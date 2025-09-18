శబరిమలలో బంగారు విగ్రహాల బరువు తగ్గడంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం- దర్యాప్తునకు ఆదేశం
శబరిమల గర్భగుడి ముందున్న ద్వారపాలక విగ్రహాలకు బంగారు తాపడాలను మరమ్మతుల కోసం తొలగింపు- ఆ సమయంలో విగ్రహాల బరువు తగ్గిందని గుర్తించిన న్యాయస్థానం- మూడు వారాల్లోపు పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని స్పష్టీకరణ
Published : September 18, 2025 at 3:09 PM IST
Kerala HC On Missing Gold Sabarimala: ప్రముఖ శబరిమల ఆలయంలోని విగ్రహాల బంగారం తాపడం బరువు తగ్గడాన్ని కేరళ హైకోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ వ్యవహారంపై విజిలెన్స్ కమిటీ దర్యాప్తు చేపట్టాలని ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. శబరిమల గర్భగుడి ముందున్న ద్వారపాలక విగ్రహాలకు బంగారు తాపడాలను మరమ్మతుల కోసం 2019లో తొలగించారు. ఆ సమయంలో విగ్రహాలు 42.8 కిలోలు ఉండగా, బంగారం తాపడం తర్వాత బరువు 38.28 కిలోలకు తగ్గినట్లు ఉన్నత న్యాయస్థానం గుర్తించింది.
శబరిమల స్పెషల్ కమిషనర్కు సమాచారం ఇవ్వకుండానే ద్వారపాలక విగ్రహాలపై ఉన్న బంగారు తాపడాలను తొలగించడంపై హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. విచారణ జరిపిన కేరళ హైకోర్టు విగ్రహాల బరువు 4.524 కేజీలు తగ్గడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించింది. విగ్రహాలను తిరిగి అమర్చినప్పుడు ఎందుకు బరువును సరిచూడలేదని ప్రశ్నించింది. అందుకు కారణం బంగారు పూత తగ్గడమేనని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. ఇందులో అనేక లోపాలు కనిపిస్తున్నాయని బరువు ఎందుకు తగ్గిందో తేల్చేందుకు విజిలెన్స్ కమిటీ దర్యాప్తునకు ఆదేశిస్తున్నట్లు హైకోర్టు ప్రకటించింది. 3 వారాల్లోగా పూర్తి నివేదికను సమర్పించాలని స్పష్టం చేసింది. అనంతరం ఈ కేసు విచారణను ఈనెల 30కి వాయిదా వేసింది.
