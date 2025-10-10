శబరిమల బంగారం అవకతవకల కేసులో హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- 6వారాల్లో సిట్ నివేదిక సమర్పించాలని స్ఫష్టం!
Published : October 10, 2025 at 2:36 PM IST
HC Orders On Sabarimala Gold Theft : శబరిమల దేవస్థానంలో బంగారం అవకతవకల వ్యవహారంలో క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేయాలని కేరళ హైకోర్టు పోలీసులను ఆదేశించింది. జస్టిస్ వి.రాజా విజయరాఘవన్, జస్టిస్ కేవీ జయకుమార్తో కూడిన ధర్మాసనం సిట్ దర్యాప్తు ఆధారంగా తాజా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దేవస్థానం సైడ్ ఫ్రేములకు సంబంధించిన బంగారం లెక్కల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు పేర్కొంది. విజిలెన్స్ నివేదికలో కూడా ఈ విషయం వెల్లడైనట్లు కేరళ హైకోర్టు తెలిపింది. బంగారం సైడ్ ఫ్రేముల వ్యవహారంతోపాటు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చే అన్ని అంశాలపై విచారణ జరపాలని సిట్ను ఆదేశించింది. విజిలెన్స్ నివేదికను ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ముందు ఉంచాలని సూచించింది. 6 వారాల్లో నివేదిక సమర్పించాలని సిట్ను ఆదేశించిన కేరళ హైకోర్టు, రెండు వారాలకొకసారి దర్యాప్తు పురోగతిని తెలియజేయాలని సూచించింది. దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు ఆ వివరాలు ప్రజలకు గానీ మీడియాకు గానీ వెల్లడించకూడదని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.