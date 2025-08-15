First Fully Digital Literate State in India : దేశంలోనే వందశాతం అక్షరాస్యత కలిగిన రాష్ట్రం కేరళ మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. త్వరలోనే వందశాతం డిజిటల్ అక్షరాస్యత కలిగిన రాష్ట్రంగాను అవతరించనుంది. దీనిని ఆగస్టు 21న కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తిరువనంతపురములో అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. డిజి కేరళం- ఫుల్ డిజిటల్ లిటరసీ ప్రాజెక్ట్ ఆధారంగా ఈ మైలురాయిని అందుకుంది. వయసు, విద్య, ఆర్థిక స్థితి సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి డిజిటల్ టెక్నాలజీ ప్రయోజనాలు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తిరువనంతపురంలోని పుల్లంపుర పంచాయితీ ఆదర్శంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టింది కేరళ. ఇది దేశంలోనే తొలి పూర్తి స్థాయి డిజిటల్ అక్షరాస్యత కలిగిన గ్రామంగా ఖ్యాతి గడించింది. దీనిని ఆదర్శంగా తీసుకుని 2022లో ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేసింది. ప్రభుత్వ డిజిటల్ సేవలు, ఆన్లైన్ పేమెంట్లు, అధికారిక పత్రాలైన వివిధ సర్టిఫికెట్లు సులభంగా అందించేలా ఇది కృషి చేస్తుంది. ప్రభుత్వ సేవలన్నీ డిజిటల్గా అందించడంతో ఏ ఒక్క పౌరుడు వెనుకబడకూడదని ప్రభుత్వం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది.
అమలులో భాగంగా 14 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో డిజిటల్ పరిజ్ఞానం లేనివారిని గుర్తించింది. ఆ తర్వాత వారికి డిజిటల్ శిజ్ఞణ ఇచ్చారు. ఇందులో స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగంతో పాటు ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్, వీడియో, ఆడియో కాల్స్ చేయడం, ఫొటోలు, వీడియోలు డౌన్ లోడ్ చేయడం నేర్పించారు. దీంతో పాటు యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా వాడకంతో పాటు ప్రభుత్వ ఈ సేవలు, బేసిక్ బ్యాకింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేయాలో శిక్షణ ఇచ్చారు.
- 83లక్షల కుటుంబాల్లోని 1.5కోట్ల ప్రజలను సర్వే చేశారు
- ఇందులో 21,88,398 మందిని డిజిటల్ నిరాక్షరాస్యులుగా గుర్తించారు.
- అందులో 21,87,966 మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు.
- 21,8,667 (99.98శాతం) మంది దాదాపు విజయవంతంగా డిజిటల్ అక్షరాస్యత పరీక్షను పాస్ అయ్యారు.
- తొలి టెస్ట్లో పాస్ కాని వారికి మరోసారి శిక్షణ ఇచ్చి పరీక్ష పెట్టారు.
- ఈ పరీక్షను ఆర్థిక, స్టాటిస్టికల్ అఫైర్స్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పారదర్శకంగా నిర్వహించారు.
- ఇందుకోసం మొబైల్ అపికేషన్తో పాటు వెబ్సైట్ను అభివృద్ధి చేశారు.