ఉపాధ్యాయుడి గొప్ప మనసు- రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్కు బదులు పేద అమ్మాయికి పెళ్లి చేసిన టీచర్!
Published : September 17, 2025 at 3:22 PM IST
Teacher Supports Poor Girl Marriage : ఎవరైనా ఉద్యోగి తన రిటైర్మెంట్ వేడుకకు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధువులు, సహోద్యోగులను ఆహ్వానిస్తారు. వారందరీ పసందైన విందును ఏర్పాటు చేస్తారు. అందుకోసం రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేస్తారు. అయితే, హరియాణాలోని కర్నాల్కు చెందిన ఓ టీచర్ మాత్రం వినూత్నంగా ఆలోచించారు. తన రిటైర్మెంట్ రోజున ఒక పేదింటి అమ్మాయికి వివాహం జరిపించారు. దీంతో ఆయనపై సర్వత్రా ప్రసంసలు కురుస్తున్నాయి.
రిటైర్డ్ టీచర్పై ప్రశంసలు
కర్నాల్లోని అసంధ్ ప్రాంతానికి చెందిన సత్పాల్ బిస్లా మ్యాథ్స్ టీచర్గా పనిచేసి ఇటీవలే రిటైర్ అయ్యారు. ఆయన తన ఉద్యోగ విరమణ ఫంక్షన్ను జరుపుకోవడానికి బదులుగా ఒక పేద అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి ఔరా అనిపించుకున్నారు. మొత్తం వివాహ ఖర్చులను ఆయనే భరించారు. ఇలా పేదింటి యువతికి తండ్రిలా అండగా నిలిచి అందరీ మనసులను గెలుచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పలువురికి ప్రేరణగా నిలిచారు. అనవసరంగా డబ్బులు వృథా చేయకుండా ఓ మహిళ జీవితాన్ని నెలబెట్టారు.
పేదింటి అమ్మాయికి వివాహం
సత్పాల్ బిస్లా వివాహం చేసిన అమ్మాయి పేరు కిస్మత్. ఆమె రంగ్రుతిఖేడ గ్రామంలోని వాల్మీకి సమాజానికి చెందినది. కిస్మత్ తల్లి కొన్నాళ్ల క్రితం మరణించింది. అప్పటి నుంచి ఆమె తండ్రే కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. కిస్మత్ కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. అటువంటి సమయంలో టీచర్ సత్పాల్ బిస్లా తన ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో కిస్మత్కు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టారు. ఆమె ఇంటికి చేరుకుని వివాహ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. కైతాల్లోని ఫరాల్ గ్రామం నుంచి వివాహ ఊరేగింపు వచ్చిన తర్వాత, కిస్మత్కు సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం చేశారు. కిస్మత్ను కుమార్తెగా భావించి అత్తవారింటికి పంపించారు.
"పదవీ విరమణ ఫంక్షన్కు రూ.లక్షలు ఖర్చు చేయడం కంటే పేద వ్యక్తికి సహాయం చేయడం మంచిదని భావించాను. ఎందుకంటే ఆడబిడ్డల వివాహం కంటే మంచి పుణ్యకార్యం మరొకటి లేదు. ఇప్పుడు నేను స్కూల్ టీచర్ బాధ్యతల నుంచి విముక్తి పొందాను. భవిష్యత్తులో సామాజిక బాధ్యతలను నెరవేర్చాలనుకుంటున్నాను. కిస్మత్కు పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆమె ఇంట్లో అవసరమైన వస్తువులను ఇచ్చాను. అందులో కుర్చీలు, టేబుళ్లు, మంచం వంటి అనేక ముఖ్యమైన గృహోపకరణాలు ఉన్నాయి. ఒక కూతురికి వీడ్కోలు పలికేటప్పుడు ఆమె కొత్త జీవితానికి అవసరమైన వస్తువులను అందించడం మన సామాజిక బాధ్యత. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వివాహాలను మరిన్ని చేస్తాను. అందరూ ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఆడబిడ్డలు కేవలం ఆ కుటుంబం తాలుక బాధ్యత మాత్రమే కాదు. మొత్తం సమాజం బాధ్యత. అందువల్ల ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేని ఆడబిడ్డల వివాహానికి అందరూ సమష్ఠిగా సాయం చేయాలి" అని సత్పాల్ బిస్లా అభిప్రాయపడ్డారు.
కుటుంబ నేపథ్యం ఇదే!
కర్నాల్కు చెందిన సత్పాల్ బిస్లా 1995లో గణిత ఉపాధ్యాయుడిగా తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు. దాదాపు 30 సంవత్సరాలుగా వేలాది మంది పిల్లలకు సత్పాల్ గణితాన్ని బోధించారు. రిటైర్మెంట్కు ముందు చివరి పోస్టింగ్ రంగ్రుతిఖేడలోని ప్రభుత్వ మిడిల్ స్కూల్లో జరిగింది. పదవీ విరమణ చేసిన రోజున కూడా సత్పాల్ సమాజానికి సానుకూల సందేశం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పేదింటి అమ్మాయికి వివాహం చేశారు. కాగా, సత్పాల్ భార్య కేలో దేవి కూడా టీచర్. ఆమె జల్మానాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హిందీ బోధిస్తున్నారు. సత్పాల్ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. వారిద్దరూ పశువైద్యులే కావడం గమనార్హం.
