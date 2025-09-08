వరద ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఎంపీ- భుజాలపై మోసుకెళ్లిన ప్రజలు!
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించడానికి వెళ్లిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ- అస్వస్థతకు గురికావడంతో భుజాలపై మోసుకెళ్లిన ప్రజలు
Published : September 8, 2025 at 2:58 PM IST
Villagers Carrying Congress MP Tariq Anwar : కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు బిహార్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు అతలాకుతలమైపోతున్నాయి. కుండపోత వర్షాలతో చాలా ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించడానికి వెళ్లిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ తారీఖ్ అన్వర్ తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వరద నీటిలో దిగకుండా గ్రామస్థులు ఆయన్ని మోసుకెళ్లడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ విషయంపై రాజకీయాల్లో కూడా తీవ్ర దుమారం రేపింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది.
కఠిహార్ జిల్లాలో తాజాగా కురిసిన వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఈ క్రమంలో వరదల పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా వ్యవహరిస్తున్న తారీఖ్ అన్వర్ వెళ్లారు. పర్యటనలో భాగంగా రెండురోజుల పాటు పలు రకాల రవాణా సౌకర్యాలను వినియోగించుకొని నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ట్రాక్టర్లు, పడవల్లో వెళ్లి వరద బాధితులను పరామర్శించారు. అయితే ఓ చోట ఆయన వరద నీటిలో దిగకుండా గ్రామస్థులు మోసుకెళ్లారు. దీంతో రాజకీయాల్లో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విమర్శలను కాంగ్రెస్ తోసిపుచ్చింది. ఎంపీ అస్వస్థతకు గురికావడంతో గ్రామస్థుల మోసుకెళ్లారని వివరణ ఇచ్చింది.
कटिहार के सांसद “तारिक अनवर” ! थोड़ा भी शर्म - लिहाज बाक़ी रहता, तो राजनीति छोड़ दिए होते ??— Abhishek Singh (@Abhishek_LJP) September 8, 2025
pic.twitter.com/CdTHMUezX4
ఇదిలా ఉండగా ఈ విషయంపై కఠిహార్ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సునీల్ యాదవ్ స్పందించారు. ఎంపీ తారీఖ్ అన్వర్కు అనారోగ్యం కారణంగానే గ్రామస్థులు మోసుకెళ్లారని పేర్కొన్నారు. తాము పడవలు, బైక్లు, ట్రాక్టర్లపై వరద ప్రభావిత గ్రామాల్లో పర్యటించామని, దాదాపు ఇంకా రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉండగా ఓ చోట బురద కారణంగా తాము ప్రయాణిస్తున్న ట్రక్ ఆగిపోయిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఎండ బాగా ఉండడం వల్ల అన్వర్ అస్వస్థతకు గురయ్యారని చెప్పారు. తల తిరుగుతోందని చెప్పడంతో గ్రామస్థులే అభిమానంతో ఆయన్ని ఎత్తుకొని మోసుకెళ్లారని వివరించారు.
కాగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది. అందులో నవ్వుతూ ఉన్న ఎంపీని ఒక వ్యక్తి భుజాలపై మోసుకెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎంపీ వెంట సెక్యూరిటీ గార్డులు, ఇతరులు అయన వెంట నడుస్తున్నారు. ఈ పర్యటన తర్వాత అన్వర్ కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలను తన ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. వరద బాధితులకు సంఘీభావం తెలిపారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టి వారిని ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గంగా, గండక్, కోసి, ఘాగ్రా నదుల కారణంగా వరదలు రావడంతో బిహార్ ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదర్కొంటున్నారు.
కాంగ్రెస్ తీరుపై బీజీపీ విమర్శలు!
మరోవైపు ఈ విషయంపై బీజేపీ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. వరదలను పరిశీలించడానికి వెళ్లిన తారీఖ్ అన్వర్ గ్రామస్థుల భుజాలపై ఎక్కి బాధితులకు మరింత బాధను కలిగిస్తున్నారని రాసుకొచ్చింది.
తారీఖ్ అన్వర్ రాజకీయ ప్రస్థానం!
తారీఖ్ అన్వర్ 1972 లో తొలిసారిగా కాంగ్రెస్లో చేరారు. చాలా కాలం లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. కఠిహార్ నుంచి ఆరు సార్లు, మహారాష్ట్ర నుంచి రెండుసార్లు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు. 1977లో తొలిసారిగా కఠిహార్ నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. సత్యేంద్ర నారాయణ్ సిన్హా నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో ఆయన బిహార్ ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు.
రోగిని 5 కి.మీ భుజాలపై మోసిన హెల్త్ సూపర్వైజర్- అధికారి చొరవపై ప్రశంసలు
రెండో తరగతి చిన్నారిని కర్రతో కొట్టి, 100గుంజీలు తీయించిన టీచర్- టాయిలెట్కు అనుమతి అడిగినందుకే!