ ప్రభుత్వ హయాంలో సప్లైకో ఎండీ, కేఎఫ్సీ ఎండీగా అద్భుతమైన పనితీరు కనబర్చి కేరళ సర్కార్ ప్రతిష్ఠను పెంచారు.
