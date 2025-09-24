ETV Bharat / bharat

'సోషల్​ మీడియాపై నియంత్రణ అవసరం'- ఎక్స్​ వేసిన పిటిషన్ కొట్టేసిన హైకోర్టు

ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ లేకుండా నిర్వహించడానికి అనుమతించబోమని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 6:32 PM IST

Karnataka HC dismisses X plea : భారత ప్రభుత్వంపై ప్రపంచకుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్‌కు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా ఎక్స్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను కర్ణాటక హైకోర్టు కొట్టివేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టవిరుద్ధంగా కంటెంట్ను నియంత్రిస్తోందని, ఏకపక్షంగా సెన్షార్‌షిప్‌నకు పాల్పడుతోందని ఆరోపిస్తూ వేసిన పిటిషన్​ను జస్టిస్​ నాగప్రసన్న నేతృత్వంలోని బెంచ్​ తిరస్కరించింది. సోషల్​ మీడియాపై నియంత్రణ అవసరమని, ఈ వేదికలపై ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ లేకుండా నిర్వహించడానికి అనుమతించబోమని తెలిపింది. భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలు అతిక్రమించి సోషల్​ మీడియా సంస్థలు పనిచేసేందుకు అనుమతి లేదని స్పష్టం చేసింది. దేశంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించే ప్రతి ఒక్క సంస్థ ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పింది. దేశంలోని చట్టాలను ఎక్స్​ సంస్థ పాటించాల్సిందేనని ఆదేశించింది.

ఆర్టికల్​ 19 ప్రకారం భావ ప్రకటన స్వేఛ్చ కేవలం భారత పౌరులకు మాత్రమేనని, విదేశీ సంస్థలకు కాదని కర్ణాటక హైకోర్టు వెల్లడించింది. ఈ ఆర్టికల్​ పౌరుల కేంద్రంగానే రూపొందించిందని గుర్తు చేసింది. అమెరికాలోని న్యాయవ్యవస్థను భారతీయ చట్టాల్లోకి అనుమతించలేరని తెలిపింది. ఎక్స్​ సంస్థ అమెరికా చట్టాలను పాటిస్తుందని, కానీ భారత చట్టాలను అనుసరించేందుకు నిరాకరిస్తుందని పేర్కొంది. సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ నియంత్రణకు సంబంధించిన నిబంధనలు కూడా మార్పు చెందాల్సిన అవసరం ఉందని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. భారత మార్కెట్​లను ఆట స్థలాలుగా పరిగణించలేమని, ఏ సోషల్​ మీడియా వేదికైనా ఇక్కడి చట్టాల నుంచి మినహాయింపు పొందలేదని స్పష్టం చేసింది.

కాగా, ఐటీ చట్టం, సహ్యోగ్ పోర్టల్ నిబంధనలు తమకున్న చట్టబద్ధమైన రక్షణలను ఉల్లంఘించేలా ఉన్నాయని, ఇది తమపై అనధికారికంగా సెన్సార్ చేయడం కిందికే వస్తుందని ఎక్స్ సంస్థ తన పిటిషన్‌లో ఆరోపించింది. ప్రభుత్వం ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 79(3)(b)ని దుర్వినియోగం చేస్తోందని పిటిషన్​లో పేర్కొంది. ఐటీ చట్టం ప్రకారం బ్లాక్‌ చేసిన కంటెంట్‌ను తొలగించకపోతే, ఎక్స్‌ తన చట్టబద్ధమైన రక్షణ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే ఈ సెక్షన్‌ కింద కంటెంట్ బ్లాక్ చేసే అధికారాన్ని ప్రభుత్వానికి ఇవ్వలేదని ఎక్స్ అంటుంది. సెక్షన్ 69Aని పక్కదారి పట్టించడానికి అధికారులు ఈ నిబంధనను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని వాదిస్తోంది. అదే సమయంలో సెక్షన్‌ 79(3)(b) స్పష్టమైన నియమాలు, తనిఖీలు లేకుండా సమాచారాన్ని బ్లాక్ చేయడానికి అధికారులు అనుమతి ఇస్తున్నారని ఎక్స్​ పిటిషన్‌లో ప్రస్తావించింది. ఇది విస్తృతమైన సెన్సార్‌షిప్‌నకు దారితీస్తోందని ఆరోపించింది.

అయితే, దేశంలో అల్లర్లు, ఘర్షణలకు కారణమయ్యే పోస్టులు, పూర్తి వివరాలు లేకుండా సృష్టించిన ఖాతాలపై నియంత్రణ విధించేందుకు సెక్షన్‌ 69-ఎ ప్రకారం కేంద్రానికి అధికారం ఉంటుంది. మరోవైపు ఎక్స్​ దాఖలు చేసిన దావాపై కేంద్ర ప్రభుత్వవర్గాల నుంచి స్పందన వచ్చింది. ప్రభుత్వం చట్టాన్ని అనుసరించి ముందుకెళ్తుందని, సోషల్ మీడియా సంస్థలు నిబంధనలు పాటించాల్సిందేనని వివరించాయి.

TAGGED:

KARNATAKA HC DISMISSES X PLEAX PETITION IN KARNATAKA HIGH COURTKARNATAKA HIGH COURT X CORPX CORP VS UNION OF INDIAKARNATAKA HIGH COURT X CASE

