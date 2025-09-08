ETV Bharat / bharat

వరద ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఎంపీ- భుజాలపై మోసుకెళ్లిన ప్రజలు!

వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించడానికి వెళ్లిన కాంగ్రెస్​ ఎంపీ- అస్వస్థతకు గురికావడంతో భుజాలపై మోసుకెళ్లిన ప్రజలు

Congress MP Tariq Viral
Congress MP Tariq Viral (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2025 at 2:58 PM IST

Villagers Carrying Congress MP Tariq Anwar : కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు బిహార్​లోని కొన్ని ప్రాంతాలు అతలాకుతలమైపోతున్నాయి. కుండపోత వర్షాలతో చాలా ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించడానికి వెళ్లిన కాంగ్రెస్​ ఎంపీ తారీఖ్​ అన్వర్ తీరు​పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వరద నీటిలో దిగకుండా గ్రామస్థులు ఆయన్ని మోసుకెళ్లడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ విషయంపై రాజకీయాల్లో కూడా తీవ్ర దుమారం రేపింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది.

కఠిహార్​ జిల్లాలో తాజాగా కురిసిన వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఈ క్రమంలో వరదల పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఎంపీగా వ్యవహరిస్తున్న తారీఖ్​ అన్వర్​ వెళ్లారు. పర్యటనలో భాగంగా రెండురోజుల పాటు పలు రకాల రవాణా సౌకర్యాలను వినియోగించుకొని నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ట్రాక్టర్లు, పడవల్లో వెళ్లి వరద బాధితులను పరామర్శించారు. అయితే ఓ చోట ఆయన వరద నీటిలో దిగకుండా గ్రామస్థులు మోసుకెళ్లారు. దీంతో రాజకీయాల్లో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విమర్శలను కాంగ్రెస్​ తోసిపుచ్చింది. ఎంపీ అస్వస్థతకు గురికావడంతో గ్రామస్థుల మోసుకెళ్లారని వివరణ ఇచ్చింది.

ఇదిలా ఉండగా ఈ విషయంపై కఠిహార్​ జిల్లా కాంగ్రెస్​ అధ్యక్షుడు సునీల్​ యాదవ్​ స్పందించారు. ఎంపీ తారీఖ్​ అన్వర్​కు అనారోగ్యం కారణంగానే గ్రామస్థులు మోసుకెళ్లారని పేర్కొన్నారు. తాము పడవలు, బైక్​లు, ట్రాక్టర్లపై వరద ప్రభావిత గ్రామాల్లో పర్యటించామని, దాదాపు ఇంకా రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉండగా ఓ చోట బురద కారణంగా తాము ప్రయాణిస్తున్న ట్రక్​ ఆగిపోయిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఎండ బాగా ఉండడం వల్ల అన్వర్ అస్వస్థతకు గురయ్యారని చెప్పారు. తల తిరుగుతోందని చెప్పడంతో గ్రామస్థులే అభిమానంతో ఆయన్ని ఎత్తుకొని మోసుకెళ్లారని వివరించారు.

కాగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా వైరల్​ అవుతోంది. అందులో నవ్వుతూ ఉన్న ఎంపీని ఒక వ్యక్తి భుజాలపై మోసుకెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎంపీ వెంట సెక్యూరిటీ గార్డులు, ఇతరులు అయన వెంట నడుస్తున్నారు. ఈ పర్యటన తర్వాత అన్వర్​ కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలను తన ఎక్స్​ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. వరద బాధితులకు సంఘీభావం తెలిపారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టి వారిని ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గంగా, గండక్​, కోసి, ఘాగ్రా నదుల కారణంగా వరదలు రావడంతో బిహార్ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదర్కొంటున్నారు.

కాంగ్రెస్​ తీరుపై బీజీపీ విమర్శలు!
మరోవైపు ఈ విషయంపై బీజేపీ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. వరదలను పరిశీలించడానికి వెళ్లిన తారీఖ్ అన్వర్​ గ్రామస్థుల భుజాలపై ఎక్కి బాధితులకు మరింత బాధను కలిగిస్తున్నారని రాసుకొచ్చింది. ​

తారీఖ్ అన్వర్ రాజకీయ ప్రస్థానం!
తారీఖ్ అన్వర్ 1972 లో తొలిసారిగా కాంగ్రెస్​లో చేరారు. చాలా కాలం లోక్​సభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. కఠిహార్​ నుంచి ఆరు సార్లు, మహారాష్ట్ర నుంచి రెండుసార్లు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు. 1977లో తొలిసారిగా కఠిహార్​ నుంచి కాంగ్రెస్​ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. సత్యేంద్ర నారాయణ్​ సిన్హా నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో ఆయన బిహార్​ ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు.

TAGGED:

KATIHAR MP TARIQ ANWARCONGRESS MP TARIQ FLOODS INSPECTIONVILLAGERS CARRYING CONGRESS MP

