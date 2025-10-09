ETV Bharat / bharat

12 అడుగుల ఎత్తులో సజ్జ కంకి- తుర్కియే విత్తనాలతో అధిక దిగుబడి

తుర్కియే సజ్జతో అధిక దిగుబడి సాధిస్తున్న రైతు

12ft Pearl Millet Farming
12ft Pearl Millet Farming (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
12ft Pearl Millet Farming : సజ్జ పంట అంటే సాధారణంగా 5 నుంచి 6 అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. కానీ 12 అడుగులు పెరగడం అంటే మన దేశంలో అసాధ్యమే. కానీ కర్ణాటకు చెందిన ఓ రైతు 12 అడుగుల ఎత్తుకు గల సజ్జ పంటను పండించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.

దేశంలో వర్షాకాలంలో సజ్జ విత్తనాలు వేసి పంటను పండిస్తారు. అయితే రాయచూర్​ జిల్లాలోని హిరెనగనూరు గ్రామానికి చెందిన ప్రదీప్ గౌడ అనే రైతు సాధారణ పద్ధతికి భిన్నంగా కొత్త ప్రయోగం చేశాడు. తుర్కియేలో పండే సజ్జ విత్తనాలు ఒక ఎకరా భూమిలో వేసి ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేశాడు. ఫలితంగా సజ్జ పంట సాధారణం కంటే రెట్టింపు 12 అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరిగింది. ఈసారి మంచి దిగుబడి వచ్చిందని ప్రదీప్ గౌడ తెలిపారు.

12ft Pearl Millet Farming
సజ్జ పంట (ETV Bharat)

'మన దేశంలో లభించే సజ్జలు కూడా మంచి దిగుబడి ఇస్తాయి. కానీ తుర్కియే సజ్జలు మరింత ఎక్కువ దిగుబడి ఇస్తాయి. సాధారణ సజ్జ పంట 5 నుంచి 6 అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది. కానీ ఇది 12 అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. దీని తల భాగం మాత్రమే 3.5 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. అందువల్ల సజ్జలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతి ఎకరాకు 10 నుంచి 15 క్వింటాళ్ల వరకు దిగుబడి వస్తుంది. మొదట నేను ఈ జొన్న పంటను కోప్పల్‌ జిల్లా గంగావతిలో చూశాను. తర్వాత విత్తనాలను ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా తెప్పించా. ఇది విదేశీ రకం. ప్రత్యేకంగా మందులు లేదా ఎరువులు అవసరం లేదు. సాధారణంగా మన దేశంలో సజ్జ లాగానే సేంద్రీయ ఎరువులతోనే దీనిని పండించవచ్చు. ఈ తుర్కియే సజ్జ ధర కిలోకు రూ.2,000 ఖర్చు అవుతుంది. విత్తనాలు కొంచెం ఖరీదైనవైనా, లాభం మాత్రం అధికంగా ఉంటుంది' అని ప్రదీప్​ గౌడ వివరించారు.

12ft Pearl Millet Farming
12 అడుగుల ఎత్తు పెరిగిన సజ్జ (ETV Bharat)

తుర్కియే సజ్జ పంట 12 అడుగులు పెరగడం చూసి స్థానికులు ఆశ్యర్యపోయారు. చుట్టుపక్కల రైతులు కూడా ఇప్పుడు ఈ రకాన్ని సాగు చేయాలనే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ధరలు అనుకున్న విధంగా ఉంటే, ప్రదీప్‌ గౌడ భవిష్యత్తులో ఈ పంటను 5 ఎకరాలకు విస్తరించాలన్న ప్రణాళిక రూపొందించారు.

