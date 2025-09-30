ETV Bharat / bharat

కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన- TVK నేత అరెస్టు

విజయ్​ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించిన టీవీకే నేతను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

Karur Stampede TVK Leader Arrest
TVK District Secretary and vijay (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 7:57 AM IST

2 Min Read
Karur Stampede TVK Leader Arrest : నటుడు, తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ అధినేత విజయ్ ప్రచార సభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఈ దుర్ఘటనకు సంబంధించిన ఇప్పటికే పలువురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఘటనకు బాధ్యుడిగా పేర్కొంటూ టీవీకే పార్టీ కరూర్ పశ్చిమ జిల్లా మథియాళన్‌ను అరెస్టు చేశారు.

కరూర్‌లో 27న జరిగిన విజయ్​ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో పిల్లలతో సహా 41 మంది మరణించారు. ఈ విషయంలో అదే రోజు కరూర్ నగర పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి బుస్సీ ఆనంద్, జాయింట్ సెక్రటరీ సీటీఆర్ నిర్మల్ కుమార్, పార్టీ కరూర్ జిల్లా కార్యదర్శి మథియాళన్​పై కేసు నమోదు చేశారు. హత్యాయత్నం, ప్రజా భద్రతకు ముప్పు కలిగించడం సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది. ఆ తర్వాత ఎవరినీ అరెస్ట్ చేయలేదు. ఈ క్రమంలోనే సోమవారం రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో దిండిగల్​ జిల్లాలోని కుజిలియంబరై సమీపంలో మథియాళన్​ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా తొక్కిసలాట ఘటన తర్వాత నుంచి మథియాళన్ పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మథియాళన్ సోమవారం రాత్రే న్యాయమూర్తి ముందు హాజరు పరిచారు. అనతరం జైలుకు తరలించేకు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే టీవీకే జనరల్ సెక్రటరీ బుస్సీ ఆనంద్​ను కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

మరోవైపు నామక్కల్​లో టీవీకే నిర్వహించి ప్రచారానికి సరైన ఏర్పాట్లు చేయలేదని ఆరోపిస్తూ జిల్లా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసు భారత న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్ 189(2), 126(2), 292, 285 కింద నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి బుస్సీ ఆనంద్, నామక్కల్ పశ్చిమ జిల్లా కార్యదర్శి సతీశ్ కుమార్‌తో పాటు 10 మందిపై కేసు నమోదైంది.

విజయ్‌ ఉద్దేశపూర్వక రాజకీయ బలప్రదర్శన వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో పేర్కొన్నారు. 'ర్యాలీ సెప్టెంబర్ 27 ఉదయం 9 గంటలకే ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆలస్యమైంది. ఉదయం 11 గంటలకే భారీ ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు. మధ్యాహ్నం విజయ్ రావాల్సి ఉంది కానీ ఆయన సాయంత్రం ఏడు గంటలకు వచ్చారు. భారీ జనసందోహాన్ని చూపించేందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారు. దానివల్ల ప్రజలు అలా ఎండలో నిల్చొని అలసిపోయారు. వారికి ఆహారం, నీళ్లు అందలేదు. అంతేకాకుండా విజయ్‌ వస్తోన్న బస్ షెడ్యూల్‌కు భిన్నంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఆగింది. వాటికి అనుమతి లేకపోవడం లేదు. అది అలా ఆగడం వల్ల ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. విజయ్​కు వచ్చిన ప్రజలకు ఆహారం, మంచినీళ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేవంటూ వచ్చిన హెచ్చరికలను టీవీకే అధినేతతో పాటు సీనియర్ నాయకుడు ఎన్‌ ఆనంద్‌ విస్మరించారు. ఇక ఏడు గంటలకు విజయ్ వచ్చే సరికి ఆ జనసమూహాన్ని నిర్వహించడం కష్టమైపోయింది. అది తొక్కిసలాటకు దారితీసింది' అని పోలీసులు తెలిపారు.

