150రకాల పైనాపిల్స్ను సాగుచేస్తున్న రైతు- ఒక్కో మొక్క ధర దాదాపు రూ.12వేలు!
అనేక దేశాలకు చెందిన పైనాపిల్స్ మొక్కల సేకరణ- పైనాపిల్స్ పండ్ల మొక్కల కోసం రూ.4.5లక్షలు ఖర్చు- అరుదైన పైనాపిల్ పండ్ల మొక్కలకు భారీ డిమాండ్
Published : September 17, 2025 at 6:46 PM IST
Kerala Farmer Grows 150 Variety Pineaplles : కేరళకు చెందిన డయాస్ పి.వర్గీస్ అనే రైతు ఏకంగా 150 రకాల పైనాపిల్స్ను సాగు చేస్తున్నాడు. ఎకరం పొలంలోనే ఫిలిప్పైన్స్, ఇండోనేషియా, బ్రెజిల్, తైవాన్, నైజీరియా, శ్రీలంక, హోండూరస్ దేశాలకు చెందిన పైనాపిల్స్ పండ్ల రకాలను సాగు చేస్తున్నాడు. ఒక్కో రకం పండు 200గ్రాముల నుంచి 20కిలోల వరకు ఉంటున్నాయి.
పైనాపిల్ మొక్క ధర దాదాపు రూ.12వేలు
ఎనిమిదేళ్ల క్రితం పైనాపిల్స్ సాగు మొదలు పెట్టిన డయాస్, ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడి రాకపోవటంతో కొన్నేళ్ల పాటు వదిలేశాడు. రెండున్నరేళ్ల క్రితం అరుదైన పైనాపిల్స్ పండ్ల మొక్కలను సేకరించి సాగు చేయటం మళ్లీ మొదలుపెట్టాడు. అందుకోసం రూ. నాలుగున్నర లక్షల వరకు ఖర్చు చేశాడు. ఇప్పటికే 30రకాల పైనాపిల్స్ దిగుబడి మొదలైంది. అయితే ఆయా రకాల పైనాపిల్ మొక్కలు ఒకట్రెండు మాత్రమే ఉండటమే కాకుండా వాటికి డిమాండ్ కూడా ఎక్కవగా ఉండటంతో వాటి పండ్లను విక్రయించటం లేదు. కొన్ని రకాల మొక్కల ధర 12వేల రూపాయల వరకు ఉన్నట్లు తెలిపిన కేరళ రైతు, కొత్త రకం పైనాపిల్ పండ్ల మొక్కలు సేకరించటం అలవాటుగా మారినట్లు చెప్పాడు.
"ఇంటి చుట్టూ పండ్ల మొక్కలు పెంచడం నాకు చాలా ఇష్టం. వాటి మధ్య ఉంటే నాకు చాలా సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది. కొత్తగా ఎక్కడైనా పైనాపిల్ రకం కనిపిస్తే ఇంటికి తీసుకురావడం నాకు ఇష్టం. కేవలం పైనాపిల్స్ను పెంచడమే కాకుండా 50 రకాల జామ చెట్లు పెంచుతున్నాను. ఇంకా దీంతో పాటు అరుదైన అరటి, రేగు పండ్లు, జాబోటికాబా, డుకోమ్, ఇండోనేషియన్ కెసుజు లాంటి వివిధ దేశాలకు చెందిన 60 మొక్కలను పెంచుతున్నాను. అత్యంత తీవ్రమైన వేడిలో సైతం చల్లగా ఉంటుంది."
- డయాస్ పి.వర్గీస్, రైతు
థాయిలాండ్కు చెందిన హ్యాండ్బుల్ తనకు ఇష్టమైన పండ్లలో ఒకటని డయాస్ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు తాను రుచి చూసిన అత్యంత రుచికరమైన పైనాపిల్ అదేనని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 150 పైనాపిల్ రకాలను 200కు పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. డయాస్తో పాటు అతడి భార్య షీబా, కుమారుడు జాకబ్ కలిసి తోటను చూసుకోవడంలో సాయం చేస్తుంటారు. డయాస్ చేస్తున్న పైనాపిల్ సాగుపై స్థానికులు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు. డయాస్ అంకితభావం, పట్టుదల వల్లే ఇది సాధ్యమైందని స్థానిక కౌన్సిలర్ పీసీ భాస్కరన్ అన్నారు.
