100% డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించిన కేరళ- ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? - KERALA DIGITALLY LITERATE STATE

దేశంలో పూర్తిగా డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించిన రాష్ట్రంగా కేరళ రికార్డ్​!

KERALA FIRST DIGITAL LITERATE STATE In India
KERALA FIRST DIGITAL LITERATE STATE In India (Kerala Government)
Published : August 20, 2025 at 4:22 PM IST

Kerala First Fully Digitally Literate State : దేశంలో వంద శాతం అక్షరాస్యత సాధించిన తొలి రాష్ట్రంగా రికార్డులకెక్కిన కేరళ మరో గొప్ప ఘనత సాధించింది. దేశంలోనే తొలి డిజిటల్‌ అక్షరాస్యత సాధించిన రాష్ట్రంగా నిలిచింది. వయసు, విద్యార్హత, ఆర్థిక స్థితిగతులతో సంబంధం లేకుండా కేరళ ప్రభుత్వం ప్రతి పౌరుడిని డిజిటల్‌ అక్షరాస్యుడిని చేసేందుకు 'డిజి-కేరళం ప్రాజెక్టు'కు శ్రీకారం చుట్టింది.

కరోనా సమయంలో
కరోనా లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో కేరళలోని పుల్లంపారా గ్రామ పంచాయతీలో డిజిటల్‌ అక్షరాస్యత కార్యక్రమాన్ని పైలెట్‌ ప్రాజెక్టుగా మొదలుపెట్టారు. దేశంలోనే డిజిటల్‌ అక్షరాస్యత సాధించిన తొలి పంచాయతీగా అది రికార్డులకు ఎక్కింది. దీనితో పుల్లంపారా గ్రామం స్ఫూర్తిగా తీసుకుని విజయన్‌ సర్కార్‌ 2022లో 'డిజి కేరళ ప్రాజెక్టు'ను చేపట్టింది. ప్రజలు డిజిటల్‌ సేవలు, ఆన్‌లైన్ చెల్లింపులు, అధికారిక దస్త్రాలను స్వయంగా పొందటమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రాజెక్టును అమలుచేశారు. స్థానిక ప్రభుత్వాలు అందించే సేవలను ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఈ ప్రాజెక్టు దోహదం చేసింది.

వయోవృద్ధులను కూడా వదల్లేదు!
డిజిటల్‌ సేవలకు ఏ ఒక్క పౌరుడు దూరం కాకూడదన్న లక్ష్యంతో డిజిటల్‌ అక్షరాస్యతపై ప్రజలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. డిజిటల్‌ అక్షరాస్యత కార్యక్రమంలో భాగంగా 14ఏళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ వయసు వారిని గుర్తించి శిక్షణ ఇచ్చారు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వాడకం, ఇంటర్నెట్‌ బ్రౌజింగ్‌, ఆడియో, వీడియో కాల్స్‌ చేయటం, ఫొటోలు, వీడియోలు డౌన్‌లోడ్‌ చేయటం, యూట్యూబ్‌లో వీడియోలు చూడటం, వీడియోలు చేయటం సహా సామాజిక మాధ్యమాల వాడకం, ఈ-సేవలు, బ్యాంకింగ్‌ కార్యకలాపాలపై కనీస అవగాహన కల్పిస్తూ తర్ఫీదునిచ్చారు.

ఫలితాలు కనిపించాయ్​!
డిజిటల్ లిటరసీ సాధించిన పుల్లంపారాకు చెందిన 73ఏళ్ల సరసు ఏకంగా 'సరసు వరల్డ్‌' పేరుతో సొంత యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ నిర్వహిస్తోంది. సులభంగా రీల్స్‌ చేస్తూ తాను వినోదం పొందటంతోపాటు, ఇతరులకు పంచుతోంది. 103 ఏళ్ల కరుణాకర పనిక్కర్‌, 74 ఏళ్ల ఆయన కుమారుడు రాజన్‌ వాట్సప్‌ ద్వారా వార్తలను వీక్షిస్తూ అప్‌డేట్‌ అవుతున్నారు. 64 ఏళ్ల పద్మినీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ బిజీగా మారింది. ఒకప్పుడు ఫీచర్‌ ఫోన్‌తో కాల్స్‌ మాత్రమే చేయగలిగిన 105 ఏళ్ల అబ్దుల్లా, ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌ ద్వారా వినోదం పొందుతున్నాడు. తనను డిజిటల్‌ అక్షరాస్యుడిగా మార్చిన డిజి-కేరళ వాలంటీర్లకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

డిజిటల్ స్కిల్స్ కూడా!
కేరళలోని 83 లక్షల కుటుంబాలకు చెందిన కోటిన్నర మందిని సర్వేచేశారు. దాదాపు 21,88,398 మందికి శిక్షణ ఇవ్వటానికి గుర్తించగా, వారిలో 21,87,966 మంది శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వారిలో 90ఏళ్లు, ఆ పైబడినవారు 15వేల మందికిపైగా ఉన్నారు. వారికి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వాడకం, ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంకింగ్‌, ఈ-గవర్నెన్స్‌ వంటి డిజిటల్‌ స్కిల్స్‌ నేర్పించారు. డిజిటల్‌ అక్షరాస్యత పరీక్షలో వారు ఉత్తీర్ణులైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. తొలి ప్రయత్నంలో ఉత్తీర్ణులు కాని వారికి మళ్లీ శిక్షణ ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. అందుకోసం ప్రత్యేక వెబ్ పోర్టల్‌తోపాటు మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను అభివృద్ధి చేశారు.

కేరళ సర్కార్ చేపట్టిన డిజిటల్‌ అక్షరాస్యత ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావటంలో 2.57లక్షల మందితో కూడిన వాలంటీర్ల బృందం కీలకపాత్ర పోషించింది. కేరళ సర్కార్‌ సాధించిన ఈ విజయం జాతీయస్థాయిలో బెంచ్‌మార్క్‌గా నిలిచింది. విద్య, డిజిటల్ పాలనలో పినరయి విజయన్‌ ప్రభుత్వం మరింత బలోపేతమైంది. విద్య విషయంలో మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచింది.

