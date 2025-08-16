PM Modi Independence Day Speech : స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోట ప్రసంగంలో ఆరెస్సెస్ను ప్రశంసించడాన్ని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ స్ఫూర్తిని ప్రధాని మోదీ అపహస్యం చేశారని కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ ఆరోపించారు. గాంధీ హత్య తర్వాత నిషేధానికి గురైన ఆర్ఎస్స్కు స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో ఘనత ఇచ్చేందుకు మోదీ ప్రయత్నించారని విమర్శించారు. ఆ సంస్థకు చెందిన వీడీ సావార్కర్పైనా దర్యాప్తు జరిగిందని, అలాంటి వారికి క్రెడిట్ ఇవ్వడం చారిత్రక తప్పిదమన్నారు.
"బ్రిటిష్ వారికి సేవ చేసినవారిని కీర్తించేందుకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం సమరయోధులను అవమానించడమే. ఇలాంటి చర్యల వల్ల మతతత్వ సంస్థ అయిన ఆర్ఎస్ఎస్కు క్లీన్చిట్ ఇవ్వలేవు. ముఖ్యంగా ఆర్ఎస్ఎస్ను కొనియాడేందుకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగాన్ని ఎంపికచేసుకుని ఆ రోజు స్ఫూర్తిని అవమానించారు." అని విజయన్ అన్నారు.
మరోవైపు ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోట ప్రసంగంలో ఆరెస్సెస్ను ప్రశంసించడం ద్వారా దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం ప్రాణాలర్పించిన అమర వీరుల్ని అవమానించారని సీపీఐ(ఎం) ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.ఎ.బేబీ తెలిపారు. మహాత్మ గాంధీ హత్య తర్వాత నిషేధానికి గురైన ఆరెస్సెస్ మతపరమైన అల్లర్లు సృష్టించే సంస్థగా చరిత్రలో నిలిచిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు.
మోదీపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
అంతకుముందు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో ఆరెస్సెస్)ను ప్రశంసించడం ఆందోళనకరమని శుక్రవారం కాంగ్రెస్ అభిప్రాయపడింది. ఇది దేశ రాజ్యాంగ, లౌకిక గణతంత్ర స్ఫూరికి విరుద్ధమని దుయ్యబట్టింది. బీజేపీ నిర్దేశించుకున్న పదవీ విరమణ వయోపరిమితి 75 ఏళ్లకు సమీపిస్తున్న మోదీ, ఆరెస్సెస్ను సంతృప్తి పరిచే ప్రయత్నం చేశారని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ తన సోషల్ మీడియా పోస్టు రాసుకొచ్చారు. ప్రధాని ఈ రోజు బాగా అలసిపోయారని, త్వరలోనే ఆయన విశ్రమిస్తారని తెలిపారు.
ఇదే అంశంపై కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ సైతం ప్రధాని మోదీపై విరుచుకపడ్డారు. ఆర్ఎస్ఎస్కు ఎలాంటి చరిత్ర లేదని, చాలా కాలం పాటు కనీసం భారత జెండాను సైతం ఎగరవేయలేదని ఆరోపించారు. "స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో ఆర్ఎస్ఎస్కు ఎలాంటి చరిత్ర లేదు. కానీ కాంగ్రెస్కు ఘన చరిత్ర ఉంది. మనందరికి తెలుసు సుధీర్ఘ కాలం పాటు ఆర్ఎస్ఎస్ భారత జాతీయ జెండాను కూడా ఎగరవేయలేదు. చాలా ఏళ్ల తర్వాత వాజ్పేయీ ఈ అంశంపై ముందడుగు వేశారు. ఇది ఆ పార్టీ ఎజెండా దీనిపై నేను ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయను. కాంగ్రెస్ ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతూనే ఉంటుంది." అని శివకుమార్ అన్నారు.
ప్రధాని మోదీ ఏం అన్నారంటే?
79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సం సందర్భంగా ఎర్రకోటపై ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, ఆర్ఎస్ఎస్పై ప్రశంసించారు. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్కు 100 పూర్తయ్యాయని అభినందించారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వేతర సంస్థ అయిన ఆర్ఎస్ఎస్, దేశ నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించిందని కొనియాడారు.