ETV Bharat / bharat

సినిమా టికెట్​ ధర రూ.200 పరిమితిపై హైకోర్టు స్టే- 'కాంతార' నిర్మాతలకు గుడ్ న్యూస్!

వినోదపు పన్ను సహా రేట్లు రూ.200లకు మించకూడదంటూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులపై సవాల్​ చేస్తూ పిటిషన్​

Karnataka HC on Movie Tickets Price
Karnataka HC on Movie Tickets Price (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karnataka HC on Movie Tickets Price : సినిమా టికెట్‌ ధరలపై ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయంపై కర్ణాటక హైకోర్టు స్టే విధించింది. వినోదపు పన్ను సహా రేట్లు రూ.200లకు మించకూడదంటూ ప్రభుత్వం ఇటీవల జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌ను సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్​ ధాఖలయ్యాయి. ఈ అంశంపై మల్టీప్లెక్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా, ఫిల్మ్‌ ప్రొడక్షన్‌ కంపెనీలు కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి. ఈ క్రమంలోనే పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం టికెట్‌ ధరల పరిమితిపై స్టే విధించింది. దీనిపై తదుపరి విచారణ జరిపి తుది తీర్పు వచ్చేవరకూ టికెట్‌ ధరల పరిమితిని అమలు చేయకుండా జస్టిస్ రవి హోసమణి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

కర్ణాటక సినిమా రెగ్యూలేషన్ యాక్ట్ రూల్​ 55 (6), రాజ్యంగం కల్పించిన ఆర్టికల్​ 14 సమానత్వపు హక్కు, ఆర్టికల్​ 19(1) (g) వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే హక్కును అతిక్రమిస్తుందని పిటిషనర్లు ఆరోపించారు. పిటిషనర్ తరఫున కోర్టులో హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది ముఖుల్ రోహత్గి, సినిమా ధరలను నిర్ధరించే హక్కు ప్రభుత్వానికి లేదని వాదించారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు భారీ ఖర్చుతో నిర్మించిన సినిమా హాల్, మల్టీప్లెక్స్​ యజమానుల హక్కులకు భంగం కలిగిస్తుందని కోర్టుకు చెప్పారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం మాత్రం తమ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకుంది. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సినిమాను అందుబాటులో ఉంచాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపింది. సినిమా టికెట్​ ధరలను నియంత్రించే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉంటుందని కోర్టుకు చెప్పింది.

అన్ని భాషల చిత్రాలు, సింగిల్‌ స్క్రీన్స్‌తోపాటు మల్టీప్లెక్స్‌ల్లోనూ టికెట్‌ ధరలు రూ.200లకు మించకుండా ఇటీవల కర్ణాటక ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. 2025-26కు సంబంధించి మార్చిలో జరిగిన కర్ణాటక బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో భాగంగా సినీ రంగానికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను సిద్ధ రామయ్య ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టింది. చిత్ర రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం సినిమా టికెట్‌ ధరలను రూ.200గా నిర్ణయించాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. మల్టీప్లెక్స్‌లతో సహా రాష్ట్రంలోని అన్ని థియేటర్లలో అన్ని షోలకు ఇదే రేటు ఉంటుందని ఆ సమయంలో సీఎం చెప్పారు. సామాన్యులకు కూడా సినిమాను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు. ఈ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా తాజాగా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టికెట్ల ధరకు సంబంధించి ముసాయిదా నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసింది.

మరోవైపు రిషభ్​ శెట్టి హీరోగా నటించిన కాంతార ఛాప్టర్​ 1 సినిమా అక్టోబర్​ 2 విడుదల కానుంది. భారీ బడ్జెట్​తో హోంబలే ఫిల్మ్స్​ నిర్మించిన ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైన సమయంలోనే కర్ణాటక ప్రభుత్వం టికెట్ల ధరలపై నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. దీంతో మల్టీప్లెక్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాతో పాటు హోంబలే ఫిల్మ్స్​ సహా పలువురు నిర్మాతలు సెప్టెంబర్​ 12 నాటి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వలు సవాల్ చేస్తూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలోనే అటు ప్రభుత్వం, నిర్మాతల మధ్య వివాదం నెలకొంది.

'రావడం కొంచెం ఆలస్యమైంది'- ఇంట్రెస్టింగ్​గా కాంతార ట్రైలర్

రిషబ్ బర్త్​డే స్పెషల్- 'కాంతార 1' క్రేజీ పోస్టర్ చూశారా? మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

HC STAY ON 200 TICKET PRICE ORDERKANTARA CHAPTER 1 RELEASE DATEKANTARA CHAPTER 1 TICKET PRICEKARNATAKA HC ON MOVIE TICKETS PRICEKARNATAKA HC ON MOVIE TICKETS PRICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.